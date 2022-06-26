Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга

Виноградарство и виноделие - это интересно! Как растет виноградная лоза

Виноградарство и виноделие — это интересно! Как растет виноградная лоза? Как собирают виноград и как из него изготавливают вина? Мы едем в традиционный винодельческий район Краснодарского края, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, связанные с вином.
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга

Что вас ожидает 🤩

  • Живописная дорога по побережью
  • Памятные и красивые места Новороссийска
  • Озеро Абрау, парк, скульптурные композиции
  • Винзаводы «Мысхако» и «Абрау-Дюрсо»
  • «Гранд Парадиз» — отель и кафе в Джубге

Что вас ждет

Виноградарство и виноделие — это интересно!
Как растет виноградная лоза? Как за ней ухаживают? Как собирают виноград и как из него изготавливают вина?
Мы едем в традиционный винодельческий район Краснодарского края, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, связанные с вином.
Мы — единственная компания, которая проводит тур в Абрау из Сочи с ночёвкой. Поэтому мы никуда не спешим и по-настоящему наслаждаемся отдыхом на прекрасном озере!

День 1

В первый день мы посетим Новороссийск, который часто остаётся в стороне от туристических маршрутов. На обзорной экскурсии узнаем самые интересные факты о городе, погуляем по широкой набережной, восхитимся архитектурой исторического центра и впечатляющими кораблями в порту.
Ближе к вечеру нас ждут на винодельне Мысхако, откуда открывается потрясающий вид на город. Климат этой местности близок к немецкому Рейну и французскому Бордо, что позволяет выращивать знаменитые сорта каберне, шардоне, пино нуар. Попробуем вино с виноградников, которым уже 150 лет!
Из Новороссийска по красивейшей дороге отправимся к знаменитому озеру Абрау, самому большому в Краснодарском крае. Пейзаж по дороге к нему напоминает Крым — горы, виноградники… Ухоженная территория вокруг озера — идеальное место для спокойных созерцательных прогулок и общения с природой. Размещаемся в отеле и отдыхаем.

День2

Утром после завтрака будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по берегам Абрау. А на экскурсии по заводу «Абрау-Дюрсо» мы увидим, где и как уже полтора столетия рождаются вина, по изяществу и сложности не уступающие лучшим шампанским. Пройдём по впечатляющим подвалам, побываем на дегустации и сможем приобрести отличное игристое по приятной цене!
После дегустации поднимемся на смотровую площадку «Дом виноградаря», где насладимся видом на озеро Абрау с высоты и сделаем отличные фото на память о поездке.
На обратном пути остановимся в Джубге на ужин в кафе домашней кавказской кухни. Поздним вечером вернёмся в Сочи с прекрасным весенним настроением и приятными подарками для родных и близких!

Важная информация:

При 2-местном размещении в отеле: 13800 рублей на человека
Возможность 3-местного размещения уточняйте при бронировании.
АКЦИЯ!

Приведи 2 друзей и получи скидку 1000 рублей

Для участия в туре необходимо внести предоплату организатору в размере 2000 рублей.
При отказе от тура меньше, чем за 7 дней до начала предоплата не возвращается.
Размещение и посещение объектов возможно при предъявлении удостоверения личности.
На объектах посещения может требоваться маска.
Мы оставляем за собой право изменить программу поездки в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

ВНИМАНИЕ!

При бронировании меньше чем за 7 дней до поездки необходимо уточнить возможность участия.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер (микроавтобус Mercedes Sprinter Luxe),
  • услуги гида,
  • проживание в 2-местных или 3-местных номерах,
  • завтрак во второй день,
  • чаепитие у домик виноградаря,
  • обзорная экскурсия по Новороссийску,
  • страховка.

Туристы оплачивают самостоятельно:

• экскурсия по заводу «Мысхако»:

без дегустации 1000 рублей,
с дегустацией 1500 рублей,
детский (с 8 лет) 400 рублей.

• Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо»:

без дегустации: взрослый 1100 рублей, детский (6-9 лет) 550 рублей,
с дегустацией (дети не допускаются) 1500 рублей,
  • обед в Новороссийске,
  • ужины в Абрау и Джубге.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (микроавтобус Mercedes Sprinter Luxe)
  • Услуги гида
  • Проживание в 2-местных или 3-местных номерах
  • Завтрак во второй день
  • Чаепитие у домик виноградаря
  • Обзорная экскурсия по Новороссийску
  • Страховка
Что не входит
  • Экскурсия по заводу «Мысхако»:
  • Без дегустации 1000 рублей
  • С дегустацией 1500 рублей
  • Детский (с 8 лет) 400 рублей.
  • Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо»:
  • Без дегустации: взрослый 1100 рублей, детский (6-9 лет) 550 рублей
  • С дегустацией (дети не допускаются) 1500 рублей
  • Обед в Новороссийске
  • Ужины в Абрау и Джубге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи ул. Горького 56
Завершение: Сочи ул. Ленина 113
Когда и сколько длится?
Когда: суббота в 05:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование! Мы свяжемся с Вами по телефону для обсуждения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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