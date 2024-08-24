8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«Весной они особенно полноводны, и нет нужды расписывать, какая это красота»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
11 часов
Групповая
Легенды долины реки Шахе: 33 водопада
Увидеть одну из самых живописных достопримечательностей Сочи и посетить кавказское застолье
Начало: В Сочи, Адлере или Сириусе
«В осеннее, зимнее и весеннее время: по средам, субботам, воскресеньям — с кавказским застольем, во вторник и четверг — без застолья»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
700665₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
«А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6 670₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина24 августа 2024Интересная поездка, много где побывали, узнали о мелочах. Спасибо, будем рекомендовать друзьям.
- EEgor21 августа 2024Спасибо огромное нашему гиду Василию за увлекательное путешествие. Мы постелили восхитительные водопады, сделали море фотографий, побывали на ферме, покормили зверюшек,
- ККристина15 августа 2024сегодня посетили данную экскурсию. хотелось бы сказать огромное спасибо гиду Василию, провёл просто замечательно) были учтены все предпочтения: по времени и маршруту,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Весенние»
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