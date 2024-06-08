Прокат гидроциклов в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «На гидроцикле» в Сочи, цены от 4 336 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
На гидроцикле
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«А ещё мы можем за дополнительную плату подогнать к яхте гидроцикл, чтобы вы по очереди на нём катались»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480 за всё до 11 чел.
Катание на гидроцикле в Сочи
На гидроцикле
🏍 На мотоцикле
скидка
35%
Индивидуальная
30 минут
Катание на гидроцикле в Сочи
Добавить драйва в путешествие - прокатиться по морским волнам на водном мотоцикле
Начало: В яхт клубе Сочи
«Сама поездка на гидроцикле длится 10 минут»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
66704 336 за всё до 10 чел.
Аренда гидроцикла: увлекательное приключение на воде
🏍 На мотоцикле
На гидроцикле
Мини-группа
30 минут
Аренда гидроцикла: увлекательное приключение на воде
Начало: Сочи, яхт клуб
«Аренда гидроцикла — отличный способ освежить свой досуг и получить массу положительных эмоций»
Расписание: Каждый день с 9:30 до 19.00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На гидроцикле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
  2. Катание на гидроцикле в Сочи
  3. Аренда гидроцикла: увлекательное приключение на воде
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На гидроцикле" можно забронировать 3 экскурсии от 4 336 до 17 000 со скидкой до 40%.
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