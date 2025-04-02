Экскурсия по парку «Южные культуры»

Прогулка по парку «Южные культуры» подарит уникальный опыт. История, экзотические растения и фитотерапия ждут вас в этом живописном месте
Индивидуальная экскурсия по парку «Южные культуры» предлагает окунуться в историю одного из старейших парков на Черноморском побережье. Парк, основанный в 1910 году, известен своей коллекцией экзотических растений.

Прогулка среди кипарисов и
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эвкалиптов, а также знакомство с редкими видами, такими как Магнолия Делавея, оставят незабываемые впечатления. Участники узнают о садово-парковом искусстве и ощутят пользу фитонцидов. Это уникальная возможность для любителей природы и истории

4.64
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная коллекция экзотических растений
  • 📜 Интересная история парка
  • 🌲 Прогулка среди кипарисов и эвкалиптов
  • 🌸 Знакомство с редкими видами растений
  • 🏞️ Живописные маршруты
  • 🧘‍♂️ Фитотерапия на свежем воздухе
Экскурсия по парку «Южные культуры»
Экскурсия по парку «Южные культуры»
Экскурсия по парку «Южные культуры»
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Парк «Южные культуры»
  • Магнолия Делавея
  • Кипарисовая роща

Описание экскурсии

Живописное место с увлекательной историей

«Южные культуры» — один из старейших парков на Черноморском побережье, его разбили в 1910 году. Вы услышите об этом подробнее и откроете хроники парка, когда им владел лучший друг Николая II. Узнаете, какие приемы садово-паркового искусства в использовании света и тени здесь применили. А еще я с радостью расскажу об особенностях заинтересовавших вас растений.

Арома-экскурсия

Вы поймете пользу многих растений с помощью своих органов чувств: так, на прогулках мы растираем листья эвкалипта и дышим фитонцидами, находим камфорное дерево и проводим ритуал обеззараживания воздуха. Вы прогуляетесь по рощи кипарисов, чьи активные вещества благотворно влияют на организм. Разберетесь, что такое хинин и почему он до сих используется в напитке «Швепс». Кроме того, обратите внимание на растения, которые не встречаются больше нигде в России — это, например, Магнолия Делавея.

Организационные детали

  • Билеты в парк оплачиваются отдельно при входе (300 руб. с человека). Билет для гида не нужен.
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям (я отлично знаю весь парк)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в парк Южные культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
2 апр 2025
Экскурсия понравилась, очень приятный экскурсовод. Но у меня были дети 3 класса- главные слушатели, и я хотела, чтобы акцент был сделан на них. К сожалению, экскурсовод, часто давала информацию по
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ходу экскурсии, то есть для тех, кто шёл вначале, остальных не всегда ждали и им было не слышно. Поэтому мои ожидания не оправдались. К середине экскурсии экскурсовода вообще перестали слушать, хотя мои дети всегда с удовольствием слушают экскурсии. Удержать их внимание не удалось, хотя организатор рассказывала о том, что её экскурсии отмечены Президентом России. Очевидно, для нас была другая подача информации и её содержание, к тому же другой экскурсовод (не организатор). Я поняла, что в данном парке дети могли обойтись и без экскурсии, так как им и так было интересно, а информация их не увлекла. Для взрослых людей возможно формат подходящий, но это не лучшая экскурсия, которую я посетила.

С
2 апр 2025
Долго думала, писать ли отзыв, но Tripster настойчиво предлагает….. Напишу как есть.

Бронировала индивидуальную экскурсию для 3 человек (я и мои дети-школьники), бронь была за 1 месяц до даты экскурсии. Организатор
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Полина вечером накануне экскурсии списалась со мной, попыталась перенести экскурсию на полчаса позже - нам это было не удобно, так как к месту экскурсии мы приезжали на электричке, которая ходит по расписанию. Оставили то время, на которое была бронь. На связь со мной вышла другая женщина, представилась нашим экскурсоводом Ларисой, договорились о месте встречи.

В день экскурсии, за 15 минут до ее начала, мы были в точке встречи. Подошло время - никого нет. Пыталась писать/звонить Ларисе - ответа нет. Чуть позже Лариса позвонила с другого номера (как потом выяснилось, номер, с которого накануне она писала/звонила, она дома оставила, потому что у нее другой телефон рабочий… не понятно, почему первоначально нельзя было общаться с рабочего телефона?). Лариса сказала, что у нее еще экскурсия с другой группой, они скоро заканчивают, предложила пока походить с ними. Ну ладно, думаю, экскурсии индивидуальные, группы до 5 человек. А когда мы встретились с экскурсоводом, выяснилось, что у нее группа человек 30, больше половины из которых - дети школьного возраста… И вот Лариса идет с этой группой, рассказывает что-то в микрофон - ничего не слышно, т. к. группа большая и растягивается естественным образом…. Ничего не имею против групповых экскурсий, но цена на них обычно в разы меньше, и когда я бронирую экскурсию, я выбираю формат и знаю, на что я иду….
Прошло 10 минут, картина все та же: Лариса что-то рассказывает группе из 30 с лишним человек…. Звоню организатору Полине для прояснения ситуации, она перезванивает Ларисе; после этого звонка Лариса сразу же прощается с группой и начинается наша индивидуальная экскурсия….

Сказать, что такое начало подпортило нам настроение - это ничего не сказать. Хотелось вообще развернуться и уехать, но я решила дать шанс этой экскурсии. Парк, конечно, очень красивый, если бы не он - думаю, мы не стали бы продолжать это мероприятие. Лариса вроде и знает много, но все время как будто вспоминает эту информацию, иногда по второму кругу начинает рассказывать те факты, которые рассказывала полчаса ранее. Я очень люблю ботанику, разные растения, это не первая наша экскурсия ботанической направленности, но вот такая манера изложения, как у Ларисы - не увлекает, я прямо ждала окончания экскурсии…

Вообщем, пока что это худшая экскурсия в моем багаже опыта.
Маршрут и идея экскурсии - хорошие, организация и реализация - откровенно подкачали. Три звезды только за прекрасный парк «Южные культуры».

Светлана
18 мар 2025
Лариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по парку останется в памяти надолго.
Лариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по парку
Наталья
5 янв 2025
Очень интересная экскурсия, понравилась как взрослым, так и детям. Андрей замечательный экскурсовод, увлеченный тем о чем рассказывает!
Очень интересная экскурсия, понравилась как взрослым, так и детям. Андрей замечательный экскурсовод, увлеченный тем о чем рассказывает!Очень интересная экскурсия, понравилась как взрослым, так и детям. Андрей замечательный экскурсовод, увлеченный тем о чем рассказывает!Очень интересная экскурсия, понравилась как взрослым, так и детям. Андрей замечательный экскурсовод, увлеченный тем о чем рассказывает!
Татьяна
8 ноя 2023
Очень познавательно! Прекрасный экскурсовод! Татьяна просто влюбила всю нашу компанию и взрослых и детей этот парк.
Очень познавательно! Прекрасный экскурсовод! Татьяна просто влюбила всю нашу компанию и взрослых и детей этот парк.Очень познавательно! Прекрасный экскурсовод! Татьяна просто влюбила всю нашу компанию и взрослых и детей этот парк.
Мария
19 сен 2023
Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.
Приехав в южный город в начале апреля, мы оказались, к тому же, в огромном пространстве незнакомых более северному жителю растений. Необычного
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вида, с необычными названиями, неожиданным запахами, многие уже с цветами… Огромные эвкалипты, платаны,чащоба бамбука, лавры, множество самых необыкновенных хвойных, тенистые дорожки, водоёмы с черепахами, рыбами, лебедями… В этом мире наш экскурсовод Светлана рассказала и показала нам много интересного, мы очень довольны экскурсией, которая продлилась намного дольше расчётного времени, т. к. Светлана, видя нашу заинтересованность, не скупилась поделиться своими знаниями, отвечала на все наши вопросы. Спасибо!

Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.
Е
11 апр 2023
В е очень понравилось! Огромное спасибо гиду!)
О
24 мар 2023
Экскурсия нам всем очень понравилась!! Были с ребёнком 9 лет, он с удовольствием слушал. А когда получил ещё и бинокль, то интереснее стало вдвойне!! Парк разнообразный и красивый. Но надо смотреть, конечно, в тёплое время года, когда всё цветёт и благоухает.
Экскурсию рекомендую!
Светлана
27 сен 2022
Спасибо Андрею за содержательный рассказ на экскурсии по парку Южные культуры. Маршрут был выбран оптимальный для заявленного времени (1,5 часа). Самостоятельно прогуляться по этому парку конечно же можно, но информационно обогатиться - только с экскурсоводом! Рекомендую данную экскурсию.
Экскурсовод пунктуальный и очень коммуникабельный.
Спасибо Андрею за содержательный рассказ на экскурсии по парку Южные культуры. Маршрут был выбран оптимальный дляСпасибо Андрею за содержательный рассказ на экскурсии по парку Южные культуры. Маршрут был выбран оптимальный для
Алёна
14 сен 2022
Очень понравилась экскурсия с Татьяной! Год назад мы уже были в парке Южные культуры самостоятельно, а теперь решили пройти с гидом. Это - небо и земля! Татьяна рассказала столько интересного
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о растениях и об истории парка, мы заглянули в такие уголки и увидели много интересного, мимо чего точно прошли бы без неё. Видно, что она любит парк, увлечена жизнью его растений. Экскурсия продолжалась больше заявленного времени, и это время пролетело незаметно. Экскурсию однозначно рекомендуем!

А
26 июл 2022
Добрый день, вчера были на экскурсии с Татьяной, безумно увлекательная экскурсия, Татьяна очень интересно рассказывает, экскурсия в 1,5 часа пролетела незаметно, ребёнок весь вечер пересказывал истории Татьяны. Огромное спасибо 😊😊😊

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