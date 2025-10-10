А Анастасия

Спасибо большое Евгении за этот чудесный трек. Все прошло замечательно, подъёмы и спуски были не сложными, Евгения всегда страховала. Был маленький привал, в необычном месте,где мы пили кофе и чай, что добавило атмосферы горного уюта. Очень интересно рассказывала про местность, да и в целом не было неловких молчаний. Устали конечно, но набралась море впечатлений и остались очень довольны.