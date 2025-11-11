Это незаезженный маршрут по Адлерскому району Сочи.
Вы не только посетите самые интересные локации, но и пофотографируетесь в лучших природных и архитектурных декорациях. Мы поймаем вас в объектив у Имеретинского вокзала, в горах, на знаменитой Сочифорнии и не только. Вам останется только наслаждаться процессом!
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Имеретинский вокзал и аллея пальм. Знаковое место, куда приезжают знаменитости для съёмки видеоклипов. Мы с вами тоже сделаем здесь фото, после которых вас точно спросят: «Вы были в Калифорнии?».
- Пляж Сириус. Погуляем по территории шикарного отеля Мантера, спустимся к морю и сделаем отличные кадры!
- Ахштырское ущелье. После моря отправимся в горы. Прогуляемся по подвесному мосту через реку, посмотрим на Скайпарк и завораживающие отвесные скалы.
- Смотровая площадка у аэропорта. Понаблюдаем за посадкой и взлётом самолётов и снимем эффектное видео с пролетающими прямо над вашей головой лайнерами.
- По пути обязательно найдём локацию с растениями, ведь в Сочи круглый год что-то цветёт. До конца марта — мимоза. В апреле — глициния, вишня, яблони. А с мая по сентябрь — розовый, белый, красный олеандр.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Kia, Hyuindai или Haval. Если группа будет больше 4 чел., то на Mercedes Sprinter.
- С каждой локации вы получите 5–10 фото в авторской обработке, снятые на профессиональную камеру Sony Alpha 7 III + видео на i.
Phone 15 Pro Max. Материалы вышлем вам в Telegram в течение недели
Можете взять с собой один сменный образ для разнообразных фотографий По желанию можем заехать на форелевое хозяйство — посещение стоит 600 ₽ с чел. Вас буду сопровождать я или другой фотограф из нашей команды
в четверг в 15:00
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Имеретинского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 26 туристов
Я опытный путешественник и профессиональный фотограф. Любовь к путешествиям привела меня в туризм — с 2016 года я занимаюсь проведением экскурсий. Начала свою работу за границей: в Греции, Вьетнаме, Узбекистане,Задать вопрос
Входит в следующие категории Сочи
