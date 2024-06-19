читать дальше входе внятно объяснили и показали. Только имейте в виду, что видео взять отдельно без фото нельзя, так что закладывайте бюджет сразу. Точно также, на и на полнолицевую маску, если страшно нырять в другой или вы вообще в первый раз.

Было страшно нырять т. к. в первый раз, но приятный инструктор Дима помог справится с этим страхом. Все ещё на