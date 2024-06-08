1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«А ещё мы можем за дополнительную плату подогнать к яхте гидроцикл, чтобы вы по очереди на нём катались»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480₽ за всё до 11 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
30 минут
Катание на гидроцикле в Сочи
Добавить драйва в путешествие - прокатиться по морским волнам на водном мотоцикле
Начало: В яхт клубе Сочи
«Сама поездка на гидроцикле длится 10 минут»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
66704 336₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
30 минут
Аренда гидроцикла: увлекательное приключение на воде
Начало: Сочи, яхт клуб
«Аренда гидроцикла — отличный способ освежить свой досуг и получить массу положительных эмоций»
Расписание: Каждый день с 9:30 до 19.00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17 000₽ за человека
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