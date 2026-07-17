Не экскурсия – а приключение: рев мотора, брызги горных рек и виды, от которых захватывает дух! Приглашаем вас туда, где природа до сих пор хранит свой первозданный облик. Вы оцените красоту разных уголков Абхазии и побываете в самых живописных местах. Голубое озеро и Рица, скалистые каньоны и горные водопады ждут вас.
Описание экскурсии
Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими! (летом) Вы везде видите одинаковое яблоко — но яблоки разные, даже на вкус Вы сделали правильный выбор зайдя к нам, эта поездка полна тех самых впечатлений именно под ваш вкус как вы и ожидаете. Во время поездки вы увидите:
Единственный тур, где вы проедете Юпшарский каньон на джипе!
Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш» • Белые скалы • смотровая площадка в г. Гагре • водопад Девичьи слёзы • водопад Мужские слёзы • пасека и винный погреб • подвесной мост через реку Бзыбь • Голубое озеро • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина • озеро Рица • Водопад влюбленных • Гегский водопад Важная информация Правила пересечения границы Россия — Абхазия Важно знать По документам: Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:.
Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш» • Белые скалы • смотровая площадка в г. Гагре • водопад Девичьи слёзы • водопад Мужские слёзы • пасека и винный погреб • подвесной мост через реку Бзыбь • Голубое озеро • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина • озеро Рица • Водопад влюбленных • Гегский водопад Важная информация Правила пересечения границы Россия — Абхазия Важно знать По документам: Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:.
• Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш» • Белые скалы • смотровая площадка в г. Гагре • водопад Девичьи слёзы • водопад Мужские слёзы • пасека и винный погреб • подвесной мост через реку Бзыбь • Голубое озеро • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина • озеро Рица • Водопад влюбленных • Гегский водопад Важная информация Правила пересечения границы Россия — Абхазия Важно знать По документам: Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:
- Загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт — Свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению или свидетельство о рождении с официальными отметкой и печатью — Документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), при наличии российских отметки и печати. Для оформления необходимых документов и проставления отметок необходимо обращаться в территориальные органы МВД России. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали.
- Мы находимся на связи в Whats.
- App до окончания тура. Что не включено в стоимость • Экологический сбор на озеро Рица 700 рублей, детский 200 рублей до 11 лет включительно, доплачивается к цене поездки на джипе. Это обязательный сбор, который сотрудники эко-парка на охранно-пропускном пункте собирают с каждого человека;
- Тарзанка 500 и 1000 руб.;
- Прогулка на катамаране по о. Рица • Прогулка на средневековой галере викингов взр. 500 руб. дет до 12 лет 300 руб.;
- Иногда можем заезжать в другие интересные места по маршруту если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда; Важная информация: Мы рекомендуем принимать участие в программе путешественниками от 5 до 55 лет. Если вы старше, но уверены в своих силах — обсудите с организатором ваше участие в экскурсии. Верх джипа открывается или закрывается от погоды. Вы проедете Юпшарский каньон на джипе + секретные места, куда не возят большие группы.
к 7:00 на границу или забираем с 6 пол 7 утра с остановок
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Максимально делаем все остановки по пути до Гегского Водопада, тайминги и точки посещений зависят от группы, если никто нигде не задерживается, то увидите даже больше, чем ожидали
- Белые скалы (по погоде)
- Гегский водопад
- Колоннада
- Ресторан «Гагрипш»
- Смотровая на город Гагра
- Чабгарский карниз (смотровая «Прощай, Родина», едем по ней на джипе)
- Заброшенный Зимний театр
- Водопад Девичьи слёзы (родник холодной воды)
- Водопад Мужские слёзы
- Пасека с чистейшим горным медом
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («каменный мешок», останавливаться в самом ущелье запрещено из-за возможных камнепадов)
- Горное озеро Рица
- Водопад Влюбленных (тарзанка)
- Пляж у Черного моря на закате
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги профессионального водителя
- Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов и Сириуса (выбирайте по типу билетов)
- Угощения от местных жителей
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк:/n 1000 руб. - взрослый с 12 лет /n 500 руб. - детский 8-11 лет включительно /n детский до 7 лет включительно - бесплатно
- Обед: средний чек 1000 р.
- Дополнительные активности на озере Рица (по желанию) - смотрите в описании /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Завершение: Привозим обратно к месту сбора
Когда и сколько длится?
Когда: к 7:00 на границу или забираем с 6 пол 7 утра с остановок
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Мы рекомендуем принимать участие в программе путешественниками от 5 до 55 лет. Если вы старше, но уверены в своих силах - обсудите с организатором ваше участие в экскурсии
- Верх джипа открывается или закрывается от погоды
- Вы проедете Юпшарский каньон на джипе + секретные места, куда не возят большие группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 376 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия зашла! Увидели красивейшие места Абхазии! Все организованно очень хорошо! Спасибо огромное всем! Было и хорошее настроение и атмосфера и джипы по бездорожью это очень круто!!!!!
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Д
Это было супер!!! Абхазия прекрасна!!! Абхазы гиды - молодцы! Гостеприимство на высшем уровне. К каждому гостю проявляли заботу и уважение. Все четко организовано. Рекомендую данную экскурсию, если хотите хорошо провести время 👍
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Е
В туре - удивительная природа Абхазии. Водители, они же гиды по экскурсии, профессионалы своего дела, все слажено, все налажено, у каждого своя точка выгрузки туристов. Понравился ресторан с замечательным обслуживанием
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А
Природа шикарная.
Сервис хромает в стране, только наличка или перевод.
Но все же рекомендую поехать.
Водитель встретил в обозначенному месте в Сочи, довёз до границы передал гиду. Потом забрал так же.
Гид/ водитель молодец
Сервис хромает в стране, только наличка или перевод.
Но все же рекомендую поехать.
Водитель встретил в обозначенному месте в Сочи, довёз до границы передал гиду. Потом забрал так же.
Гид/ водитель молодец
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А
Отдыхали недавно в Абхазии и воспользовались услугами гида. Хочу оставить положительный отзыв! Наш гид оказался настоящим профессионалом своего дела — отлично ориентировался на местности, знал историю каждого уголка страны и
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А
Всё организовано чётко и быстро, как часы: накануне связались и договорились откуда забирать, наутро чётко машина в положенном месте, ещё утром связался водитель, быстро всех как грибы после дождя собрал
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