Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Из Сочи — в загадочную Абхазию

Гагра, озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и Новый Афон на авто-пешеходной экскурсии

Виктор
Виктор – Гид из Сочи
Вы проедете по самым интересным и живописным местам Страны души.

Погрузитесь в ее историю 📖, расшифруете символику национального флага и узнаете, на каком языке говорят абхазы.

Полюбуетесь захватывающими дух пейзажами и раскроете особенности непризнанного государства.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 999 ₽ за экскурсию

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Из Сочи — в загадочную Абхазию
Из Сочи — в загадочную Абхазию

Что вас ожидает

Многоликая Абхазия
Вас ждут «визитные карточки» страны. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы погуляете по центру этого чудесного курортного города и увидите замок 🏰 принца Ольденбургского, белоснежную колоннаду и храм Святого Ипатия. Услышите историю 📖 средневековой крепости Абаата, полюбуетесь Приморским парком и узнаете, какие знаменитые люди посещали старинный ресторан Гагрипш.
  • Озеро Рица и его живописные окрестности — вы увидите водопады Мужские и Девичьи слезы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь панорамой Голубого озера.
  • Новый Афон — я покажу знаменитый Новоафонский монастырь с центральным храмом в честь целителя Пантелеймона, Иверскую гору с Анакопийской крепостью и рукотворный водопад. А также расскажу о Симоне Кананите, принявшем мученическую смерть в этих местах.

Организационные детали

  • Экологический сбор на озере Рица не входит в стоимость — 350 рублей с человека
  • По желанию мы можем включить в программу дачу Сталина и Новоафонскую пещеру. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Сочи
Из Сочи — в загадочную Абхазию
Из Сочи — в загадочную Абхазию
Из Сочи — в загадочную Абхазию
Из Сочи — в загадочную Абхазию
Из Сочи — в загадочную Абхазию
Из Сочи — в загадочную Абхазию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Меня зовут Виктор, я живу в Сочи и постоянно изучаю историю Краснодарского края и Абхазии. Очень люблю путешествия и общение с интересными людьми. С радостью покажу вам самые потрясающие места Черноморского побережья!
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