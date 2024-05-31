🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 446 отзывов Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа от 1 600 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Только вы и море: аренда парусной яхты Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна Начало: В Центральном Морском порту Сочи 19 900 ₽ за всё до 7 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал) Расписание: Ежедневно по запросу от 23 800 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 7 отзывов Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3 Расписание: Летом круглосуточно 16 930 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 6 отзывов Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280 Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии Начало: Центральный порт Сочи Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время! 10 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 2 отзыва Аренда яхты в Сочи Возможность насладиться морем и бризом без посторонних Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты «Стоимость указана за аренду парусной или моторной яхты стандартного ценового сегмента» 8 950 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 6 отзывов Аренда яхты в Сочи Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал) Расписание: По запросу от 9 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 2 отзыва Аренда парусной яхты Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А Расписание: Ежедневно, время по договоренности 12 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 1 отзыв Аренда двухпалубной яхты в Сочи Начало: Ул. Несербская, 3, Порт Сочи Расписание: Круглосуточно в любые дни недели 22 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие Начало: Центральный порт Сочи Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!! 10 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда яхты Azimut 39 в Сочи Начало: Ул. Несебрская, 3, Морпорт 16 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте На гидроцикле 40% скидка Индивидуальная 1 час Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла Начало: В порту Сочи «Дополнительно оплачивается аренда гидроцикла — 16000 руб» 20800 12 480 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда яхты в Сочи Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00 10 000 ₽ за экскурсию

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда яхты из Адлера и Сочи Начало: По договоренности «Если вы ищете идеальный способ провести свой отпуск или выходные, то аренда катера или яхты — это именно то, что вам нужно» Расписание: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00 18 000 ₽ за всё до 10 чел.