Дайвинг и купание с маской в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Сочи, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
🚤 На катере
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
43003 440 за человека
Дайвинг в Сочи
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Дайвинг в Сочи
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«Дайвинг Дайвинг — это возможность проверить себя, совершить маленький подвиг, покорив водную толщу»
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 350 за человека
Дайвинг в Черном море
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Дайвинг в Черном море
Начало: Адлер, по договорённости
«Предлагаем познакомиться с естественным ландшафтом Черного моря, а также изобилием и разнообразием черноморских рыб и медуз во время дайвинга»
Расписание: Ежедневно 11-00, 13-00, 15-00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    19 июня 2024
    Дайвинг в Сочи
    Получил только приятный опыт. Инструктор Тимофей все подробно объяснил, помог найти ракушку на дне)
  • В
    Виктория
    16 июня 2024
    Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
    Все супер, рекомендую инструктора Тимофея 🔥
  • В
    Владимир
    15 июня 2024
    Дайвинг в Сочи
    Отличный способ получить положительные эмоции! Инструктор по дайвингу настоящий профи и находит общий язык со всеми, поддерживает позитивную обстановку и
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    сопровождает при необходимости хоть за руку на всем маршруте, а пловцам поопытнее даёт ценные советы и не докучает. Отлично провели время!

  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
    Ребята инструкторы большие молодцы! Структурировано и чётко провели инструктаж, учли все особенности и состояние здоровья ребят в группе. Максимально комфортно все прошло. Встретили, отвезли/привезли, организовано все отлично.
  • Р
    Разиля
    13 сентября 2023
    Дайвинг в Черном море
    Первый раз ныряла с аквалангом, ощущения классные. Всё понравилось. Только жаль Катрана так и не увидела, они наверное глубже в море находятся. А в целом всё классно👍👍👍
  • А
    Анастасия
    26 августа 2023
    Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
    Дайвинг удался на славу, даже несмотря на сильное течение! 🤩 Единственный минус - ожидание пока нырнут другие из группы. Было
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    сильное течение и поплавать рядом с катером было сложно, возможно в более спокойный день так можно было бы скоротать время ожидания.

  • Д
    Дарина
    21 августа 2023
    Дайвинг в Черном море
    Было страшно нырять т. к. в первый раз, но приятный инструктор Дима помог справится с этим страхом. Все ещё на
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    входе внятно объяснили и показали. Только имейте в виду, что видео взять отдельно без фото нельзя, так что закладывайте бюджет сразу. Точно также, на и на полнолицевую маску, если страшно нырять в другой или вы вообще в первый раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Подводное плавание»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Олимпийский Парк
  6. Чайная плантация
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 440 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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