Устройте незабываемый день рождения на яхте в открытом море! Мы поможем вам организовать приватную вечеринку для вас и ваших гостей с купанием, музыкой и дельфинами. Встречайте закат с бокалом напитка и создайте идеальный праздник по вашему сценарию.
Описание водной прогулкиУникальный день рождения в море Подарите имениннику незабываемый день! Арендуйте приватную яхту для празднования дня рождения в открытом море — это идеальный формат для особенного торжества в кругу самых близких. Мы возьмем на себя все заботы, чтобы ваш праздник был безупречным: Приватная яхта для вашей компании до 7 гостей. Опытный капитан выступит вашим персональным штурманом и поможет сделать праздник идеальным. Праздничная атмосфера на воде: вы сможете украсить борт, включить свою музыку и устроить настоящую морскую вечеринку. Как пройдет ваш идеальный день рождения? Обсудите с капитаном ваш сценарий праздника: Торжественный тост под крики чаек на фоне заснеженных вершин Кавказских гор. Зажигательное купание в бирюзовой воде открытого моря. Невероятное шоу — погоня за стаей игривых дельфинов, которые станут вашими главными гостями. Романтический финал — встреча самого красивого в жизни заката с бокалом просекко на носу яхты. Всё будет ровно так, как вы захотите! Просто расслабьтесь и наслаждайтесь праздником, а мы позаботимся обо всём остальном. Важная информация: Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Опытный капитан
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Морской бульвар, 1 (причал №3)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня»
- Сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 авг 2025
Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность за организацию дня рождения на яхте! Я пребываю в полном восторге! 😍 Это был один из лучших моментов этого лета! Отдельное спасибо Егору за терпение и доброжелательность к нам и нашим малышам. Это было самое классное и прекрасное празднование! 🚤 Спасибо за незабываемые впечатления! ❤️
К
Ксения
1 июн 2025
Все очень здорово, спасибо огромное за организацию дня рождения! Впечатления грандиозные, капитан тоже молодец — помог создать праздничную атмосферу!
Ю
Юлия
26 мая 2025
День рождения ребенка удался на славу! Дети в полном восторге от такого праздника. Очень интересная экскурсия, а дельфины, приплывшие на обратном пути, стали главным сюрпризом!
И
Ирина
20 мая 2025
День рождения прошел чудесно! Погода и яхта шикарные, гости очень довольны таким необычным праздником. Спасибо вам большое!
Г
Галина
7 мая 2025
Отмечали на яхте день рождения — все отлично. Обязательно воспользуемся вашими услугами для праздника еще! Спасибо за организацию!
A
Anton
6 мая 2025
Всё очень понравилось. Идеально для дня рождения: организаторы пунктуальны, яхта чистая, новая. Капитан-профессионал разрешил выйти на нос и сделать прекрасные фото на закате. Дельфины стали волшебным дополнением к празднику. Очень рекомендую для особенного случая!
А
Аня
3 мая 2025
Благодарим Вас за такую возможность — встретить день рождения в море! Это мощно и красиво! Я в восторге!!!
Н
Наталья
28 апр 2025
Спасибо большое за незабываемый день рождения на воде! Капитан Олег не только интересно рассказал про яхту и поднял паруса, но и поздравил именинника. А дельфины стали лучшим подарком!
С
Светлана
24 апр 2025
Это был лучший день рождения в моей жизни! Шикарный праздник на яхте! Очень приятный капитан, музыка, мы с дочкой сидели на палубе, просто в восторге! Жаль, видели только маленького дельфинчика, и жаль, что мало времени. Мне надо на весь день!! Хочу на регату теперь! В море!))
К
Ксения
18 апр 2025
Подарила себе на день рождения прогулку в одиночестве — это было незабываемо! Прекрасный катер, еще и дельфинов посмотрела. Капитан Владислав — жизнерадостный и позитивный, что сделало мой личный праздник еще лучше!
М
Мария
15 апр 2025
Ежегодно отмечаем дни рождения у этой фирмы! Европейский уровень, душевные моряки. Все для людей, всегда тепло, комфортно и дух захватывает, когда путешествуешь на день рождения и плывут дельфины! Мы в восторге с семьей!!
