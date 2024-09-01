В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Начнем у санатория "Мацеста", минеральные источники и легенды Прометея. Завершим поход на "Зеленой роще"
Этот природный маршрут в Сочи радует путешественников уже 100 лет. Проводник покажет красивейшие уголки природы, расскажет о флоре края и развитии курорта. За 5 часов вы насладитесь воздухом, прохладой воды читать дальше
и видами. Старт у санатория "Мацеста", первая остановка - минеральный источник. Подъем к Орлиным скалам и статуе Прометея, затем спуск в долину реки Агура с водопадами. В финале - тропа, вырубленная в скале в начале 20 века. Маршрут заканчивается на остановке "Зеленая роща"
Наш старт — у санатория «Мацеста»: это место входит в Большой Сочи, сюда легко добраться разными способами. Дружеское приключение начнется со знакомства с правилами безопасности. Первая остановка — минеральный источник Мацесты, где вы узнаете о возникновении и развитии курорта. После небольшого подъема (30 минут) мы выйдем к Орлиным скалам и статуе Прометея. Я расскажу связанную с ней легенду и угощу вас ароматным чаем. Затем спустимся в долину реки Агура, любуясь водопадами. А в финальной части преодолеем тропу, вырубленную в скале в начале 20 века.
Лес и горы: 5 часов наедине с природой
Типичная растительность Сочи — это не пальмы в городе. В нашем походе вы полюбуетесь первозданными пейзажами края, вдоволь подышите свежим воздухом. Всю дорогу нас будут сопровождать впечатляющие виды: панорамы моря, вершины Главного Кавказского хребта, каньоны и каскад Агурских водопадов, достигающих 20 метров в высоту. Летом водопады пересыхают, но места все равно дивные, и можно искупаться в небольшом озере. Наш поход закончится на остановке общественного транспорта «Зеленая роща».
Кому подойдет поход
Активным путешественникам без медицинских противопоказаний (взрослым и детям от 8-10 лет)
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет на Источник Мацесты — 100 руб. /чел., входной билет в Национальный парк — 200 руб. /чел.
Для участия в походе вам потребуется: удобная закрытая обувь на жесткой подошве; одежда по погоде; 1 литр воды и перекус
На маршруте есть кафе на Орлиных скалах, питание здесь по желанию и в стоимость не входит
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 728 туристов
Добрый день, уважаемые гости и жители города-курорта Сочи! Меня зовут Роман. В этом городе я живу с 2013 года. Желание переехать сюда появилось после первого посещения Сочи. Это была любовь читать дальше
с первого взгляда. Мое увлечение туризмом, начавшееся в институте, который я окончил по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», привело меня на курсы инструкторов. Потом окончил курсы экскурсоводов. Сейчас я постоянно живу в Сочи и изучаю историю и развитие города как курорта.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Дарья
1 сен 2024
Добрый день! Однозначно рекомендуем всем поход с Романом! Маршрут интересный, позновательный, увлекательный и красивый. Чудесный восстанавливающий чай после подъема запомнится на всю жизнь! Дети в восторге от Романа - друг на читать дальше
всегда, внимательный, предусматрительный в плане безопасности, интересно слушать всё о чем рассказывает. Все в большом в восторге, осталось много ярких впечатлений и эмоций. Обязательно следующий поход будем планировать только с Романом.
И
Ирина
28 авг 2024
Замечательная выдалась прогулка. Идите, вы точно не пожалеете! Роман прекрасный сопровождающий, интересный рассказчик, внимательный человек. Предупреждал обо всех скользких и не устойчивых камешках. Провел по таким тропам, что сами бы мы скорее всего не прошли. Показал такие виды от которых дух захватывает. Рассказывал много интересных историй, показывал флору и фауну, на которую в обычной жизни вы вряд ли обратите внимание.
М
Мария
27 авг 2024
Прекрасная прогулка в горы! Маршрут продуман, рассчитан на любого, даже малоподготовленного туриста. Главное, Ваше желание наслаждаться природой, а не достижениями цивилизации!) Роман - замечательный рассказчик и организатор! Накануне похода мы связались, обсудили все детали (место встречи, погодные условия, и пр.). Пять часов пролетели как одно мгновение! Незабываемые виды и чудесный чистый воздух! А чай на лоне природы просто сказка!!!
К
Кристина
22 авг 2024
Был первый опыт такого похода Ходили вдвоём с мужем под чутким руководством Романа и хотим сказать огромное спасибо за это приключение Отличный путь для новичков в том числе, в меру сложный, но читать дальше
при этом не убийственный) По ходу движения Роман рассказывает интересные факты и истории, показывает самые красивые смотровые площадки и места для фото. Подстраивается под темп и возможности своих подопечных, при необходимости останавливались на отдых Даже попили вкусный травяной чай в середине пути ☺️ В общем, от похода остались только положительные эмоции, обязательно будем рекомендовать всем, кто едет в Сочи и сами вернёмся!)
А
Александра
25 июл 2024
Прекрасный продуманный маршрут. Всем рекомендуем сходить! Роман отличный гид, очень внимательный, приятный собеседник! Чай из трав🔥
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Фаньбинь
1 июл 2024
Очень приятно было, мы планировали себе личный маршрут, всё было хорошо, Роман Сергеевич -самый хороший экскурсовод, специалист! Если кто то хочет, прямо сообщите с ним, рекомендую!
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Татьяна
25 июн 2024
Как же хорошо мы погуляли! Маршрут интересный и разнообразный, виды великолепные, с Романом и непреодолимые на первый взгляд участки горной тропы оказались не только проходимыми, но даже приятными. Обед на читать дальше
Орлиных скалах с домашними деликатесами от Романа - это полный восторг! Роман - исключительно надежный, внимательный и доброжелательный проводник, приятный человек и прекрасный собеседник. Поход прошел в абсолютно комфортном для нас темпе, с остановками и передышками, с фотостопами в самых красивых местах. С удовольствием рекомендуем и надеемся пройти и другие маршруты с Романом. Сочи - это не только Море!
Алина
5 июн 2024
Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
Наталия
2 июн 2024
Побывать в Сочи и не побывать в горах - это значит, не побывать в Сочи 😊 А главное в горах - это правильный проводник, как точно подметил Роман:"это вам не шахматы, читать дальше
тут думать надо"😊 С таким сопровождающим как Роман, прогулка к Орлиным скалам у вас точно пройдет отлично (полностью забитая аптечка, вкуснейший чай и т. д.)! Для детей 9 и 11 лет маршрут был несложным, виды шикарными, а в компании Романа все чувствовали себя так, как будто давно с ним знакомы!
Д
Дарья
27 мая 2024
Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом вспоминать эту прекрасную душевную прогулку. Роман рассказывает много интересного из истории города, местности. Да читать дальше
и в целом, с ним интересно поговорить на разные темы:) Роман очень дружелюбный и позитивный человек, мне было комфортно с ним, как с хорошим другом. Сам путь в целом, несложный, но были спуски и подъемы, скучать не пришлось:) В следующий раз когда буду в Сочи обязательно запишусь еще на поход с Романом. Благодарю!
А
Александра
12 апр 2024
Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:
«Счастлив, что был в замечательном 5-ти часовом походе со своей женой и двумя детьми в компании с супер гидом читать дальше
Романом 🔥
Маршрут был увлекательным и мега разнообразным: от лесных троп и просторных полей с лошадьми до скалистых гор, ущельев, водопадов. Истинное наслаждение), поход был волшебным 100%!!!
Понравилось, что Роман тащится от своего дела. Он имеет отношение к спортивной федерации в Сочи, в походе он круто подготовлен: дал моему сыну походную раздвижную палку, в рюкзаке была огромная аптечка, термос с вкусным чаем… а еще он знаток всех растений и деревьев вокруг, знает с десяток местных легенд, рассказывает о истории гор в доледниковый период, знает все о местных горных жителях и отлично ладит с детьми 👍
Роман, спасибо, я очень рад, что провел свой день рождения со своей семьей в таком замечательном походе вместе с вами. Ну и спасибо моей жене за такой подарок) Однозначно рекомендую Романа, бронируйте, не пожалеете. Всем хорошей погоды!»
Маргарита
3 апр 2024
Отличный маршрут, можно увидеть и горы и море) виды супер! Отдельое спасибо Роману за интересные истории, много нового узнали о городе Сочи и о природе. Всегда приятно быть в компании людей, кто горит и любит свое дело! 👍👍👍 когда круто, тогда круто)!!!
Е
Екатерина
4 ноя 2023
Отличная получилась прогулка, даже целый поход, я бы сказала! Классный вид активного отдыха, тем более с детьми! Роман опытный интересный гид, действующий спортсмен, приятный человек. Много рассказал про флору и читать дальше
фауну, истории из своей жизни. Обязательно берите с собой перекус, а Роман обеспечит вкусный горячий чай. Обед на природе - это было супер! Выбирайте сухую погоду и хорошую обувь! А с Романом мы не прощаемся! В следующий раз он нам обещал пожарить блины в горах! 🤗
Мария
24 окт 2023
Невероятный восторг 🤩 Каждый миллиметр маршрута потрясает своим великолепием. Такие виды открываются взору, что дух захватывает и нужно даже несколько секунд, чтобы поверить своим глазам) Роман - идеальный гид 🙏🏻 Не перестану читать дальше
благодарить за наш поход и всем рекомендую отправляться исследовать окрестности именно с Романом. Профессионал с большой буквы 👌🏻 Так любить свое дело и природу может не каждый! Интереснейшие рассказы о местности, беседы о путешествиях, литературе, музыке и духовных ценностях на фоне природного великолепия - лучшее, что со мной случилось в Сочи. Благодарю от всего сердца и планирую новую поездку в горы 😃
Е
Елена
20 сен 2023
Огромное, просто вселенская благодарность Роману за сегодняшнюю экскурсию. С нашей маленькой, но слабоподготовленной группой (5 человек, из которых ребёнок 4,4 года и 2 предпенсионера со слабым сердечком и прочими артритами) читать дальше
мы прошли весь маршрут. Узнали массу интересного о природе. Главное: безопасность. Он знает каждый камешек на маршруте, куда ступить, где придержаться. Покормили рыбок, прошли по подвесному мосту, сделали массу прекрасных фото. Впечатлений на год вперёд. Ждём новой поездки и новых экскурсий. Ещё раз СПАСИБО!!!!