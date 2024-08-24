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была волнительная мама, которая очень переживала за дорогу, но Василий уверенный и аккуратный водитель побывали на Мацеста, водопадах, чайной плантации, открывались потрясающие виды, так же покушали в чудесном ресторане с вкусной кухней) в конце заехали в винодельную, где нас угостили разными сортами вина, настоек и чачи) Василий приготовил для нас кофе на природе, угостил конфетками, а так же был очень хорошим собеседником, отлично знает историю города, места и может ответить на любой ваш вопрос) было не нудно, интересно и весело) очень рады были провести день именно так) выберем экскурсию именно от этой компании в следующий отдых) всем рекомендую ❤️