Прогулка среди кипарисов и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная коллекция экзотических растений
- 📜 Интересная история парка
- 🌲 Прогулка среди кипарисов и эвкалиптов
- 🌸 Знакомство с редкими видами растений
- 🏞️ Живописные маршруты
- 🧘♂️ Фитотерапия на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Парк «Южные культуры»
- Магнолия Делавея
- Кипарисовая роща
Описание экскурсии
Живописное место с увлекательной историей
«Южные культуры» — один из старейших парков на Черноморском побережье, его разбили в 1910 году. Вы услышите об этом подробнее и откроете хроники парка, когда им владел лучший друг Николая II. Узнаете, какие приемы садово-паркового искусства в использовании света и тени здесь применили. А еще я с радостью расскажу об особенностях заинтересовавших вас растений.
Арома-экскурсия
Вы поймете пользу многих растений с помощью своих органов чувств: так, на прогулках мы растираем листья эвкалипта и дышим фитонцидами, находим камфорное дерево и проводим ритуал обеззараживания воздуха. Вы прогуляетесь по рощи кипарисов, чьи активные вещества благотворно влияют на организм. Разберетесь, что такое хинин и почему он до сих используется в напитке «Швепс». Кроме того, обратите внимание на растения, которые не встречаются больше нигде в России — это, например, Магнолия Делавея.
Организационные детали
- Билеты в парк оплачиваются отдельно при входе (300 руб. с человека). Билет для гида не нужен.
- Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям (я отлично знаю весь парк)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Бронировала индивидуальную экскурсию для 3 человек (я и мои дети-школьники), бронь была за 1 месяц до даты экскурсии. Организатор
Приехав в южный город в начале апреля, мы оказались, к тому же, в огромном пространстве незнакомых более северному жителю растений. Необычного
Экскурсию рекомендую!
Экскурсовод пунктуальный и очень коммуникабельный.