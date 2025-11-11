Мои заказы

Адлер в объективе: южный маршрут впечатлений

Исследовать местные достопримечательности и увезти на память о путешествии красивую фотоисторию
Это незаезженный маршрут по Адлерскому району Сочи.

Вы не только посетите самые интересные локации, но и пофотографируетесь в лучших природных и архитектурных декорациях. Мы поймаем вас в объектив у Имеретинского вокзала, в горах, на знаменитой Сочифорнии и не только. Вам останется только наслаждаться процессом!
Время начала: 15:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Имеретинский вокзал и аллея пальм. Знаковое место, куда приезжают знаменитости для съёмки видеоклипов. Мы с вами тоже сделаем здесь фото, после которых вас точно спросят: «Вы были в Калифорнии?».
  • Пляж Сириус. Погуляем по территории шикарного отеля Мантера, спустимся к морю и сделаем отличные кадры!
  • Ахштырское ущелье. После моря отправимся в горы. Прогуляемся по подвесному мосту через реку, посмотрим на Скайпарк и завораживающие отвесные скалы.
  • Смотровая площадка у аэропорта. Понаблюдаем за посадкой и взлётом самолётов и снимем эффектное видео с пролетающими прямо над вашей головой лайнерами.
  • По пути обязательно найдём локацию с растениями, ведь в Сочи круглый год что-то цветёт. До конца марта — мимоза. В апреле — глициния, вишня, яблони. А с мая по сентябрь — розовый, белый, красный олеандр.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Kia, Hyuindai или Haval. Если группа будет больше 4 чел., то на Mercedes Sprinter.
  • С каждой локации вы получите 5–10 фото в авторской обработке, снятые на профессиональную камеру Sony Alpha 7 III + видео на i.
Phone 15 Pro Max. Материалы вышлем вам в Telegram в течение недели
  • Можете взять с собой один сменный образ для разнообразных фотографий
  • По желанию можем заехать на форелевое хозяйство — посещение стоит 600 ₽ с чел.
  • Вас буду сопровождать я или другой фотограф из нашей команды

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Имеретинского вокзала
    Когда и сколько длится?
    Когда: в четверг в 15:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Юлия
    Юлия — ваша команда гидов в Сочи
    Провели экскурсии для 26 туристов
    Я опытный путешественник и профессиональный фотограф. Любовь к путешествиям привела меня в туризм — с 2016 года я занимаюсь проведением экскурсий. Начала свою работу за границей: в Греции, Вьетнаме, Узбекистане,
    Таиланде и Египте. Теперь я со своей командой организовываю экскурсии для вас так, как хотела бы для себя! В связи с пандемией оказалась в Сочи и нисколько не жалею! Этот город меня очаровал, остаюсь здесь жить. Хотите узнать почему? Расскажу на экскурсии:)

