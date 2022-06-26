Что вас ждет

Виноградарство и виноделие — это интересно!

Как растет виноградная лоза? Как за ней ухаживают? Как собирают виноград и как из него изготавливают вина?

Мы едем в традиционный винодельческий район Краснодарского края, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, связанные с вином.

Мы — единственная компания, которая проводит тур в Абрау из Сочи с ночёвкой. Поэтому мы никуда не спешим и по-настоящему наслаждаемся отдыхом на прекрасном озере!

День 1

В первый день мы посетим Новороссийск, который часто остаётся в стороне от туристических маршрутов. На обзорной экскурсии узнаем самые интересные факты о городе, погуляем по широкой набережной, восхитимся архитектурой исторического центра и впечатляющими кораблями в порту.

Ближе к вечеру нас ждут на винодельне Мысхако, откуда открывается потрясающий вид на город. Климат этой местности близок к немецкому Рейну и французскому Бордо, что позволяет выращивать знаменитые сорта каберне, шардоне, пино нуар. Попробуем вино с виноградников, которым уже 150 лет!

Из Новороссийска по красивейшей дороге отправимся к знаменитому озеру Абрау, самому большому в Краснодарском крае. Пейзаж по дороге к нему напоминает Крым — горы, виноградники… Ухоженная территория вокруг озера — идеальное место для спокойных созерцательных прогулок и общения с природой. Размещаемся в отеле и отдыхаем.

День2

Утром после завтрака будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по берегам Абрау. А на экскурсии по заводу «Абрау-Дюрсо» мы увидим, где и как уже полтора столетия рождаются вина, по изяществу и сложности не уступающие лучшим шампанским. Пройдём по впечатляющим подвалам, побываем на дегустации и сможем приобрести отличное игристое по приятной цене!

После дегустации поднимемся на смотровую площадку «Дом виноградаря», где насладимся видом на озеро Абрау с высоты и сделаем отличные фото на память о поездке.

На обратном пути остановимся в Джубге на ужин в кафе домашней кавказской кухни. Поздним вечером вернёмся в Сочи с прекрасным весенним настроением и приятными подарками для родных и близких!

Важная информация:

При 2-местном размещении в отеле: 13800 рублей на человека

Возможность 3-местного размещения уточняйте при бронировании.

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Приведи 2 друзей и получи скидку 1000 рублей

Для участия в туре необходимо внести предоплату организатору в размере 2000 рублей.

При отказе от тура меньше, чем за 7 дней до начала предоплата не возвращается.

Размещение и посещение объектов возможно при предъявлении удостоверения личности.

На объектах посещения может требоваться маска.

Мы оставляем за собой право изменить программу поездки в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

ВНИМАНИЕ!

При бронировании меньше чем за 7 дней до поездки необходимо уточнить возможность участия.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер (микроавтобус Mercedes Sprinter Luxe),

услуги гида,

проживание в 2-местных или 3-местных номерах,

завтрак во второй день,

чаепитие у домик виноградаря,

обзорная экскурсия по Новороссийску,

страховка.

Туристы оплачивают самостоятельно:

• экскурсия по заводу «Мысхако»:

без дегустации 1000 рублей,

с дегустацией 1500 рублей,

детский (с 8 лет) 400 рублей.

• Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо»:

без дегустации: взрослый 1100 рублей, детский (6-9 лет) 550 рублей,

с дегустацией (дети не допускаются) 1500 рублей,