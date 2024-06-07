Смотровые площадки Сочи

1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
«Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
«По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в тёплую погоду и фото-пауз»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
«Подниметесь на смотровую площадку ущелья Ахцу и оцените с высоты долину реки Мзымта и три дороги, ведущие к Красной Поляне»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«На курорте Роза Хутор мы поднимемся на один из пиков хребта Аибга по скоростной гондольной канатной дороге и посетим самую высокую смотровую площадку Большого Сочи»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Одна из смотровых площадок, к которой мы подъедем, находится у подножия Храма Святого Князя Владимира на Виноградной горе»
24 июня в 20:00
25 июня в 20:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«Со смотровой площадки вам откроется захватывающий вид на зеленые горы — фотографии на этом фоне получаются отличные»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
«С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы и бескрайнее море»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
«На вершине со смотровой площадки вы полюбуетесь открывающимися видами, встретите Прометея и раскроете легенду, связанную с этой статуей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Гору Ахун со знаменитой смотровой площадкой»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
«Со смотровых площадок вам откроются впечатляющие виды известных на весь мир 3-тысячников Западного Кавказа, горы Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Проводить день и полюбоваться вечерним Сочи предлагаю с одной из лучших смотровых площадок»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Погуляете по набережной в долине горной реки и насладитесь фантастическими видами со смотровой площадки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Дополнительные расходы: посещение смотровой башни (200 руб»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«На лифте вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться еще одной панорамой заснеженных вершин»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
«С её смотровой площадки вам откроются завораживающие виды на город и горы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
«Последним пунктом маршрута станет смотровая площадка на башне горы Ахун, построенной по специальному приказу Сталина, или колесо обозрения, если башня будет закрыта»
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
«На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье»
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«В этом атмосферном месте остановимся на смотровой площадке и вспомним любимые советские фильмы, которые здесь снимались»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Полюбоваться пейзажами и узнать об образовании кавказских гор в каньоне Белые скалы
«Сначала выйдем к смотровой площадке, откуда откроется потрясающий вид на каньон и горы»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
«Конечно, стоит побывать на смотровой башне: отсюда открываются панорамы Главного Кавказского хребта, Олимпийского парка и почти всех районов Большого Сочи»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«смотровые площадки: «Гнездо Совы», откуда хорошо видно, как смельчаки прыгают с высоты 207 метров»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
скидка
65%
Групповая
10 часов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
«Первым делом вы приедете на смотровую площадку в ущелье Ахцу, где сможете сделать фото на память на фоне шикарных видов, а также увидите скальную дорогу на знаменитый поселок»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
«Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
«Пройдёте на смотровую площадку с видом на Олимпийский парк или Бархатную поляну»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
«Со смотровой площадки в ущелье смельчаки смогут прокатиться над водопадом»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«На его крыше находится смотровая площадка и цвето-музыкальный фонтан, а весь интерьер выполнен в «космическом» стиле»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Гора Ахун — лучшая природная обзорная площадка Сочи»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
«На самых красивых смотровых площадках мы остановимся, чтобы передохнуть, выпить кофе и пофотографироваться»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
«Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
«После мы поднимемся на смотровую площадку «Прощай родина», с высоты которой открывается великолепная панорама на горы и ущелье, и сравним «Мужские слезы» и «Девичьи слезы», о которых слагают легенды»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открыть Красную Поляну
Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Начало: В Красной Поляне
«Вместе мы покорим лучшие обзорные точки курорта: по канатной дороге поднимемся к уникальной панорамной площадке с обзором 360 градусов, расположившейся на высоте 2200 метров над уровнем моря»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
«Вы подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова»: она названа в честь знаменитого географа и исследователя Кавказа Юрия Ефремова — я расскажу о его личности»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«Смотровая площадка «Прощай, Родина»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900₽ за человека
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
«Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку, откуда виден знаменитый мост Скайпарка, заедете в ущелье Ахцу и наберете минеральной воды в источнике Чвижепсе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Маршрут фотосессии: набережная Роза хутор — смотровая бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы»
Завтра в 14:00
21 июня в 14:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Хорошая экскурсия! Рекомендую!
- ДДенис7 июня 2024Отличный, не сложный маршрут. Ходили с женой. Справились за 3,5 часа. Гид Влад рассказал про местную флору и фауну, об
- ДДенис6 июня 2024Отличная экскурсия! Были с женой вдвоём. Сергей отличный рассказчик и знаток своего края! Помимо прекрсно спланированной основной составляющей экскурсии, Сергей
- ООльга6 июня 2024Экскурсия очень насыщенная. Оригинальный маршрут. Рекомендую. Очень понравилось
- ККристина6 июня 2024Времени на всё даётся вполне, много остановок, локаций. На канатке 3 часа тоже вполне достаточно. Очень понравилась открытая канатка. Экскурсовод Кристина, водитель Андрей - молодцы. Обед в Кавказском дворике просто отвал башки 🤤 В завершении экскурсии красивое шоу фонтанов!
- ННиколай6 июня 2024Отличная экскурсия. Почти всегда пишу отзывы с некоторым опозданием, чтобы не влияла впечатлительность. Прекрасное построение маршрута, тайминг, выбор локаций. Захватывающий рассказ Сергея. И даже спустя уже несколько месяцев вспоминаем эту экскурсию с теплотой. А значит - рекомендую Всем)))
- ММарина6 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось.
- ААлександр6 июня 2024Было прикольно 😉катайтесь на родельбане 😁красивая живописная природа
- ААнастасия5 июня 2024Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
- ААнастасия5 июня 2024Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Смотровые площадки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 89 экскурсий и билетов от 350 до 25 000 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 4977 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 89 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Смотровые площадки», 4977 ⭐ отзывов, цены от 350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август