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20%
Мини-группа
2 часа
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
43003 440₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Дайвинг в Сочи
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«Дайвинг Дайвинг — это возможность проверить себя, совершить маленький подвиг, покорив водную толщу»
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 350₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Дайвинг в Черном море
Начало: Адлер, по договорённости
«Предлагаем познакомиться с естественным ландшафтом Черного моря, а также изобилием и разнообразием черноморских рыб и медуз во время дайвинга»
Расписание: Ежедневно 11-00, 13-00, 15-00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь19 июня 2024Получил только приятный опыт. Инструктор Тимофей все подробно объяснил, помог найти ракушку на дне)
- ВВиктория16 июня 2024Все супер, рекомендую инструктора Тимофея 🔥
- ВВладимир15 июня 2024Отличный способ получить положительные эмоции! Инструктор по дайвингу настоящий профи и находит общий язык со всеми, поддерживает позитивную обстановку и
- ДДарья15 сентября 2023Ребята инструкторы большие молодцы! Структурировано и чётко провели инструктаж, учли все особенности и состояние здоровья ребят в группе. Максимально комфортно все прошло. Встретили, отвезли/привезли, организовано все отлично.
- РРазиля13 сентября 2023Первый раз ныряла с аквалангом, ощущения классные. Всё понравилось. Только жаль Катрана так и не увидела, они наверное глубже в море находятся. А в целом всё классно👍👍👍
- ААнастасия26 августа 2023Дайвинг удался на славу, даже несмотря на сильное течение! 🤩 Единственный минус - ожидание пока нырнут другие из группы. Было
- ДДарина21 августа 2023Было страшно нырять т. к. в первый раз, но приятный инструктор Дима помог справится с этим страхом. Все ещё на
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Подводное плавание»
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