Вы уже побывали на всех экскурсиях Сочи?
Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип!
И с ветерком прокатиться в джип тур по Абхазии.
Увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море 🌊, а шлейф – горы ⛰️ и самшитовые леса.
Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных.
А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие!
Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно