1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие
Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 23 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
Расписание: Летом круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 930₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280
Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии
Начало: Центральный порт Сочи
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
«Стоимость указана за аренду парусной или моторной яхты стандартного ценового сегмента»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
Начало: Ул. Несербская, 3, Порт Сочи
Расписание: Круглосуточно в любые дни недели
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
Начало: Центральный порт Сочи
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Начало: Ул. Несебрская, 3, Морпорт
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«Дополнительно оплачивается аренда гидроцикла — 16000 руб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
10 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
«Если вы ищете идеальный способ провести свой отпуск или выходные, то аренда катера или яхты — это именно то, что вам нужно»
Расписание: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
30 минут
Аренда гидроцикла: увлекательное приключение на воде
Начало: Сочи, яхт клуб
«Аренда гидроцикла — отличный способ освежить свой досуг и получить массу положительных эмоций»
Расписание: Каждый день с 9:30 до 19.00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 мая 2024Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
- ННаталья28 мая 2024Благодарим Капитана за увлекательно путешествие с дельфинами! Потрясающие впечатления увидеть дельфинов в природе на расстоянии вытянутой руки!!!! Интересная экскурсия, приятная атмосфера! Невероятно красивая яхта. Полная безопасность.
- ТТимур28 мая 2024Все отлично👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 рекомендую
- ДДмитрий2 мая 2024Хорошая организация, хорошие лодки, опытный капитан
- ЕЕлизавета28 апреля 2024Было очень классно, нам понравилось. Константин замечательный капитан, было очень приятно) Была возможность подключить музыку на колонке, море было не очень спокойным, поэтому чувствовали себя умеренно-экстримально)
- ВВадим17 апреля 2024Все очень понравилось, рекомендую!
- ААркадий29 сентября 2023С удовольствием покатались на яхте, увидели дельфинов. Капитан очень приятный, общительный. Организация на уровне. Можем смело рекомендовать!
- ГГеоргий25 сентября 2023Яхта просто фантастически красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! Мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!
- ДДарья18 сентября 2023Оперативно отвечают, поездка прошла отлично, все остались в восторге
- ААнна16 сентября 2023Всё очень понравилось, небольшая уютная парусная яхта. Прекрасный капитан Алексей, очень доброжелательный и внимательный к пассажирам. Интересная экскурсия и просто сказочно красиво
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Прокат и аренда»
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