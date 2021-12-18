1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 14:00
14 июня в 09:00
от 8 670₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Легкий треккинг в горах над Красной Поляной
Пройти к живописным озерам по удобным тропам без перепадов высот и открыть яркие панорамные локации
Начало: В центре Красной Поляны
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Начало: В Красной Поляне по договоренности
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр18 декабря 2021Все прошло отлично! Хотелось бы больше предложений по треккинговым маршрутам в межсезонье.
- ААлексей14 мая 2021Спасибо Илье за чудесную прогулку по красивейшим местам Красной поляны. Получается мини приключение, которое позволит за короткое время отключиться от
- ИИрина5 мая 2021Нам все понравилось - рассказ был интересный, была возможность для беседы и уточнений. А самое главное - мы переоценили свои силы и маршрут был скорректирован под нас. Обязательно порекомендую Илью как проводника всем своим знакомым
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Хмелевские озера»
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