Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

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и мы успели проскочить. Немного сбитая была организация, тут и погодные условия и то что эту поездку заказали с другого портала экскурсионного, где нас сказали быть на месте в 6, а им в 7. Мы час сидели в ожидании. Но Водитель Виталий принёс нам горячий кофе, включил печку в авто и потрясающе создал настроение. Поехали мы в горы. Это было правда впечатляюще. Никакого сравнения с автобусными турами, где 40 человек на дегустации вина пытаются задержаться ещё на часок или у сувенирной лавки- надышаться как в последний раз. Вак было супер. Мы поехали на самую верхотуру. Останавливались на самых красивых местах, куда действительно автобус не пройдёт. Было Мега- позитивно. Заехали и к частнику со своими виноградниками, там нас угостили напитками и гранатовым соком (цены там более, чем демократичные), далее заехали и посмотрели процесс изготовления сыров. Далее мы вкусно поели и конечно же посетили все самые красивые места. Даже в дождливый день прокатилась на тарзанке над ущельем. Как таковой прям заученной энциклопедии нас не перечитали. На вопросы отвечал Виталий, но по факту, по делу. Рассказал немного, но содержательно. Я люблю глубокие экскурсии, но здесь был немного другой формат и это очень здорово. Я сделала конспект и цифры /года и какие- то факты прочитала сама, не тратя на это драгоценное время. Природа восхитительная. Воздух тоже. Нас было на экскурсии 6 человек и все без исключения осталось в восторге. Спасибо большое