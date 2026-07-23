Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Из Адлера - в загадочную Абхазию

Гагра, озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и Новый Афон на автопешеходной экскурсии
Вы проедете по самым интересным и живописным местам Страны Души.

Погрузитесь в её историю, расшифруете символику национального флага и узнаете, на каком языке говорят абхазы. Полюбуетесь захватывающими дух пейзажами и раскроете особенности непризнанного государства.
5
177 отзывов
Из Адлера - в загадочную Абхазию
Из Адлера - в загадочную Абхазию
Из Адлера - в загадочную Абхазию

Описание экскурсии

Многоликая Абхазия

Вас ждут визитные карточки страны. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы погуляете по центру этого чудесного курортного города и увидите замок принца Ольденбургского, белоснежную колоннаду и храм Святого Ипатия. Услышите историю средневековой крепости Абаата, полюбуетесь Приморским парком и узнаете, какие знаменитые люди посещали старинный ресторан Гагрипш.
  • Озеро Рица и его живописные окрестности — вы увидите водопады Мужские и Девичьи Слёзы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь панорамой Голубого озера.
  • Новый Афон — я покажу знаменитый Новоафонский монастырь с центральным храмом в честь целителя Пантелеймона, Иверскую гору с Анакопийской крепостью и рукотворный водопад. А также расскажу о Симоне Кананите, принявшем мученическую смерть в этих местах.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии
  • Я заберу вас от вашего отеля в Сириусе или Адлере и после экскурсии привезу обратно. Трансфер из Сочи и Красной Поляны возможен по договорённости и оплачивается отдельно
  • Экологический сбор на озере Рица не входит в стоимость — 1000 ₽ с чел.
  • По желанию мы можем включить в программу Новоафонскую пещеру (1000 ₽ за чел.) и дачу Сталина (стоимость уточняйте в переписке)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или заграничный паспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлер, (Сириус) Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 941 туриста
Меня зовут Виктор, я живу в Сочи и постоянно изучаю историю Краснодарского края и Абхазии. Очень люблю путешествия и общение с интересными людьми. С радостью покажу вам самые потрясающие места Черноморского побережья!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 177 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
169
4
4
3
1
2
2
1
1
Алёна
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Наше путешествие в Абхазию очень всем понравилось, виды
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нереальные, Виктор спрашивал в какие места хотим заехать, какие лучше пропустить, останавливался на красивых локациях и видах, рассказывал всё понятным и интересным языком, вообщем оказался очень приятным человеком, с которым легко общаться.
Цены вполне доступные для многих, а экскурсия оставляет лишь положительные эмоции, даже не заметили как прошли 8 часов, так как всё было с комфортом, включая его личный автомобиль, и множество знакомств в разных точках, за счет чего в каких то местах для него и для нас были скидки.
На следующий день, так как у него оказалось свободное окошко, даже взяли ещё экскурсию в Красную поляну, она уже была подешевле и длилась чуть меньше по времени. И опять же эмоции положительные, увидели горы России с разных ракурсов, посмотрели известные курорты и покушали в недорогой, но очень вкусной столовой. Всем советую этого человека, он надежный, всегда на связи, если вдруг какие то вопросы и пунктуальный. Спасибо ему за такие эмоции и красоты!

Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.+5
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
Спасибо большое Виктору, что именно он оказался нашим гидом, и что конкретно его мы нашли на сайте Трипстера, не пожалели ни на минуту.
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С
Нам все понравилось. Были учтены все наши пожелания /мы посетили Новоафонские пещеры, озеро Рица/. Общение было легким и непринужденным. Очень легкая по восприятию экскурсия, новыми энциклопедическими знаниями не перегружена /я
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была с подростком, поэтому меня это устроило/. Для визуалов, вообще, восторг. Красивые виды, как с открыток. Организационная составляющая тоже без нареканий - все вовремя, все для нашего удобства - даже чудесный ресторан на горной реке по дороге на озеро Рица. Спасибо!

Нам все понравилось. Были учтены все наши пожелания /мы посетили Новоафонские пещеры, озеро Рица/. Общение было
Нам все понравилось. Были учтены все наши пожелания /мы посетили Новоафонские пещеры, озеро Рица/. Общение было
Нам все понравилось. Были учтены все наши пожелания /мы посетили Новоафонские пещеры, озеро Рица/. Общение было
Нам все понравилось. Были учтены все наши пожелания /мы посетили Новоафонские пещеры, озеро Рица/. Общение было
Нам все понравилось. Были учтены все наши пожелания /мы посетили Новоафонские пещеры, озеро Рица/. Общение было
Нам все понравилось. Были учтены все наши пожелания /мы посетили Новоафонские пещеры, озеро Рица/. Общение было
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Светлана, Благодарю вас за оставленный отзыв м за тёплые слова, огромное вам спасибо.
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Максим
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели много исторических мест (Коллонада в Гаграх, ресторан Гагрипш, Новоафонские пищеры, ЖД станция «Псырцха», парки
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и водопады, подвесные мосты, катание на лошадях, Голубое озеро, ну и конечно же озеро Рица! Во время экскурсии Виктор много рассказывал интересных фактов и поддерживал веселую атмосферу! Виктор, спасибо и до новых встреч! 🤝

Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели+3
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Абхазия - прекрасна! И благодаря Виктору, с которым мы провели чудесный экскурсионный день, посетили и увидели
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Максим и Елена - Благодарствую - всегда приятно получать обратную связь и понимать, что делаю доброе дело - принося людям радость - спасибо большое за тёплые слова:) …
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А
Привет 🫶🏻 Хочу поблагодарить Виктора - это был крутой день в Абхазии!
Начну с того, что с Виктором очень легко общаться, комфортно. Виктор знает каждый закуток, каждого пёсика по дороге -
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рассказывает про историю страны интересно и вовлечено, на любой вопрос - есть ответ, экскурсия прошла на одном дыхании 😌🤌🏻

Спасибо еще раз за путешествие- обязательно вернемся к Вам уже в сезон♥️ с моим аҷкәын 😅😅😅

Привет 🫶🏻 Хочу поблагодарить Виктора - это был крутой день в Абхазии!
Привет 🫶🏻 Хочу поблагодарить Виктора - это был крутой день в Абхазии!
Привет 🫶🏻 Хочу поблагодарить Виктора - это был крутой день в Абхазии!
Привет 🫶🏻 Хочу поблагодарить Виктора - это был крутой день в Абхазии!
Привет 🫶🏻 Хочу поблагодарить Виктора - это был крутой день в Абхазии!
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Анна, благодарю за оставленный отзыв - приезжайте ещё - посмотрим много других интересных мест!!!
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М
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и под наши предпочтения. Общительный, позитивный и классный человек в целом. Ответственно подходит к делу, решает все быстро и четко. Ездить с ним было безопасно и комфортно. В общем, одно удовольствие)
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и+1
Первый раз были в Абхазии. Попали в дождливую погоду. Виктор подстроил маршрут и под погоду, и
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Мария, благодарю за тёплые слова и оставленный отзыв - приезжайте ещё - посмотрим много интересных мест!!!
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И
Виктор - лучший гид. И было интересно, и маршрут хороший, и рекомендовал очень классные места. И фотографии сделал и даже с малышом 15 минут посидел) мы ездили с 1,5 месячным малышом. Все безопасно, комфортно и располагает. Рекомендуем ехать именно с Виктором
Виктор - лучший гид. И было интересно, и маршрут хороший, и рекомендовал очень классные места. И
Виктор - лучший гид. И было интересно, и маршрут хороший, и рекомендовал очень классные места. И
Виктор - лучший гид. И было интересно, и маршрут хороший, и рекомендовал очень классные места. И
Виктор - лучший гид. И было интересно, и маршрут хороший, и рекомендовал очень классные места. И
Виктор - лучший гид. И было интересно, и маршрут хороший, и рекомендовал очень классные места. И
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Илья, Благодарю за оставленный отзыв и тёплые слова - приезжайте ещё - посмотрим много новых и интересных мест!!!
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