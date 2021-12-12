Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

На машинах в компании до 8 человек вы отправитесь в Абхазию, любоваться ее потрясающей природой.
После курортных Гагр увидите три небольших водопада, попробуете местные специалитеты на пасеке и устроите фотосессию на фоне Голубого озера.
И конечно, отдохнете на берегу знаменитой Рицы, а после наведаетесь к великану-водопаду по имени Гега.
После курортных Гагр увидите три небольших водопада, попробуете местные специалитеты на пасеке и устроите фотосессию на фоне Голубого озера.
И конечно, отдохнете на берегу знаменитой Рицы, а после наведаетесь к великану-водопаду по имени Гега.
Описание экскурсии
Наше путешествие пройдет на Уазиках Хантерах и Патриотах — летом их верх открыт, и вы сможете от души петь и кричать от восторга перед абхазской природой. В пути вас ждут:
- Гагра — в курортном городе мы поднимемся на смотровую, полюбуемся белоснежной колоннадой и изящной архитектурой ресторана Гагрипш. Также вы сможете отдохнуть и искупаться в море на местном пляже.
- Пасека и дегустация: вам предложат попробовать ароматный мёд, местные напитки, копчёности и сыры
- Подвесной мост через реку Бзыбь — вы пройдете по нему и сделаете атмосферные снимки
- Голубое озеро — ещё одна отличная фотолокация, которая удивит своими красками
- Водопады: вы полюбуетесь игрой тонких струек на солнце — это Девичьи и Мужские Слёзы; а после побываете у полноводного Водопада влюблённых
- Юпшарский каньон — ощущения в этом «каменном мешке», как ещё называют ущелье, невероятные!
- Красавица Рица — у вас будет полтора часа, чтобы вдоволь насладиться пейзажами озера, прогуляться и пообедать: мы раскроем потайное место, где подают отличные блюда из форели и мяса.
- Гегский водопад — а после вас ждёт дикая красота и сила стихии; вы пофотографируетесь в этих впечатляющих природных декорациях и по желанию прыгнете на тарзанке.
Организационные детали
- Стоимость указана за экскурсию при начале на границе с Абхазией
- Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет, кроме того, поездка не рекомендуется беременным женщинам
- Накануне экскурсии с вами свяжется наш менеджер, чтобы уточнить все детали по месту встречи
- Мы на связи 24/7 и на протяжении всего тура
- Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате — 16 000 ₽ за экскурсию с выездом из Адлера. Бронь индивидуальной экскурсии возможна не позднее 10-12 часов до начала программы, детали уточняйте в переписке.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проводится круглый год
- При неблагоприятных погодных условиях экскурсию можем перенести на другой день или заменить на другой тур по договоренности
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
- На автомобилях Уаз Хантер, Патриот, Nissan Pathfinder и других, рассчитанных на 6-8 человек (в теплое время года верх открыт)
- Дети до 7 лет на коленях без предоставления места только по предварительному согласованию с нами
- Маршрут экскурсии, время, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий и утверждённых цен администраций Абхазии и других причин, не зависящих от нас.
- Тайминг посещений зависит от условий поездки (ожидание туристов во время сбора и на точках остановок, пробки в пути, время на прохождение границы)
- Иногда по согласованию мы можем заезжать в другие интересные места по маршруту если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда
Трансфер
- После бронирования мы отправим вам по WhatsApp геолокации всех точек сбора
- Доплата за выезд из центрального Сочи (от ост. ЖД Сочи и далее остановки по Курортному проспекту) — 700 ₽/чел. О наличии мест на трансфер из Сочи всегда уточняйте заранее в переписке. При отсутствии мест, вы можете начать экскурсию на остановке Пансионат Южный в Адлере.
- Из Красной Поляны приезжать на остановку КПП Псоу (ул. Урожайная 78) на границе или на остановки Взлетная и ЖД Адлер.
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено:
- Душевная и увлекательная поездка с посещением многих интересных мест в национальном Рицинском заповеднике
- Дегустации напитков и вкусных копченостей
- Прогулка у Белых скал (и купание по сезону) у моря в Гаграх. Продолжительность до 90 минут (в зависимости от погоды и дороги)
Не включено:
Экологический сбор на Рицу оплачивается дополнительно к цене билета: взрослый 700 ₽, детский (8-12 лет) 200 ₽
- Дополнительные расходы (по желанию):
- Обед — от 500 ₽
- Тарзанка — 500-1000 ₽
- Прогулка на катамаране по о. Рица (сезонно)
- Прогулка на средневековой галере викингов — 500 ₽/взрослые, 300 ₽/дети до 12 лет (сезонно)
- Посещение альпийских лугов или перевала ПЫВ (по согласованию)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет 12+
|2200 ₽
|Дети до 11 лет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От жд Сочи и остановки по курортному проспекту и остановки в Адлере/Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1547 туристов
Меня зовут Юлия, и я знаю, как организовать ваш отдых правильно! У нас большой автопарк отличных автомобилей и мини-автобусов. Мы внимательно относимся к каждому, всегда находимся на связи с вами 24/7. Связываемся накануне экскурсии или по запросу заранее. С нами вы увидите больше, чем ожидали!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо нашему водителю-гиду Николаю! На Гегский водопад ехать было страшновато, но он справился прекрасно! Красоты водопад просто инопланетной. Понравилось, что нигде не подгоняли и не торопили. Много времени заняли дегустации,
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Ш
Рица заснеженная очень красивая. Снега было очень много, говорят в первые было такое за 5-6 лет.
Экскурсия хорошая, насыщенная.
Довезли до границы, там встретил экскурсовод Тарас, он же и провёл через границу.
Экскурсия хорошая, насыщенная.
Довезли до границы, там встретил экскурсовод Тарас, он же и провёл через границу.
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Т
Сегодня были на экскурсии На джипах к Рице. 🔥 Слов нет, одни эмоции))) очень крутой гид Дядя Вова-лучший 👍 отличный водитель, приятный в общении человек и классный рассказчик. Вся наша
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Е
отличная экскурсия))
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Мы остались довольны экскурсией.
Хотели бы подчеркнуть несколько моментов:
- Экскурсия больше ориентирована на активный отдых, то есть людям в возрасте может не очень понравиться, так как местные гиды водят достаточно быстро
Хотели бы подчеркнуть несколько моментов:
- Экскурсия больше ориентирована на активный отдых, то есть людям в возрасте может не очень понравиться, так как местные гиды водят достаточно быстро
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Значит в день, когда мы собрались из Сочи в Абхазию на джипах, залило Сочи и перекрыли въезд /выезд в горы. Но в 5 утра нас организовали такси до места встречи
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