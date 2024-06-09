Аренда гидроцикла — идеальный способ разнообразить ваш отдых на воде и получить незабываемые впечатления.
Исследуйте окрестности, испытайте адреналин от скорости и ветра, наслаждаясь свободой передвижения по водной глади.
Исследуйте окрестности, испытайте адреналин от скорости и ветра, наслаждаясь свободой передвижения по водной глади.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Хотите добавить немного адреналина и ярких впечатлений в свой отдых на воде? Аренда гидроцикла — отличный способ освежить свой досуг и получить массу положительных эмоций. Это возможность познакомиться с этим увлекательным видом активного отдыха без необходимости приобретения собственного. Вы сможете насладиться свободой передвижения по водным просторам, исследовать окрестности, испытать адреналин от скорости и ветра.
Каждый день с 9:30 до 19.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда гидроцикла
- Инструктаж
Место начала и завершения?
Сочи, яхт клуб
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:30 до 19.00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Предоплата 2000 рублей на сбер по ном тел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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