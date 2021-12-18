Экскурсии на Хмелевские озера в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Хмелевские озера» в Сочи, цены от 8 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 14:00
14 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
Легкий треккинг в горах над Красной Поляной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Легкий треккинг в горах над Красной Поляной
Пройти к живописным озерам по удобным тропам без перепадов высот и открыть яркие панорамные локации
Начало: В центре Красной Поляны
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Начало: В Красной Поляне по договоренности
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    18 декабря 2021
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Все прошло отлично! Хотелось бы больше предложений по треккинговым маршрутам в межсезонье.
  • А
    Алексей
    14 мая 2021
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Спасибо Илье за чудесную прогулку по красивейшим местам Красной поляны. Получается мини приключение, которое позволит за короткое время отключиться от
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    городской суеты и почувствовать единение с природой. Советую одевать удобную обувь с цепкой подошвой, а также брать с собой треккинговые палки, они Вам очень помогут.

  • И
    Ирина
    5 мая 2021
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Нам все понравилось - рассказ был интересный, была возможность для беседы и уточнений. А самое главное - мы переоценили свои силы и маршрут был скорректирован под нас. Обязательно порекомендую Илью как проводника всем своим знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Хмелевские озера»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
  2. Легкий треккинг в горах над Красной Поляной
  3. Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Хмелевские озера" можно забронировать 3 экскурсии от 8 670 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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