Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вы проедете по самым интересным и живописным местам Страны Души.
Погрузитесь в её историю, расшифруете символику национального флага и узнаете, на каком языке говорят абхазы. Полюбуетесь захватывающими дух пейзажами и раскроете особенности непризнанного государства.
Погрузитесь в её историю, расшифруете символику национального флага и узнаете, на каком языке говорят абхазы. Полюбуетесь захватывающими дух пейзажами и раскроете особенности непризнанного государства.
Описание экскурсии
Многоликая Абхазия
Вас ждут визитные карточки страны. В программе экскурсии:
- Гагра — вы погуляете по центру этого чудесного курортного города и увидите замок принца Ольденбургского, белоснежную колоннаду и храм Святого Ипатия. Услышите историю средневековой крепости Абаата, полюбуетесь Приморским парком и узнаете, какие знаменитые люди посещали старинный ресторан Гагрипш.
- Озеро Рица и его живописные окрестности — вы увидите водопады Мужские и Девичьи Слёзы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь панорамой Голубого озера.
- Новый Афон — я покажу знаменитый Новоафонский монастырь с центральным храмом в честь целителя Пантелеймона, Иверскую гору с Анакопийской крепостью и рукотворный водопад. А также расскажу о Симоне Кананите, принявшем мученическую смерть в этих местах.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на территории Абхазии
- Я заберу вас от вашего отеля в Сириусе или Адлере и после экскурсии привезу обратно. Трансфер из Сочи и Красной Поляны возможен по договорённости и оплачивается отдельно
- Экологический сбор на озере Рица не входит в стоимость — 1000 ₽ с чел.
- По желанию мы можем включить в программу Новоафонскую пещеру (1000 ₽ за чел.) и дачу Сталина (стоимость уточняйте в переписке)
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или заграничный паспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлер, (Сириус) Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 941 туриста
Меня зовут Виктор, я живу в Сочи и постоянно изучаю историю Краснодарского края и Абхазии. Очень люблю путешествия и общение с интересными людьми. С радостью покажу вам самые потрясающие места Черноморского побережья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 177 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Наше путешествие в Абхазию очень всем понравилось, виды
Наше путешествие в Абхазию очень всем понравилось, виды
+5
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С
Нам все понравилось. Были учтены все наши пожелания /мы посетили Новоафонские пещеры, озеро Рица/. Общение было легким и непринужденным. Очень легкая по восприятию экскурсия, новыми энциклопедическими знаниями не перегружена /я
Виктор
Ответ организатора:
Светлана, Благодарю вас за оставленный отзыв м за тёплые слова, огромное вам спасибо.
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Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели много исторических мест (Коллонада в Гаграх, ресторан Гагрипш, Новоафонские пищеры, ЖД станция «Псырцха», парки
+3
Виктор
Ответ организатора:
Максим и Елена - Благодарствую - всегда приятно получать обратную связь и понимать, что делаю доброе дело - принося людям радость - спасибо большое за тёплые слова:) …
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А
Привет 🫶🏻 Хочу поблагодарить Виктора - это был крутой день в Абхазии!
Начну с того, что с Виктором очень легко общаться, комфортно. Виктор знает каждый закуток, каждого пёсика по дороге -
Начну с того, что с Виктором очень легко общаться, комфортно. Виктор знает каждый закуток, каждого пёсика по дороге -
Виктор
Ответ организатора:
Анна, благодарю за оставленный отзыв - приезжайте ещё - посмотрим много других интересных мест!!!
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М
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и под наши предпочтения. Общительный, позитивный и классный человек в целом. Ответственно подходит к делу, решает все быстро и четко. Ездить с ним было безопасно и комфортно. В общем, одно удовольствие)
+1
Виктор
Ответ организатора:
Мария, благодарю за тёплые слова и оставленный отзыв - приезжайте ещё - посмотрим много интересных мест!!!
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И
Виктор - лучший гид. И было интересно, и маршрут хороший, и рекомендовал очень классные места. И фотографии сделал и даже с малышом 15 минут посидел) мы ездили с 1,5 месячным малышом. Все безопасно, комфортно и располагает. Рекомендуем ехать именно с Виктором
Виктор
Ответ организатора:
Илья, Благодарю за оставленный отзыв и тёплые слова - приезжайте ещё - посмотрим много новых и интересных мест!!!
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