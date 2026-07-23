Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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нереальные, Виктор спрашивал в какие места хотим заехать, какие лучше пропустить, останавливался на красивых локациях и видах, рассказывал всё понятным и интересным языком, вообщем оказался очень приятным человеком, с которым легко общаться.

Цены вполне доступные для многих, а экскурсия оставляет лишь положительные эмоции, даже не заметили как прошли 8 часов, так как всё было с комфортом, включая его личный автомобиль, и множество знакомств в разных точках, за счет чего в каких то местах для него и для нас были скидки.

На следующий день, так как у него оказалось свободное окошко, даже взяли ещё экскурсию в Красную поляну, она уже была подешевле и длилась чуть меньше по времени. И опять же эмоции положительные, увидели горы России с разных ракурсов, посмотрели известные курорты и покушали в недорогой, но очень вкусной столовой. Всем советую этого человека, он надежный, всегда на связи, если вдруг какие то вопросы и пунктуальный. Спасибо ему за такие эмоции и красоты!