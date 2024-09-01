В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам

Начнем у санатория "Мацеста", минеральные источники и легенды Прометея. Завершим поход на "Зеленой роще"
Этот природный маршрут в Сочи радует путешественников уже 100 лет. Проводник покажет красивейшие уголки природы, расскажет о флоре края и развитии курорта. За 5 часов вы насладитесь воздухом, прохладой воды
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и видами. Старт у санатория "Мацеста", первая остановка - минеральный источник. Подъем к Орлиным скалам и статуе Прометея, затем спуск в долину реки Агура с водопадами. В финале - тропа, вырубленная в скале в начале 20 века. Маршрут заканчивается на остановке "Зеленая роща"

4.98
144 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальный природный маршрут
  • 🌄 Впечатляющие виды и панорамы
  • 🗿 Легенды и истории края
  • 💧 Освежающие водопады
  • 🚶‍♂️ Активный отдых на свежем воздухе
    • В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

    Что можно увидеть

  • Орлиные скалы
  • Статуя Прометея
  • Агурские водопады
  • Минеральный источник Мацесты

    • Описание экскурсии

    Идеальный маршрут для начинающих

    Наш старт — у санатория «Мацеста»: это место входит в Большой Сочи, сюда легко добраться разными способами. Дружеское приключение начнется со знакомства с правилами безопасности. Первая остановка — минеральный источник Мацесты, где вы узнаете о возникновении и развитии курорта. После небольшого подъема (30 минут) мы выйдем к Орлиным скалам и статуе Прометея. Я расскажу связанную с ней легенду и угощу вас ароматным чаем. Затем спустимся в долину реки Агура, любуясь водопадами. А в финальной части преодолеем тропу, вырубленную в скале в начале 20 века.

    Лес и горы: 5 часов наедине с природой

    Типичная растительность Сочи — это не пальмы в городе. В нашем походе вы полюбуетесь первозданными пейзажами края, вдоволь подышите свежим воздухом. Всю дорогу нас будут сопровождать впечатляющие виды: панорамы моря, вершины Главного Кавказского хребта, каньоны и каскад Агурских водопадов, достигающих 20 метров в высоту. Летом водопады пересыхают, но места все равно дивные, и можно искупаться в небольшом озере.
    Наш поход закончится на остановке общественного транспорта «Зеленая роща».

    Кому подойдет поход

    Активным путешественникам без медицинских противопоказаний (взрослым и детям от 8-10 лет)

    Организационные детали

    • Дополнительные расходы: входной билет на Источник Мацесты — 100 руб. /чел., входной билет в Национальный парк — 200 руб. /чел.
    • Для участия в походе вам потребуется: удобная закрытая обувь на жесткой подошве; одежда по погоде; 1 литр воды и перекус
    • На маршруте есть кафе на Орлиных скалах, питание здесь по желанию и в стоимость не входит

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На автобусной остановке «Старая Мацеста»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 144 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    141
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    Фотографии от путешественников

    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Кристина)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Кристина)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Фаньбинь)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Фаньбинь)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Татьяна)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Татьяна)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Татьяна)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Алина)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Алина)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Алина)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Дарья)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Дарья)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Александра)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Маргарита)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Маргарита)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Мария)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Мария)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Мария)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Мария)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Мария)В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам (Мария)
    Дарья
    1 сен 2024
    Добрый день! Однозначно рекомендуем всем поход с Романом! Маршрут интересный, позновательный, увлекательный и красивый. Чудесный восстанавливающий чай после подъема запомнится на всю жизнь!
    Дети в восторге от Романа - друг на
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    всегда, внимательный, предусматрительный в плане безопасности, интересно слушать всё о чем рассказывает. Все в большом в восторге, осталось много ярких впечатлений и эмоций. Обязательно следующий поход будем планировать только с Романом.

    И
    28 авг 2024
    Замечательная выдалась прогулка. Идите, вы точно не пожалеете!
    Роман прекрасный сопровождающий, интересный рассказчик, внимательный человек. Предупреждал обо всех скользких и не устойчивых камешках. Провел по таким тропам, что сами бы мы скорее всего не прошли. Показал такие виды от которых дух захватывает. Рассказывал много интересных историй, показывал флору и фауну, на которую в обычной жизни вы вряд ли обратите внимание.
    М
    27 авг 2024
    Прекрасная прогулка в горы! Маршрут продуман, рассчитан на любого, даже малоподготовленного туриста. Главное, Ваше желание наслаждаться природой, а не достижениями цивилизации!) Роман - замечательный рассказчик и организатор! Накануне похода мы связались, обсудили все детали (место встречи, погодные условия, и пр.). Пять часов пролетели как одно мгновение! Незабываемые виды и чудесный чистый воздух! А чай на лоне природы просто сказка!!!
    К
    22 авг 2024
    Был первый опыт такого похода
    Ходили вдвоём с мужем под чутким руководством Романа и хотим сказать огромное спасибо за это приключение
    Отличный путь для новичков в том числе, в меру сложный, но
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    при этом не убийственный) По ходу движения Роман рассказывает интересные факты и истории, показывает самые красивые смотровые площадки и места для фото. Подстраивается под темп и возможности своих подопечных, при необходимости останавливались на отдых
    Даже попили вкусный травяной чай в середине пути ☺️
    В общем, от похода остались только положительные эмоции, обязательно будем рекомендовать всем, кто едет в Сочи и сами вернёмся!)

    Был первый опыт такого походаБыл первый опыт такого похода
    А
    25 июл 2024
    Прекрасный продуманный маршрут. Всем рекомендуем сходить! Роман отличный гид, очень внимательный, приятный собеседник! Чай из трав🔥
    Ф
    1 июл 2024
    Очень приятно было, мы планировали себе личный маршрут, всё было хорошо, Роман Сергеевич -самый хороший экскурсовод, специалист! Если кто то хочет, прямо сообщите с ним, рекомендую!
    Очень приятно было, мы планировали себе личный маршрут, всё было хорошо, Роман Сергеевич -самый хороший экскурсовод,Очень приятно было, мы планировали себе личный маршрут, всё было хорошо, Роман Сергеевич -самый хороший экскурсовод,
    Т
    25 июн 2024
    Как же хорошо мы погуляли! Маршрут интересный и разнообразный, виды великолепные, с Романом и непреодолимые на первый взгляд участки горной тропы оказались не только проходимыми, но даже приятными. Обед на
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    Орлиных скалах с домашними деликатесами от Романа - это полный восторг! Роман - исключительно надежный, внимательный и доброжелательный проводник, приятный человек и прекрасный собеседник. Поход прошел в абсолютно комфортном для нас темпе, с остановками и передышками, с фотостопами в самых красивых местах. С удовольствием рекомендуем и надеемся пройти и другие маршруты с Романом. Сочи - это не только Море!

    Как же хорошо мы погуляли! Маршрут интересный и разнообразный, виды великолепные, с Романом и непреодолимые наКак же хорошо мы погуляли! Маршрут интересный и разнообразный, виды великолепные, с Романом и непреодолимые наКак же хорошо мы погуляли! Маршрут интересный и разнообразный, виды великолепные, с Романом и непреодолимые на
    Алина
    5 июн 2024
    Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
    Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. НапоилПрекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. НапоилПрекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил
    Наталия
    2 июн 2024
    Побывать в Сочи и не побывать в горах - это значит, не побывать в Сочи 😊
    А главное в горах - это правильный проводник, как точно подметил Роман:"это вам не шахматы,
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    тут думать надо"😊
    С таким сопровождающим как Роман, прогулка к Орлиным скалам у вас точно пройдет отлично (полностью забитая аптечка, вкуснейший чай и т. д.)!
    Для детей 9 и 11 лет маршрут был несложным, виды шикарными, а в компании Романа все чувствовали себя так, как будто давно с ним знакомы!

    Д
    27 мая 2024
    Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом вспоминать эту прекрасную душевную прогулку. Роман рассказывает много интересного из истории города, местности. Да
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    и в целом, с ним интересно поговорить на разные темы:) Роман очень дружелюбный и позитивный человек, мне было комфортно с ним, как с хорошим другом. Сам путь в целом, несложный, но были спуски и подъемы, скучать не пришлось:) В следующий раз когда буду в Сочи обязательно запишусь еще на поход с Романом. Благодарю!

    Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с тепломОчень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом
    А
    12 апр 2024
    Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:

    «Счастлив, что был в замечательном 5-ти часовом походе со своей женой и двумя детьми в компании с супер гидом
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    Романом 🔥

    Маршрут был увлекательным и мега разнообразным: от лесных троп и просторных полей с лошадьми до скалистых гор, ущельев, водопадов. Истинное наслаждение), поход был волшебным 100%!!!

    Понравилось, что Роман тащится от своего дела. Он имеет отношение к спортивной федерации в Сочи, в походе он круто подготовлен: дал моему сыну походную раздвижную палку, в рюкзаке была огромная аптечка, термос с вкусным чаем… а еще он знаток всех растений и деревьев вокруг, знает с десяток местных легенд, рассказывает о истории гор в доледниковый период, знает все о местных горных жителях и отлично ладит с детьми 👍

    Роман, спасибо, я очень рад, что провел свой день рождения со своей семьей в таком замечательном походе вместе с вами. Ну и спасибо моей жене за такой подарок)
    Однозначно рекомендую Романа, бронируйте, не пожалеете.
    Всем хорошей погоды!»

    Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:Отзыв от моего мужа, которому я сделала поход с Романом в подарок:
    Маргарита
    3 апр 2024
    Отличный маршрут, можно увидеть и горы и море) виды супер! Отдельое спасибо Роману за интересные истории, много нового узнали о городе Сочи и о природе. Всегда приятно быть в компании людей, кто горит и любит свое дело! 👍👍👍 когда круто, тогда круто)!!!
    Отличный маршрут, можно увидеть и горы и море) виды супер! Отдельое спасибо Роману за интересные истории,Отличный маршрут, можно увидеть и горы и море) виды супер! Отдельое спасибо Роману за интересные истории,
    Е
    4 ноя 2023
    Отличная получилась прогулка, даже целый поход, я бы сказала! Классный вид активного отдыха, тем более с детьми! Роман опытный интересный гид, действующий спортсмен, приятный человек. Много рассказал про флору и
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    фауну, истории из своей жизни. Обязательно берите с собой перекус, а Роман обеспечит вкусный горячий чай. Обед на природе - это было супер! Выбирайте сухую погоду и хорошую обувь! А с Романом мы не прощаемся! В следующий раз он нам обещал пожарить блины в горах! 🤗

    Мария
    24 окт 2023
    Невероятный восторг 🤩
    Каждый миллиметр маршрута потрясает своим великолепием. Такие виды открываются взору, что дух захватывает и нужно даже несколько секунд, чтобы поверить своим глазам)
    Роман - идеальный гид 🙏🏻 Не перестану
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    благодарить за наш поход и всем рекомендую отправляться исследовать окрестности именно с Романом.
    Профессионал с большой буквы 👌🏻
    Так любить свое дело и природу может не каждый!
    Интереснейшие рассказы о местности, беседы о путешествиях, литературе, музыке и духовных ценностях на фоне природного великолепия - лучшее, что со мной случилось в Сочи.
    Благодарю от всего сердца и планирую новую поездку в горы 😃

    Невероятный восторг 🤩Невероятный восторг 🤩Невероятный восторг 🤩Невероятный восторг 🤩Невероятный восторг 🤩Невероятный восторг 🤩
    Е
    20 сен 2023
    Огромное, просто вселенская благодарность Роману за сегодняшнюю экскурсию. С нашей маленькой, но слабоподготовленной группой (5 человек, из которых ребёнок 4,4 года и 2 предпенсионера со слабым сердечком и прочими артритами)
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    мы прошли весь маршрут. Узнали массу интересного о природе. Главное: безопасность. Он знает каждый камешек на маршруте, куда ступить, где придержаться. Покормили рыбок, прошли по подвесному мосту, сделали массу прекрасных фото. Впечатлений на год вперёд. Ждём новой поездки и новых экскурсий. Ещё раз СПАСИБО!!!!

    Огромное, просто вселенская благодарность Роману за сегодняшнюю экскурсию. С нашей маленькой, но слабоподготовленной группой (5 человек,Огромное, просто вселенская благодарность Роману за сегодняшнюю экскурсию. С нашей маленькой, но слабоподготовленной группой (5 человек,Огромное, просто вселенская благодарность Роману за сегодняшнюю экскурсию. С нашей маленькой, но слабоподготовленной группой (5 человек,Огромное, просто вселенская благодарность Роману за сегодняшнюю экскурсию. С нашей маленькой, но слабоподготовленной группой (5 человек,Огромное, просто вселенская благодарность Роману за сегодняшнюю экскурсию. С нашей маленькой, но слабоподготовленной группой (5 человек,

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