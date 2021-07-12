Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду

Совершить крутой джиппинг к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море!

3.9
6 отзывов
На машинах в компании до 8 человек вы отправитесь в Абхазию, любоваться ее потрясающей природой.

После курортных Гагр увидите три небольших водопада, попробуете местные специалитеты на пасеке и устроите фотосессию на фоне Голубого озера.

И конечно, отдохнете на берегу знаменитой Рицы, а после наведаетесь к великану-водопаду по имени Гега.
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
На джипах — к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду

Что вас ожидает

Наше путешествие пройдет на Уазиках Хантерах и Патриотах — летом их верх открыт, и вы сможете от души петь и кричать от восторга перед абхазской природой. В пути вас ждут:

  • Гагра — в курортном городе мы поднимемся на смотровую, полюбуемся белоснежной колоннадой и изящной архитектурой ресторана Гагрипш. Также вы сможете отдохнуть и искупаться в море на местном пляже.
  • Пасека и дегустация: вам предложат попробовать ароматный мёд, местные напитки, копчёности и сыры
  • Подвесной мост через реку Бзыбь — вы пройдете по нему и сделаете атмосферные снимки
  • Голубое озеро — ещё одна отличная фотолокация, которая удивит своими красками
  • Водопады: вы полюбуетесь игрой тонких струек на солнце — это Девичьи и Мужские слёзы; а после побываете у полноводного Водопада влюблённых
  • Юпшарский каньон — ощущения в этом «каменном мешке», как ещё называют ущелье, невероятные.
  • Красавица Рица — у вас будет полтора часа, чтобы вдоволь насладиться пейзажами озера, прогуляться и пообедать: мы раскроем потайное место, где подают отличные блюда из форели и мяса.
  • Гегский водопад — а после вас ждёт дикая красота и сила стихии; вы пофотографируетесь в этих впечатляющих природных декорациях и по желанию прыгнете на тарзанке.

Организационные детали

  • Накануне экскурсии с вами свяжется наш менеджер, чтобы уточнить все детали по месту встречи; до окончания тура мы будем на связи и поможем по всем вопросам по экскурсии
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, стоимость 14000 руб. за экскурсию, дополнительно оплачивается экологический сбор (350 руб. /чел.). Бронь индивидуальной экскурсии возможна не позднее 10 часов до начала программы, детали уточняйте в переписке.

Как проходит экскурсия

  • На Уазиках Хантерах и Патриотах
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
  • Справки и ПЦР-тесты предоставлять на границе не требуется
  • Для прохождения границы возьмите паспорт РФ. Детям до 14 лет понадобится свидетельство о рождении, а также согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).

Трансфер

По Адлеру трансфер бесплатный, доплата за трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны 400 руб. /чел. (только если набирается группа от 3 человек)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: экологический сбор, дегустации напитков, сыра и вкусных копченостей
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед (250-400 руб. ), тарзанка (500 руб. )
🚩 Начало и место завершения: в Адлере и Сочи от вашего отеля или остановки рядом
Время проведения: ежедневно в 06:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Юлия
Юлия
Мы — команда профессиональных гидов, работаем уже несколько лет, знаем отличные места и разрабатываем интересные маршруты. Мы — за индивидуальный подход даже в групповых программах: мы не бросаем наших путешественников на полпути, мы с вами заботливо до самого окончания тура:) Очень ценим и дорожим качеством и сервисом наших экскурсий: выбираем лучших водителей, лучших гидов, чтобы после отдыха остались только лучшие впечатления!
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6 реальных отзывов от туристов

Влад
12 июля 2021
Экскурсия испортила весь день и все впечатления от Абхазии. Изначально у нас был нормальный водитель и мы собрались отличной группой, с которой подружились. Как только въехали в Гагры (прошло 20 минут с начала экскурсии), нас с девушкой резко высадили из машины со словами: "Эй, вы, парочка, выходите". Почему к нам обращаются на ты, эй, парочка, дружок? Это нормальное обращение? Вы уверены, что человеку так комфортно? Что он давал право так с собой обращаться?
Нас, не понимающих, что происходит, высадили из машины и сказали пересесть к другому водителю, который нам абсолютно не нравился. Мы сразу же сказали, что не хотим пересаживаться, нам нравится наша группа, мы не понимаем, что за остановка и что происходит. На что нас никто не захотел слушать, всем было откровенно плевать на то, что мы говорим, какое у нас состояние и какие впечатления.
В полупустой машине с новым гидом мы проехали 15 минут, после чего нам сказали выйти снова и подождать 30 минут. Потом мы проехали еще столько же, водитель вышел из машины и исчез в каком-то магазинчике, оставив нас на пекле в машине и ничего не объяснив. После мы продолжили настаивать на том, чтобы нас вернули в нашу прежнюю группу, разговаривали по телефоном с организатором, но для него происходящее оказалось нормой и наше состояние и возмущение он списал на слишком высокое требование или плохое воспитание. Без комментариев.

По пути водитель чуть не врезался в другой автомобиль, включал периодически громкую раздражающую музыку, на подъемах по гор к водопадом мы ехали в нескольких сантиметрах от обрыва, хотя на дороге было место, чтобы ехать не так близко. Никакой экскурсии со стороны водителя не было, это был исключительно водитель, который довозил от точки до точки. Более того, после озера Рица его настроение, видимо, ухудшилось, потому что по его виду было очевидно, что он хочет скорее уже довезти всех обратно. Максимально равнодушное и недовольное выражение лица и фразы: "Здесь надо останавливать. ".

Обратно в Гагры мы вернулись на два часа раньше, поэтому нас оставили купаться в море, чтобы (цитата) "потянуть время". Разговор организатора с другими туристами из нашей группы: "Слушайте, я бы тоже с радостью уже освободился и поехал домой, но нужно как-то растянуть время, что поделать, мне тоже уже все надоело". У нас есть опыт поездки с гидами и групповыми экскурсиями и контраст очень сильный. Сравните отношение к своей работе и туристам. Гид из нашего другого путешествия (не из этой компании) говорил: "Я расстраиваюсь, когда туристы всю дорогу смотрят в телефон, мне важно, чтобы они наслаждались видами и хочется показать природу этого места". И тут: "Я бы и сам уже скорее хотел свалить домой, но нужно еще потянуть врем". Отлично, тяните. Экскурсия испортила день и лучшей идеей было поехать на рейсовом автобусе самостоятельно вместо этого.
Юлия
Ответ гида:
Влад, хотели бы прокомментировать ваш отзыв. В другие машины пересаживают в самой Абхазии, так всегда было и будет. Есть организационные моменты, которые никто не отменял. Забрали от отеля на такси трансфере, встретили и проводили через границу, довезли до Гагр или сразу после границы пересели в нужные машины и поехали, компанию никто не выбирает там и машину, идет стандартная рассадка как у всех других.

В Абхазии всегда гоняют, все гоняют, 90% населения гоняет и сплошные пересекают даже при постах ГАИ местных, страна маленькая, к этому нужно привыкнуть, кто приезжает туда первый раз конечно в шоке) Это не развитые страны с высоким уровнем сервиса, там разруха, но природа шикарная, субтропик и люди спокойные и нормальные.
На горе после Рицы возят не в несколько сантиметров от обрыва, а гораздо дальше, водители все опытные, они возят много лет. Там есть участок с обрывом и дорога узкая, там все ездят и возят и другого пути не будет, в горах бездорожье, это не автобусный тур.

«Эй, вы, парочка, выходите» — так никто не грубил, у Абхазов у всех тип разговора такой, и не в такой конечно форме, они просто общаются, но никогда не будут так вести себя грубо с туристами, они говорят расслабленно, спокойно, без зла. Водитель, о котором вы пишете, достойный человек, семьянин, мы за него ручаемся.

Возможно, вам больше подошел бы индивидуальный тур, если такие высокие требования к сервису, это не Турция и не РФ)

Насчет моря, водители устают, но про "Надоело" они не будут говорить, так как именно это их единственная работа и хлеб, и возят они годами уже. На море были час двадцать, ждут специально, чтобы туристы лучше на море отдохнули покупались полежали чем потом 2-3 часа на границе стоять в духоте в огромной пробке, туристам про это тоже сообщается.

Водитель не экскурсовод, ну написано же в карточке тура, это в автобусах экскурсовод сидит отдельно и рассказывает всем проводит экскурсии, на джип турах только 1 водитель и он везет и говорит где тут что, останавливает ТОЛЬКО где это положено, а не где просят туристы и делают так как это будет безопасно для туристов не позволяя ничего лишнего без самодеятельности (в Абхазии несколько человек так уже улетело с обрыва в реку, когда останавливали где не положено и их не нашли, это у других организаторов).
От себя скажу — не важно кто кому не нравится, не нужно осуждать людей просто не зная их обычаи и как они общаются, их обычаи.

Мы ручаемся за своих водителей и за исполнение тура, даже индивидуальные экскурсии от самых требовательных туристов с редиссона коллекшен 5 звезд вывозим на 5+, они сначала очень обеспокоены, а потом благодарят нас по несколько раз приветы передавая водителю, все подтверждения моих слов есть и могу предоставить всегда в любой момент, от и до.

Никогда не буду отрицать отрицательные отзывы потому что это тоже нормально, никогда не будут всем туристам все нравиться у всех, главное все это сразу решать, конструктивно обсуждать и искать решения и компромиссы, обычно туристам мы даем скидки на будущие экскурсии если например сломался транспорт в дороге, то есть то что зависит не от нас и что могло доставить не удобства некоторые, мы это оперативно всегда решаем на месте и даем плюшку.
Юлия
4 июня 2021
Спасибо за экскурсию, очень понравилось! Маршрут замечательный, очень забитый и интересный. Даже удивительно, что можно столько всего увидеть за такую цену. Возможно, водители и не говорят каждую минуту 'посмотрите налево, посмотрите направо', но настроение поднимают, предлагают остановиться на минуту в местах, которые не включены в маршрут, очень дружелюбные и весёлые. К организации экскурсии тоже нет никаких претензий. 5 из 5. Рекомендую
А
27 мая 2021
Все было замечательно! Катались на Джипах по Абхазии, посетили все достопримечательности, дегустировали мёд, сыры, рыбу, мясо, вина и другие напитки. Отдельная благодарность нашему позитивному экскурсоводу Эдику! ✊
С
27 мая 2021
На джипах есть смысл ехать только ради большого водопада. Но если вы не любитель острых ощущений от быстрой и опасной езды на сомнительного состояния уазиках, рекомендую выбирать автобусные и микроавтобусе туры. Лично мне впечатления от дороги и разрухи перекрыли все положительное от природной красоты этих мест.
О
18 мая 2021
Экскурсия на джипах в целом понравилась - замечательная компания, хорошее настроение, красивая природа, водитель (он же "экскурсовод") с тонким чувством юмора. Минусы - грязные машины, с неработающим спидометром (техника безопасности на 0), 8 человек на одну машину (4 человека размещаются в "багажнике") - учтите это и заранее морально готовьтесь. "Развод" традиционный на пунктах остановки- сыр, вино, мед. Сыр стоит в 2 раза дороже, чем в Красной поляне. Пастилу, которую они готовят "сами" можно купить в любом магазине. На оз. Рица лучше самим прогуляться и выбрать место для приема пищи. Мы обедали там где, озера не видно. В итоге час на еду, полчаса на прогулку - неуспеваешь насладиться.
Юлия
Ответ гида:
Ольга, мы очень рады, что вам понравилась и экскурсия, и природа, и водитель, и его чувство юмора, и общее настроение. Для этого мы и стараемся.

1) В точках дегустации необязательно покупать мёд, местные напитки, копчёности и сыры — можно просто дегустировать, но все групповые экскурсии всегда и туда заезжают, это по программе.
2) У всех джиппинг-водителей в Абхазии машины рассчитаны до 8 человек: большой багажный отсек переделан под сидячие места. В жару верх открыт и все могут удобно стоять, особенно сзади, и держаться за специальные поручни по бокам и на крыше чтобы видеть все красоты гор стоя. Каждому туристу всегда говорим про это, и если есть пожелания сесть посередине или рядом с водителем, то это учитывается при посадке, согласитесь что на лучшие места посадят пожилого человека, беременную или ребенка. В Сочи на джип-турах также все машины — на 6-8 человек. Если бы это превышало положенную норму по местам в машине, то полиция бы штрафовала всех.
3) За безопасностью туристов внимательно следят. У нас лучшие гиды-водители, сотни положительных отзывов в инстаграмм, где люди на этих же машинах с этими же водителями ездили. Также эти водители вас всех угощают в машине бесплатно вином.
4) Ну а по поводу того, что вы не успели насладиться, нужно учитывать, что поездка групповая, и на каждую точку — выделено определенное время, и водители на всех остановках напоминают, что если группа затягивает пребывание в одном месте, то на будущие остановки останется меньше времени. Есть индивидуальные туры в Абхазию, где никого кроме вас в машине нет, там вы можете позже проезжать границу, раньше приехать, не заезжать на дегустации, планировать свой маршрут по месту и времени и даже машину выбрать от бюджетного до ВИП класса.
Е
16 мая 2021
Очень понравилось! Локации прекрасные, отличный маршрут - Гагра, Гегский водопад, реликтовый заповедник, озеро Рица. На маршруте есть катание на тарзанке (zip line), часть маршрута к водопаду по бездорожью. На озере вкусно поели и покатались на катамаране, цены очень демократичные. Особое спасибо водителю гиду Владимиру)) просто влюбил нас в Абхазию.
В следующий раз, только с ними снова в Абхазию.
Спасибо!

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