Вы уже побывали на всех экскурсиях Сочи?

Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип!

И с ветерком прокатиться в джип тур по Абхазии.

Увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море 🌊, а шлейф – горы ⛰️ и самшитовые леса.

Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных.

А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие!

Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно