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Полина вечером накануне экскурсии списалась со мной, попыталась перенести экскурсию на полчаса позже - нам это было не удобно, так как к месту экскурсии мы приезжали на электричке, которая ходит по расписанию. Оставили то время, на которое была бронь. На связь со мной вышла другая женщина, представилась нашим экскурсоводом Ларисой, договорились о месте встречи.



В день экскурсии, за 15 минут до ее начала, мы были в точке встречи. Подошло время - никого нет. Пыталась писать/звонить Ларисе - ответа нет. Чуть позже Лариса позвонила с другого номера (как потом выяснилось, номер, с которого накануне она писала/звонила, она дома оставила, потому что у нее другой телефон рабочий… не понятно, почему первоначально нельзя было общаться с рабочего телефона?). Лариса сказала, что у нее еще экскурсия с другой группой, они скоро заканчивают, предложила пока походить с ними. Ну ладно, думаю, экскурсии индивидуальные, группы до 5 человек. А когда мы встретились с экскурсоводом, выяснилось, что у нее группа человек 30, больше половины из которых - дети школьного возраста… И вот Лариса идет с этой группой, рассказывает что-то в микрофон - ничего не слышно, т. к. группа большая и растягивается естественным образом…. Ничего не имею против групповых экскурсий, но цена на них обычно в разы меньше, и когда я бронирую экскурсию, я выбираю формат и знаю, на что я иду….

Прошло 10 минут, картина все та же: Лариса что-то рассказывает группе из 30 с лишним человек…. Звоню организатору Полине для прояснения ситуации, она перезванивает Ларисе; после этого звонка Лариса сразу же прощается с группой и начинается наша индивидуальная экскурсия….



Сказать, что такое начало подпортило нам настроение - это ничего не сказать. Хотелось вообще развернуться и уехать, но я решила дать шанс этой экскурсии. Парк, конечно, очень красивый, если бы не он - думаю, мы не стали бы продолжать это мероприятие. Лариса вроде и знает много, но все время как будто вспоминает эту информацию, иногда по второму кругу начинает рассказывать те факты, которые рассказывала полчаса ранее. Я очень люблю ботанику, разные растения, это не первая наша экскурсия ботанической направленности, но вот такая манера изложения, как у Ларисы - не увлекает, я прямо ждала окончания экскурсии…



Вообщем, пока что это худшая экскурсия в моем багаже опыта.

Маршрут и идея экскурсии - хорошие, организация и реализация - откровенно подкачали. Три звезды только за прекрасный парк «Южные культуры».