Наш поход к вершинам — без тяжёлого рюкзака и палаток, чтобы ничто не мешало вам насладиться дикой природой Красной Поляны.
На внедорожнике мы поднимемся в сердце гор, а дальше отправимся пешком к уединённым озёрам, любуясь видами горных вершин. Этот познавательный маршрут сохраняет дух приключения, но с заботой о вашем комфорте.
На внедорожнике мы поднимемся в сердце гор, а дальше отправимся пешком к уединённым озёрам, любуясь видами горных вершин. Этот познавательный маршрут сохраняет дух приключения, но с заботой о вашем комфорте.
Описание экскурсии
Подъём — на комфортном внедорожнике поднимемся на высоту 1600 метров над уровнем моря к Хмелёвским озёрам
Треккинг — пеший маршрут к Зеркальному озеру среди альпийских лугов и рододендронов
Фотосессия на фоне горных гигантов Ачишхо и Чугуш
Спуск — пешком по одной из самых живописных троп Красной Поляны
Вы узнаете:
- Как рододендроны и цветы выживают в горах
- Какие легенды окружают вершины Ачишхо и Чугуш
- Кто обитает на этих высотах и зачем сюда приезжают биологи
- Как возникли Хмелёвские озёра и какие фильмы здесь снимались
- Как живут егеря и местные жители в заповеднике
А ещё мы покажем самые фотогеничные локации и научим правильно снимать пейзажи.
Рекомендуем спланировать поход на первую половину лета, когда альпийские склоны покрываются нежно-розовым ковром цветущих рододендронов — это невероятное природное шоу!
Организационные детали
О нашем маршруте:
- Часть пути проходит на Hyundai Staria, Toyota Alphard, Mercedes-Benz V-class или Renault Trafic
- Продолжительность пешей части маршрута — 4–5 часов
- Уровень сложности треккинга — средний. Наш путь пройдёт по горной тропе с перепадами высот
- Не рекомендуется для путешественников младше 12 лет, пожилого возраста и людей с ограничениями опорно-двигательного аппарата
Важные моменты:
- Мобильная связь на маршруте есть не везде — у вас будет возможность не отвлекаться от путешествия
- Возьмите с собой лёгкий перекус и воду
- В пути вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семен — ваша команда гидов в Сочи
Меня зовут Семён, я профессиональный горный гид с 2015 года. У меня за плечами личный опыт путешествий по самым живописным и труднодоступным уголкам Кавказа. Мои специализации — альпинизм, скалолазание, ориентированиеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 июн 2025
Отличная экскурсия для любителей гор и единения с природой! Прекрасные виды на заснеженные вершины, горные озера и цветущие рододендроны (нам повезло, мы как раз попали) без толп людей. Экскурсия начинается
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 6 чел.
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Начнем у санатория "Мацеста", минеральные источники и легенды Прометея. Завершим поход на "Зеленой роще"
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Сочи: от Воронцовских пещер по тропам колхидского леса до самшитовой рощи
В походе открыть места, о которых не знают туристы, и влюбиться в заповедную сочинскую природу
Начало: Из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.