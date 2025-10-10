Дорогие искатели приключений, мы приглашаем вас в захватывающее путешествие, которое станет не просто прогулкой, а настоящим погружением в дивный мир природы — в сердце Агурского ущелья и на вершину величественных Орлиных скал!
Описание экскурсииПогружение в удивительный мир природы Дорогие искатели приключений, мы приглашаем вас в захватывающее путешествие, которое станет не просто прогулкой, а настоящим погружением в дивный мир природы — в сердце Агурского ущелья и на вершину величественных Орлиных скал! Вас ждёт маршрут протяжённостью около 8 километров, который мы преодолеем за 4–5 часов, с набором высоты в 180 метров. Это не просто путь, это возможность прикоснуться к великолепию окружающего мира, запечатлеть мгновения, которые останутся в сердце навсегда. Маршрут нашего путешествия Мы начнём наше путешествие в старинной Мацесте, а закончим его у подножия Агурского ущелья, рядом с отелем Алеан. Перед нами откроется линейный маршрут, укрытый в прозрачных тенях лиственного леса и вдоль завораживающего ущелья, где каждый шаг будет дарить новые восторги. Мы насладимся мощью водопадов и искрящейся свежестью горных рек, которые терпеливо ждут нас. В сердце этого приключения нас ждет Ромашковая поляна с её удивительным морским видом, где вы сможете отдохнуть, созерцая красоту окружающего. Не упустите возможность сделать снимок на высшей точке Орлиных скал (383 метра) и позировать с Прометеем — символом силы и свободы! Завершив наш трек, мы посетим таинственную Чертову купель и испробуем целебные сероводородные источники, перед тем как окунуться в безбрежные воды моря. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Орлиные скалы
- Статуя Прометя
- 3 больших водопада
Что включено
- Услуги гида
- Чай/ кофе, сладкое к чаю
- Обработка от клещей
- Тренинговые палки (по желанию)
- Сидушка (для сидения на камнях)
Что не входит в цену
- 250 руб. /чел. вход в национальный парк
- Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мацеста, санаторий, ул. Аллея Челтенхэма, 14, Сочи
Завершение: Alean Family Sputnik, гостиница, Новороссийское ш., 17, Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия начинается в 09:00. По индивидуальному запросу мы можем скорректировать время.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
10 окт 2025
Понравился вайб тропиков
А
Анастасия
15 сен 2025
Спасибо большое Евгении за этот чудесный трек. Все прошло замечательно, подъёмы и спуски были не сложными, Евгения всегда страховала. Был маленький привал, в необычном месте,где мы пили кофе и чай, что добавило атмосферы горного уюта. Очень интересно рассказывала про местность, да и в целом не было неловких молчаний. Устали конечно, но набралась море впечатлений и остались очень довольны.
Ю
Юрий
5 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Хороший гид.
Н
Наталья
18 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Евгения отличный гид, организовано все на высшем уровне: интересный рассказ про достопримечательности, фото/видео по пути маршрута, а еще Евгения знает тайные красивые места, где не было народа
Л
Лола
21 апр 2025
Очень понравилась экскурсия, и профессионализм экскурсоводов! Спасибо большое!
Входит в следующие категории Сочи
Мини-группа
до 6 чел.
Поход по Агурскому ущелью: от Прометея к парящим купелям
Покорить Орлиные скалы, полюбоваться панорамами и искупаться в водопадах
Начало: В Мацесте
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 50 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к Орлиным скалам
Отправляйтесь в увлекательный треккинг к Орлиным скалам в Сочи. Вас ждут потрясающие виды, уникальная флора и возможность освежиться в водах Агуры
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
3500 ₽ за человека