Водная прогулка
Увлекательная морская прогулка на яхте
Индивидуальная водная прогулка в Сочи подарит вам незабываемые впечатления и возможность встретить дельфинов в открытом море
Начало: На улице Москвина 2а
Завтра в 07:00
3 авг в 07:00
9200 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучный Сочи для всей семьи
Откройте для себя удивительный Сочи: от панорамных видов до исторических мест. Погуляйте по набережной и узнайте городские легенды
Начало: На ул. Виноградная, 18в или от места Вашего размещ...
Завтра в 07:00
3 авг в 13:00
8330 ₽
9800 ₽ за всё до 6 чел.
-
40%
Водная прогулка
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
20 010 ₽
33 350 ₽ за всё до 11 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Имеретинская набережная»
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