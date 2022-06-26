Что вас ждет
Виноградарство и виноделие — это интересно!
Как растет виноградная лоза? Как за ней ухаживают? Как собирают виноград и как из него изготавливают вина?
Мы едем в традиционный винодельческий район Краснодарского края, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, связанные с вином.
Мы — единственная компания, которая проводит тур в Абрау из Сочи с ночёвкой. Поэтому мы никуда не спешим и по-настоящему наслаждаемся отдыхом на прекрасном озере!
День 1
В первый день мы посетим Новороссийск, который часто остаётся в стороне от туристических маршрутов. На обзорной экскурсии узнаем самые интересные факты о городе, погуляем по широкой набережной, восхитимся архитектурой исторического центра и впечатляющими кораблями в порту.
Ближе к вечеру нас ждут на винодельне Мысхако, откуда открывается потрясающий вид на город. Климат этой местности близок к немецкому Рейну и французскому Бордо, что позволяет выращивать знаменитые сорта каберне, шардоне, пино нуар. Попробуем вино с виноградников, которым уже 150 лет!
Из Новороссийска по красивейшей дороге отправимся к знаменитому озеру Абрау, самому большому в Краснодарском крае. Пейзаж по дороге к нему напоминает Крым — горы, виноградники… Ухоженная территория вокруг озера — идеальное место для спокойных созерцательных прогулок и общения с природой. Размещаемся в отеле и отдыхаем.
День2
Утром после завтрака будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по берегам Абрау. А на экскурсии по заводу «Абрау-Дюрсо» мы увидим, где и как уже полтора столетия рождаются вина, по изяществу и сложности не уступающие лучшим шампанским. Пройдём по впечатляющим подвалам, побываем на дегустации и сможем приобрести отличное игристое по приятной цене!
После дегустации поднимемся на смотровую площадку «Дом виноградаря», где насладимся видом на озеро Абрау с высоты и сделаем отличные фото на память о поездке.
На обратном пути остановимся в Джубге на ужин в кафе домашней кавказской кухни. Поздним вечером вернёмся в Сочи с прекрасным весенним настроением и приятными подарками для родных и близких!
Важная информация:
При 2-местном размещении в отеле: 13800 рублей на человека
Возможность 3-местного размещения уточняйте при бронировании.
АКЦИЯ!
Приведи 2 друзей и получи скидку 1000 рублей
Для участия в туре необходимо внести предоплату организатору в размере 2000 рублей.
При отказе от тура меньше, чем за 7 дней до начала предоплата не возвращается.
Размещение и посещение объектов возможно при предъявлении удостоверения личности.
На объектах посещения может требоваться маска.
Мы оставляем за собой право изменить программу поездки в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
ВНИМАНИЕ!
При бронировании меньше чем за 7 дней до поездки необходимо уточнить возможность участия.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер (микроавтобус Mercedes Sprinter Luxe),
- услуги гида,
- проживание в 2-местных или 3-местных номерах,
- завтрак во второй день,
- чаепитие у домик виноградаря,
- обзорная экскурсия по Новороссийску,
- страховка.
Туристы оплачивают самостоятельно:
• экскурсия по заводу «Мысхако»:
без дегустации 1000 рублей,
с дегустацией 1500 рублей,
детский (с 8 лет) 400 рублей.
• Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо»:
без дегустации: взрослый 1100 рублей, детский (6-9 лет) 550 рублей,
с дегустацией (дети не допускаются) 1500 рублей,
- обед в Новороссийске,
- ужины в Абрау и Джубге.