Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

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На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду

Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны Души и искупаться в море
На машинах в компании до 8 человек вы отправитесь в Абхазию, любоваться ее потрясающей природой.

После курортных Гагр увидите три небольших водопада, попробуете местные специалитеты на пасеке и устроите фотосессию на фоне Голубого озера.

И конечно, отдохнете на берегу знаменитой Рицы, а после наведаетесь к великану-водопаду по имени Гега.
4.5
24 отзыва
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду

Описание экскурсии

Наше путешествие пройдет на Уазиках Хантерах и Патриотах — летом их верх открыт, и вы сможете от души петь и кричать от восторга перед абхазской природой. В пути вас ждут:

  • Гагра — в курортном городе мы поднимемся на смотровую, полюбуемся белоснежной колоннадой и изящной архитектурой ресторана Гагрипш. Также вы сможете отдохнуть и искупаться в море на местном пляже.
  • Пасека и дегустация: вам предложат попробовать ароматный мёд, местные напитки, копчёности и сыры
  • Подвесной мост через реку Бзыбь — вы пройдете по нему и сделаете атмосферные снимки
  • Голубое озеро — ещё одна отличная фотолокация, которая удивит своими красками
  • Водопады: вы полюбуетесь игрой тонких струек на солнце — это Девичьи и Мужские Слёзы; а после побываете у полноводного Водопада влюблённых
  • Юпшарский каньон — ощущения в этом «каменном мешке», как ещё называют ущелье, невероятные!
  • Красавица Рица — у вас будет полтора часа, чтобы вдоволь насладиться пейзажами озера, прогуляться и пообедать: мы раскроем потайное место, где подают отличные блюда из форели и мяса.
  • Гегский водопад — а после вас ждёт дикая красота и сила стихии; вы пофотографируетесь в этих впечатляющих природных декорациях и по желанию прыгнете на тарзанке.

Организационные детали

  • Стоимость указана за экскурсию при начале на границе с Абхазией
  • Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет, кроме того, поездка не рекомендуется беременным женщинам
  • Накануне экскурсии с вами свяжется наш менеджер, чтобы уточнить все детали по месту встречи
  • Мы на связи 24/7 и на протяжении всего тура
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате — 16 000 ₽ за экскурсию с выездом из Адлера. Бронь индивидуальной экскурсии возможна не позднее 10-12 часов до начала программы, детали уточняйте в переписке.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится круглый год
  • При неблагоприятных погодных условиях экскурсию можем перенести на другой день или заменить на другой тур по договоренности
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
  • На автомобилях Уаз Хантер, Патриот, Nissan Pathfinder и других, рассчитанных на 6-8 человек (в теплое время года верх открыт)
  • Дети до 7 лет на коленях без предоставления места только по предварительному согласованию с нами
  • Маршрут экскурсии, время, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий и утверждённых цен администраций Абхазии и других причин, не зависящих от нас.
  • Тайминг посещений зависит от условий поездки (ожидание туристов во время сбора и на точках остановок, пробки в пути, время на прохождение границы)
  • Иногда по согласованию мы можем заезжать в другие интересные места по маршруту если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда

Трансфер

  • После бронирования мы отправим вам по WhatsApp геолокации всех точек сбора
  • Доплата за выезд из центрального Сочи (от ост. ЖД Сочи и далее остановки по Курортному проспекту) — 700 ₽/чел. О наличии мест на трансфер из Сочи всегда уточняйте заранее в переписке. При отсутствии мест, вы можете начать экскурсию на остановке Пансионат Южный в Адлере.
  • Из Красной Поляны приезжать на остановку КПП Псоу (ул. Урожайная 78) на границе или на остановки Взлетная и ЖД Адлер.

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:

  • Душевная и увлекательная поездка с посещением многих интересных мест в национальном Рицинском заповеднике
  • Дегустации напитков и вкусных копченостей
  • Прогулка у Белых скал (и купание по сезону) у моря в Гаграх. Продолжительность до 90 минут (в зависимости от погоды и дороги)

Не включено:

Экологический сбор на Рицу оплачивается дополнительно к цене билета: взрослый 700 ₽, детский (8-12 лет) 200 ₽

  • Дополнительные расходы (по желанию):
  • Обед — от 500 ₽
  • Тарзанка — 500-1000 ₽
  • Прогулка на катамаране по о. Рица (сезонно)
  • Прогулка на средневековой галере викингов — 500 ₽/взрослые, 300 ₽/дети до 12 лет (сезонно)
  • Посещение альпийских лугов или перевала ПЫВ (по согласованию)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 06:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет 12+2200 ₽
Дети до 11 лет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От жд Сочи и остановки по курортному проспекту и остановки в Адлере/Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1547 туристов
Меня зовут Юлия, и я знаю, как организовать ваш отдых правильно! У нас большой автопарк отличных автомобилей и мини-автобусов. Мы внимательно относимся к каждому, всегда находимся на связи с вами 24/7. Связываемся накануне экскурсии или по запросу заранее. С нами вы увидите больше, чем ожидали!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
4
3
2
2
1
1
Е
Спасибо нашему водителю-гиду Николаю! На Гегский водопад ехать было страшновато, но он справился прекрасно! Красоты водопад просто инопланетной. Понравилось, что нигде не подгоняли и не торопили. Много времени заняли дегустации,
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но там и правда было вкусно, многие из нашей молодёжной группы закупились вином и сыром в дорогу. Перед поедкой на природные объекты напоили чаем с кексом - бесплатно. Было очень кстати, т. к. экскурсия ранняя и мы пропустили завтрак в отеле. Перед отправлением обратно кушали в кафе, уже за свой счёт, но цены невысокие - к примеру, мясо по-абхазски 250р, хачапури "лодочка" по-аджарски 250р, кофе 70р. Границу в обе стороны прошли очень быстро. Хотелось увидеть покрытые снегом берега Рицы, но снег растаял неделю назад =/ Ну ничего, будет повод вернуться.

Спасибо нашему водителю-гиду Николаю! На Гегский водопад ехать было страшновато, но он справился прекрасно! Красоты водопад
Спасибо нашему водителю-гиду Николаю! На Гегский водопад ехать было страшновато, но он справился прекрасно! Красоты водопад
Спасибо нашему водителю-гиду Николаю! На Гегский водопад ехать было страшновато, но он справился прекрасно! Красоты водопад
Спасибо нашему водителю-гиду Николаю! На Гегский водопад ехать было страшновато, но он справился прекрасно! Красоты водопад
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Ш
Рица заснеженная очень красивая. Снега было очень много, говорят в первые было такое за 5-6 лет.
Экскурсия хорошая, насыщенная.
Довезли до границы, там встретил экскурсовод Тарас, он же и провёл через границу.
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Рассказывал очень интересно, умеет держать внимание.
Давалось достаточно времени чтобы сделать снимки и погулять.
Во время экскурсии проводится много дегустаций, советую быть осторожнее с крепкими напитками, они уж очень крепкие:)
Под конец очень устали, но были довольны.
Хочу отметить два главных минуса на мой взгляд:
1. Цены в кафе в которое завезли обедать такие же как и в России, не ниже!!! Лагман 250р. Салат -350, горячее -400-500р.
Но цены у магазине (в которые заехали купить что-то по мелочи) в 3-5 раз ниже наших.
2. На самой Рице вход на пирс, чтобы сфотографироваться, 100р. с человека за 5 минут, но это зависит от того как вы «понравитесь» человеку который собирает эти деньги. Мне и подруге было 100р. с человека, после нас женщине с дочкой 200р. с человека. Странно это все конечно.

Рица заснеженная очень красивая. Снега было очень много, говорят в первые было такое за 5-6 лет.
Рица заснеженная очень красивая. Снега было очень много, говорят в первые было такое за 5-6 лет.
Рица заснеженная очень красивая. Снега было очень много, говорят в первые было такое за 5-6 лет.
Рица заснеженная очень красивая. Снега было очень много, говорят в первые было такое за 5-6 лет.
Рица заснеженная очень красивая. Снега было очень много, говорят в первые было такое за 5-6 лет.
Рица заснеженная очень красивая. Снега было очень много, говорят в первые было такое за 5-6 лет.
Рица заснеженная очень красивая. Снега было очень много, говорят в первые было такое за 5-6 лет.
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Т
Сегодня были на экскурсии На джипах к Рице. 🔥 Слов нет, одни эмоции))) очень крутой гид Дядя Вова-лучший 👍 отличный водитель, приятный в общении человек и классный рассказчик. Вся наша
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команда благодарила и обнимала Дядю Вову-мировой!!!
Экскурсия супер, больше всего понравился Гекский водопад, подъем к нему по бездорожью ⚡️, озеро Рица и Юпшарское ущелье. Дух захватывает сила природы и мощь. Всем советую посетить эту экскурсию.

Сегодня были на экскурсии На джипах к Рице. 🔥 Слов нет, одни эмоции))) очень крутой гид
Сегодня были на экскурсии На джипах к Рице. 🔥 Слов нет, одни эмоции))) очень крутой гид
Сегодня были на экскурсии На джипах к Рице. 🔥 Слов нет, одни эмоции))) очень крутой гид
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Е
отличная экскурсия))
отличная экскурсия))
отличная экскурсия))
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Дмитрий
Мы остались довольны экскурсией.

Хотели бы подчеркнуть несколько моментов:
- Экскурсия больше ориентирована на активный отдых, то есть людям в возрасте может не очень понравиться, так как местные гиды водят достаточно быстро
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и, например, по маршруту к водопаду машину трясет, так как дорога проложена по камням. Для любителей небольшого экстрима — самое то.
- Много зависит от тех, с кем вы будете в одной машине. Кто-то любит задерживаться на одном месте, кто-то хочет увидеть побольше мест — тут уже нужно договариваться в группе между собой.
- Лично нам показалось, что на дегустации уходит много времени. Опять же, если вам это неинтересно — обговорите с гидом и группой.

Алексу — отдельное спасибо за интересные рассказы и отличную экскурсию!

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Екатерина
Значит в день, когда мы собрались из Сочи в Абхазию на джипах, залило Сочи и перекрыли въезд /выезд в горы. Но в 5 утра нас организовали такси до места встречи
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и мы успели проскочить. Немного сбитая была организация, тут и погодные условия и то что эту поездку заказали с другого портала экскурсионного, где нас сказали быть на месте в 6, а им в 7. Мы час сидели в ожидании. Но Водитель Виталий принёс нам горячий кофе, включил печку в авто и потрясающе создал настроение. Поехали мы в горы. Это было правда впечатляюще. Никакого сравнения с автобусными турами, где 40 человек на дегустации вина пытаются задержаться ещё на часок или у сувенирной лавки- надышаться как в последний раз. Вак было супер. Мы поехали на самую верхотуру. Останавливались на самых красивых местах, куда действительно автобус не пройдёт. Было Мега- позитивно. Заехали и к частнику со своими виноградниками, там нас угостили напитками и гранатовым соком (цены там более, чем демократичные), далее заехали и посмотрели процесс изготовления сыров. Далее мы вкусно поели и конечно же посетили все самые красивые места. Даже в дождливый день прокатилась на тарзанке над ущельем. Как таковой прям заученной энциклопедии нас не перечитали. На вопросы отвечал Виталий, но по факту, по делу. Рассказал немного, но содержательно. Я люблю глубокие экскурсии, но здесь был немного другой формат и это очень здорово. Я сделала конспект и цифры /года и какие- то факты прочитала сама, не тратя на это драгоценное время. Природа восхитительная. Воздух тоже. Нас было на экскурсии 6 человек и все без исключения осталось в восторге. Спасибо большое

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