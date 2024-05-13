Ущелье Агуры в любой сезон исключительно красиво: здесь растут смешанные леса с реликтовыми растениями. Мы доберёмся до точки старта на машине и отправимся в 4-часовой треккинг. Вы пройдёте по тропе, созданной в начале 20 века. Познакомитесь с местной флорой. Откроете завораживающие виды с вершины скал. Увидите статую Прометея. А в конце сможете освежиться в водах Агуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы пройдём несколько десятков метров вверх по течению Агуры, после чего выйдем к обширной водной чаше, окружённой отвесными скалами. Это так называемая Чёртова купель. Через узкую теснину Агура падает небольшим водопадом в эту чашу.
- На маршруте нам встретится каменная беседка. Саму тропу, по которой мы будем идти, вырубили в скалах ещё в 1911 году. С площадки для отдыха вы оцените вид на обрывы Орлиных скал.
- Орлиные скалы сложены светлым известняком и жёлтым песчаником, отчего их иногда называют «Белые скалы». На их вершинах растёт сосна, дуб и граб. В окрестностях есть несколько карстовых пещер. Со скал открывается вид на горы, о которых я расскажу на прогулке.
- Не останется без внимания и огромная фигура Прометея, разрывающего цепи. Фотографии здесь получаются очень эффектные.
- В финальной части похода мы спустимся к Агурским водопадам, где вы сможете окунуться в прохладные воды Агуры.
Кому подойдёт прогулка
Тем, кто уже погрелся на солнышке, отдохнул на пляжах, посмотрел сочинские достопримечательности и хочет новых впечатлений. Формат подойдёт ценителям активного отдыха и интересных бесед.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Grand Hiace из Адлера и Хосты, гости из Сочи добираются до ж/д вокзала в Хосте самостоятельно
- Продолжительность треккинга (без трансфера) — 4 часа, протяжённость маршрута 6-7 км
- Сложность средняя, специальной физической подготовки не требуется
- В треккинг могут отправиться дети от 12 лет
- Дополнительные расходы: по желанию прогулка по подвесному мосту и спуск в пещеру Прометея
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи встречаемся на ж/д вокзале в Хосте)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Юрий, и всю свою жизнь я путешествую. Завожу множество знакомств и наполняю копилку своего опыта неповторимыми историями и фактами. Последние пять лет живу в Сочи и активно изучаю природу этих дивных мест. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и открытиями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 мая 2024
Хочу выразить огромную благодарность Юрию за увлекательный поход и новые, яркие впечатления! Очень рекомендую тем, кому надоел пляжный отдых или организованные экскурсии в горы по точкам продаж вина и мёда. Потрясающие виды гор, водопадов и чуток экстрима сделают день похода незабываемым.
Н
Наталья
13 мая 2024
Были на Треккинге к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера с Юрием, остались очень довольны, получили кучу эмоций и заряда энергии. Если Вы любите горы и горные реки, то Вам туда.
Светлана
8 мая 2024
Треккинг был с инструктором Юрием, были вдвоём с ребёнком 12 лет, экскурсия просто🔥 огромное спасибо 🙏 Эмоции зашкаливают, красота неописуемая, всё очень понравилось. Если вы ещё думаете - идите, рекомендую, не пожалеете, получите массу положительных эмоций, напитаетесь энергией горной реки, видами и горным воздухом
А
Анастасия
9 апр 2024
Очень понравился путь и сам организатор Юрий - безумно добрый, позитивный, хороший человек. Сделал наше путешествие незабываемым!!! Супер, РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ посетить туры Юрия и познакомиться с ним.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.