Все прошло отлично! Хотелось бы больше предложений по треккинговым маршрутам в межсезонье.

Спасибо Илье за чудесную прогулку по красивейшим местам Красной поляны. Получается мини приключение, которое позволит за короткое время отключиться от

городской суеты и почувствовать единение с природой. Советую одевать удобную обувь с цепкой подошвой, а также брать с собой треккинговые палки, они Вам очень помогут.

И Ирина

Нам все понравилось - рассказ был интересный, была возможность для беседы и уточнений. А самое главное - мы переоценили свои силы и маршрут был скорректирован под нас. Обязательно порекомендую Илью как проводника всем своим знакомым