Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Многоликая Абхазия Вас ждут «визитные карточки» страны. В программе экскурсии:
Гагра — вы погуляете по центру этого чудесного курортного города и увидите замок 🏰 принца Ольденбургского, белоснежную колоннаду и храм Святого Ипатия. Услышите историю 📖 средневековой крепости Абаата, полюбуетесь Приморским парком и узнаете, какие знаменитые люди посещали старинный ресторан Гагрипш.
Озеро Рица и его живописные окрестности — вы увидите водопады Мужские и Девичьи слезы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь панорамой Голубого озера.
Новый Афон — я покажу знаменитый Новоафонский монастырь с центральным храмом в честь целителя Пантелеймона, Иверскую гору с Анакопийской крепостью и рукотворный водопад. А также расскажу о Симоне Кананите, принявшем мученическую смерть в этих местах.
Организационные детали
Экологический сбор на озере Рица не входит в стоимость — 350 рублей с человека
По желанию мы можем включить в программу дачу Сталина и Новоафонскую пещеру. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Виктор, я живу в Сочи и постоянно изучаю историю Краснодарского края и Абхазии. Очень люблю путешествия и общение с интересными людьми. С радостью покажу вам самые потрясающие места Черноморского побережья!