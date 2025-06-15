Наш поход к вершинам — без тяжёлого рюкзака и палаток, чтобы ничто не мешало вам насладиться дикой природой Красной Поляны. На внедорожнике мы поднимемся в сердце гор, а дальше отправимся пешком к уединённым озёрам, любуясь видами горных вершин. Этот познавательный маршрут сохраняет дух приключения, но с заботой о вашем комфорте.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Подъём — на комфортном внедорожнике поднимемся на высоту 1600 метров над уровнем моря к Хмелёвским озёрам

Треккинг — пеший маршрут к Зеркальному озеру среди альпийских лугов и рододендронов

Фотосессия на фоне горных гигантов Ачишхо и Чугуш

Спуск — пешком по одной из самых живописных троп Красной Поляны

Вы узнаете:

Как рододендроны и цветы выживают в горах

Какие легенды окружают вершины Ачишхо и Чугуш

Кто обитает на этих высотах и зачем сюда приезжают биологи

Как возникли Хмелёвские озёра и какие фильмы здесь снимались

Как живут егеря и местные жители в заповеднике

А ещё мы покажем самые фотогеничные локации и научим правильно снимать пейзажи.

Рекомендуем спланировать поход на первую половину лета, когда альпийские склоны покрываются нежно-розовым ковром цветущих рододендронов — это невероятное природное шоу!

Организационные детали

О нашем маршруте:

Часть пути проходит на Hyundai Staria, Toyota Alphard, Mercedes-Benz V-class или Renault Trafic

Продолжительность пешей части маршрута — 4–5 часов

Уровень сложности треккинга — средний. Наш путь пройдёт по горной тропе с перепадами высот

Не рекомендуется для путешественников младше 12 лет, пожилого возраста и людей с ограничениями опорно-двигательного аппарата

Важные моменты: