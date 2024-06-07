Смотровые площадки Сочи

Найдено 89 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
«Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
45 отзывов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
«По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в тёплую погоду и фото-пауз»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600 за всё до 6 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
«Подниметесь на смотровую площадку ущелья Ахцу и оцените с высоты долину реки Мзымта и три дороги, ведущие к Красной Поляне»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
187 отзывов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«На курорте Роза Хутор мы поднимемся на один из пиков хребта Аибга по скоростной гондольной канатной дороге и посетим самую высокую смотровую площадку Большого Сочи»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Вечерний Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
285 отзывов
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Одна из смотровых площадок, к которой мы подъедем, находится у подножия Храма Святого Князя Владимира на Виноградной горе»
24 июня в 20:00
25 июня в 20:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«Со смотровой площадки вам откроется захватывающий вид на зеленые горы — фотографии на этом фоне получаются отличные»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Нетипичный Сочи на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
«С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы и бескрайнее море»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
«На вершине со смотровой площадки вы полюбуетесь открывающимися видами, встретите Прометея и раскроете легенду, связанную с этой статуей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Гору Ахун со знаменитой смотровой площадкой»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Абхазия круглый год! (Из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
«Со смотровых площадок вам откроются впечатляющие виды известных на весь мир 3-тысячников Западного Кавказа, горы Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
29 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Проводить день и полюбоваться вечерним Сочи предлагаю с одной из лучших смотровых площадок»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Погуляете по набережной в долине горной реки и насладитесь фантастическими видами со смотровой площадки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
75 отзывов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Дополнительные расходы: посещение смотровой башни (200 руб»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«На лифте вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться еще одной панорамой заснеженных вершин»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
«С её смотровой площадки вам откроются завораживающие виды на город и горы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
«Последним пунктом маршрута станет смотровая площадка на башне горы Ахун, построенной по специальному приказу Сталина, или колесо обозрения, если башня будет закрыта»
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
«На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье»
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«В этом атмосферном месте остановимся на смотровой площадке и вспомним любимые советские фильмы, которые здесь снимались»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Полюбоваться пейзажами и узнать об образовании кавказских гор в каньоне Белые скалы
«Сначала выйдем к смотровой площадке, откуда откроется потрясающий вид на каньон и горы»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
«Конечно, стоит побывать на смотровой башне: отсюда открываются панорамы Главного Кавказского хребта, Олимпийского парка и почти всех районов Большого Сочи»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«смотровые площадки: «Гнездо Совы», откуда хорошо видно, как смельчаки прыгают с высоты 207 метров»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
🚌 На автобусе
скидка
65%
Групповая
10 часов
410 отзывов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
«Первым делом вы приедете на смотровую площадку в ущелье Ахцу, где сможете сделать фото на память на фоне шикарных видов, а также увидите скальную дорогу на знаменитый поселок»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350 за человека
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
918 отзывов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
«Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450 за человека
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
«Пройдёте на смотровую площадку с видом на Олимпийский парк или Бархатную поляну»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870 за человека
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
«Со смотровой площадки в ущелье смельчаки смогут прокатиться над водопадом»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800 за человека
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«На его крыше находится смотровая площадка и цвето-музыкальный фонтан, а весь интерьер выполнен в «космическом» стиле»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
48 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Гора Ахун — лучшая природная обзорная площадка Сочи»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000 за человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Все символы Абхазии из Сочи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
202 отзыва
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000 за всё до 4 чел.
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
13 отзывов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
«На самых красивых смотровых площадках мы остановимся, чтобы передохнуть, выпить кофе и пофотографироваться»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750 за человека
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
9 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
«Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
«После мы поднимемся на смотровую площадку «Прощай родина», с высоты которой открывается великолепная панорама на горы и ущелье, и сравним «Мужские слезы» и «Девичьи слезы», о которых слагают легенды»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Открыть Красную Поляну
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Открыть Красную Поляну
Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Начало: В Красной Поляне
«Вместе мы покорим лучшие обзорные точки курорта: по канатной дороге поднимемся к уникальной панорамной площадке с обзором 360 градусов, расположившейся на высоте 2200 метров над уровнем моря»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
«Вы подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова»: она названа в честь знаменитого географа и исследователя Кавказа Юрия Ефремова — я расскажу о его личности»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«Смотровая площадка «Прощай, Родина»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900 за человека
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
«Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку, откуда виден знаменитый мост Скайпарка, заедете в ущелье Ахцу и наберете минеральной воды в источнике Чвижепсе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200 за человека
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Маршрут фотосессии: набережная Роза хутор — смотровая бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы»
Завтра в 14:00
21 июня в 14:00
1333312 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Вечерний Сочи
    Хорошая экскурсия! Рекомендую!
  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Отличный, не сложный маршрут. Ходили с женой. Справились за 3,5 часа. Гид Влад рассказал про местную флору и фауну, об
    читать дальше

    истории этих мест. Всё очень понравилось. Маршрут построен грамотно, каждому будет по силам. Спасибо за отличное времяпровождение) Рекомендую пройти данный маршрут каждому- оно того стоит)

  • Д
    Денис
    6 июня 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Отличная экскурсия! Были с женой вдвоём. Сергей отличный рассказчик и знаток своего края! Помимо прекрсно спланированной основной составляющей экскурсии, Сергей
    читать дальше

    привел множество интересных исторических фактов о местности в целом и о каждой отдельной локации в частности. Это была действительно полноценная экскурсия с погружением в исторю края. Огромное спасибо за прекрасное времяпровождение и отдельное спасибо за данные рекомендации по план рованию нашего дальнейшего отдыха! Всем рекомендую.

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    Экскурсия очень насыщенная. Оригинальный маршрут. Рекомендую. Очень понравилось
  • К
    Кристина
    6 июня 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Времени на всё даётся вполне, много остановок, локаций. На канатке 3 часа тоже вполне достаточно. Очень понравилась открытая канатка. Экскурсовод Кристина, водитель Андрей - молодцы. Обед в Кавказском дворике просто отвал башки 🤤 В завершении экскурсии красивое шоу фонтанов!
  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Абхазия круглый год! (Из Сочи)
    Отличная экскурсия. Почти всегда пишу отзывы с некоторым опозданием, чтобы не влияла впечатлительность. Прекрасное построение маршрута, тайминг, выбор локаций. Захватывающий рассказ Сергея. И даже спустя уже несколько месяцев вспоминаем эту экскурсию с теплотой. А значит - рекомендую Всем)))
  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Отличная экскурсия, все понравилось.
  • А
    Александр
    6 июня 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Было прикольно 😉катайтесь на родельбане 😁красивая живописная природа
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
  2. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
  3. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  4. Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
  5. Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 89 экскурсий и билетов от 350 до 25 000 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 4977 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 89 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Смотровые площадки», 4977 ⭐ отзывов, цены от 350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам