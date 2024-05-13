Юрий — ваш гид в Сочи

Провёл экскурсии для 97 туристов

Меня зовут Юрий, и всю свою жизнь я путешествую. Завожу множество знакомств и наполняю копилку своего опыта неповторимыми историями и фактами. Последние пять лет живу в Сочи и активно изучаю природу этих дивных мест. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и открытиями.