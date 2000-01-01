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Джип-тур в Абхазию

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Сочи
Джип-тур в Абхазию
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🛣Джиппинг
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию

Что вы увидите

  • Известный ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка г. Гагра
  • Белые скалы (с купанием)
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
  • Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
  • Водопад «Влюбленных»
  • Водопад «Гегский»
  • А вечером вы можете искупаться в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх
Вы уже побывали на всех экскурсиях Сочи?
Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип!
И с ветерком прокатиться в джип тур по Абхазии.
Увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море 🌊, а шлейф – горы ⛰️ и самшитовые леса.
Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных.
А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие!
Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • трансфер по Адлеру
Что не входит
  • трансфер в Красную Поляну и центральный Сочи
Начало
🚩 Забираем с адреса проживания
Место завершения
🏁 Привозим по адресу проживания
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
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