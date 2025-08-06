А Анна Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность за организацию дня рождения на яхте! Я пребываю в полном восторге! 😍 Это был один из лучших моментов этого лета! Отдельное спасибо Егору за терпение и доброжелательность к нам и нашим малышам. Это было самое классное и прекрасное празднование! 🚤 Спасибо за незабываемые впечатления! ❤️

К Ксения Все очень здорово, спасибо огромное за организацию дня рождения! Впечатления грандиозные, капитан тоже молодец — помог создать праздничную атмосферу!

Ю Юлия День рождения ребенка удался на славу! Дети в полном восторге от такого праздника. Очень интересная экскурсия, а дельфины, приплывшие на обратном пути, стали главным сюрпризом!

И Ирина День рождения прошел чудесно! Погода и яхта шикарные, гости очень довольны таким необычным праздником. Спасибо вам большое!

Г Галина Отмечали на яхте день рождения — все отлично. Обязательно воспользуемся вашими услугами для праздника еще! Спасибо за организацию!

A Anton Всё очень понравилось. Идеально для дня рождения: организаторы пунктуальны, яхта чистая, новая. Капитан-профессионал разрешил выйти на нос и сделать прекрасные фото на закате. Дельфины стали волшебным дополнением к празднику. Очень рекомендую для особенного случая!

А Аня Благодарим Вас за такую возможность — встретить день рождения в море! Это мощно и красиво! Я в восторге!!!

Н Наталья Спасибо большое за незабываемый день рождения на воде! Капитан Олег не только интересно рассказал про яхту и поднял паруса, но и поздравил именинника. А дельфины стали лучшим подарком!

С Светлана Это был лучший день рождения в моей жизни! Шикарный праздник на яхте! Очень приятный капитан, музыка, мы с дочкой сидели на палубе, просто в восторге! Жаль, видели только маленького дельфинчика, и жаль, что мало времени. Мне надо на весь день!! Хочу на регату теперь! В море!))

К Ксения Подарила себе на день рождения прогулку в одиночестве — это было незабываемо! Прекрасный катер, еще и дельфинов посмотрела. Капитан Владислав — жизнерадостный и позитивный, что сделало мой личный праздник еще лучше!