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Имеретинская набережная – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Имеретинская набережная» в Сочи, цены от 8330 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Увлекательная морская прогулка на яхте
На яхте
1 час
8 отзывов
Водная прогулка
Увлекательная морская прогулка на яхте
Индивидуальная водная прогулка в Сочи подарит вам незабываемые впечатления и возможность встретить дельфинов в открытом море
Начало: На улице Москвина 2а
Завтра в 07:00
3 авг в 07:00
9200 ₽ за всё до 10 чел.
Нескучный Сочи для всей семьи
На машине
3 часа
-
15%
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучный Сочи для всей семьи
Откройте для себя удивительный Сочи: от панорамных видов до исторических мест. Погуляйте по набережной и узнайте городские легенды
Начало: На ул. Виноградная, 18в или от места Вашего размещ...
Завтра в 07:00
3 авг в 13:00
8330 ₽9800 ₽ за всё до 6 чел.
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
На яхте
На гидроцикле
1 час
-
40%
1 отзыв
Водная прогулка
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
20 010 ₽33 350 ₽ за всё до 11 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Имеретинская набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Увлекательная морская прогулка на яхте
  2. Нескучный Сочи для всей семьи
  3. Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Роза Хутор
  5. Ущелья
  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2025
Сейчас в Сочи в категории "Имеретинская набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 8330 до 20 010 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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