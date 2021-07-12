Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Влад, хотели бы прокомментировать ваш отзыв. В другие машины пересаживают в самой Абхазии, так всегда было и будет. Есть организационные моменты, которые никто не отменял. Забрали от отеля на такси трансфере, встретили и проводили через границу, довезли до Гагр или сразу после границы пересели в нужные машины и поехали, компанию никто не выбирает там и машину, идет стандартная рассадка как у всех других.



В Абхазии всегда гоняют, все гоняют, 90% населения гоняет и сплошные пересекают даже при постах ГАИ местных, страна маленькая, к этому нужно привыкнуть, кто приезжает туда первый раз конечно в шоке) Это не развитые страны с высоким уровнем сервиса, там разруха, но природа шикарная, субтропик и люди спокойные и нормальные.

На горе после Рицы возят не в несколько сантиметров от обрыва, а гораздо дальше, водители все опытные, они возят много лет. Там есть участок с обрывом и дорога узкая, там все ездят и возят и другого пути не будет, в горах бездорожье, это не автобусный тур.



«Эй, вы, парочка, выходите» — так никто не грубил, у Абхазов у всех тип разговора такой, и не в такой конечно форме, они просто общаются, но никогда не будут так вести себя грубо с туристами, они говорят расслабленно, спокойно, без зла. Водитель, о котором вы пишете, достойный человек, семьянин, мы за него ручаемся.



Возможно, вам больше подошел бы индивидуальный тур, если такие высокие требования к сервису, это не Турция и не РФ)



Насчет моря, водители устают, но про "Надоело" они не будут говорить, так как именно это их единственная работа и хлеб, и возят они годами уже. На море были час двадцать, ждут специально, чтобы туристы лучше на море отдохнули покупались полежали чем потом 2-3 часа на границе стоять в духоте в огромной пробке, туристам про это тоже сообщается.



Водитель не экскурсовод, ну написано же в карточке тура, это в автобусах экскурсовод сидит отдельно и рассказывает всем проводит экскурсии, на джип турах только 1 водитель и он везет и говорит где тут что, останавливает ТОЛЬКО где это положено, а не где просят туристы и делают так как это будет безопасно для туристов не позволяя ничего лишнего без самодеятельности (в Абхазии несколько человек так уже улетело с обрыва в реку, когда останавливали где не положено и их не нашли, это у других организаторов).

От себя скажу — не важно кто кому не нравится, не нужно осуждать людей просто не зная их обычаи и как они общаются, их обычаи.



Мы ручаемся за своих водителей и за исполнение тура, даже индивидуальные экскурсии от самых требовательных туристов с редиссона коллекшен 5 звезд вывозим на 5+, они сначала очень обеспокоены, а потом благодарят нас по несколько раз приветы передавая водителю, все подтверждения моих слов есть и могу предоставить всегда в любой момент, от и до.



Никогда не буду отрицать отрицательные отзывы потому что это тоже нормально, никогда не будут всем туристам все нравиться у всех, главное все это сразу решать, конструктивно обсуждать и искать решения и компромиссы, обычно туристам мы даем скидки на будущие экскурсии если например сломался транспорт в дороге, то есть то что зависит не от нас и что могло доставить не удобства некоторые, мы это оперативно всегда решаем на месте и даем плюшку.