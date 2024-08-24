Экскурсии в Сочи весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Сочи, цены от 665 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
На машине
44 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«Весной они особенно полноводны, и нет нужды расписывать, какая это красота»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Легенды долины реки Шахе: 33 водопада
На автобусе
скидка
5%
1 отзыв
11 часов
Групповая
Легенды долины реки Шахе: 33 водопада
Увидеть одну из самых живописных достопримечательностей Сочи и посетить кавказское застолье
Начало: В Сочи, Адлере или Сириусе
«В осеннее, зимнее и весеннее время: по средам, субботам, воскресеньям — с кавказским застольем, во вторник и четверг — без застолья»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
700665 за человека
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
11 отзывов
5 часов
Индивидуальная
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
«А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6 670 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    24 августа 2024
    Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
    Интересная поездка, много где побывали, узнали о мелочах. Спасибо, будем рекомендовать друзьям.
  • E
    Egor
    21 августа 2024
    Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
    Спасибо огромное нашему гиду Василию за увлекательное путешествие. Мы постелили восхитительные водопады, сделали море фотографий, побывали на ферме, покормили зверюшек,
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    а затем поехали кормить себя, так же мы узнали как выращивают чай и посетили чайные плантации. Завершили экскурсию мы дегустацией вин, наливок и чачи и с прекрасными впечатлениями отправились домой.

  • К
    Кристина
    15 августа 2024
    Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
    сегодня посетили данную экскурсию. хотелось бы сказать огромное спасибо гиду Василию, провёл просто замечательно) были учтены все предпочтения: по времени и маршруту,
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    была волнительная мама, которая очень переживала за дорогу, но Василий уверенный и аккуратный водитель побывали на Мацеста, водопадах, чайной плантации, открывались потрясающие виды, так же покушали в чудесном ресторане с вкусной кухней) в конце заехали в винодельную, где нас угостили разными сортами вина, настоек и чачи) Василий приготовил для нас кофе на природе, угостил конфетками, а так же был очень хорошим собеседником, отлично знает историю города, места и может ответить на любой ваш вопрос) было не нудно, интересно и весело) очень рады были провести день именно так) выберем экскурсию именно от этой компании в следующий отдых) всем рекомендую ❤️

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Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
  2. Легенды долины реки Шахе: 33 водопада
  3. Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Юпшарский каньон
  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в сентябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 665 до 17 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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