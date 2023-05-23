Чудеса на дне морскомПредлагаем познакомиться с естественным ландшафтом Черного моря, а также изобилием и разнообразием черноморских рыб и медуз во время дайвинга. На маршруте вы встретите доисторических рептилий, безобидную акулу Машу, прошлогоднего туриста Гогу Питерского, сундук «Дейви Джонса». Вас ждут разнообразные впечатления: во время погружения можно оценить красоту затонувшего судна, проплыть через минное поле, найти последнее пристанище пирата, ужасного Черноморского стража, и познакомиться с замечательным дельфиненком Флиппером.

Вам индивидуально подберут современное итальянское снаряжение, а профессиональные инструкторы подводного плавания проведут краткий курс обучения. Также вас постоянно будет сопровождать опытный инструктор.

Важно знать:• при погружении с берега глубина погружения составляет до 10 метров, продолжительность — 30 минут;

погружение зависит от погодных условий (если море сильно штормит, то погружение невозможно).