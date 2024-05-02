1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие
Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 23 800₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
Начало: Ул. Несебрская 5, Морской порт
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 450₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
Расписание: Летом круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 930₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280
Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии
Начало: Центральный порт Сочи
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
Начало: Ул. Несербская, 3, Порт Сочи
Расписание: Круглосуточно в любые дни недели
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:00
22 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
Начало: Центральный порт Сочи
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 мая 2024Хорошая организация, хорошие лодки, опытный капитан
- ЕЕлизавета28 апреля 2024Было очень классно, нам понравилось. Константин замечательный капитан, было очень приятно) Была возможность подключить музыку на колонке, море было не очень спокойным, поэтому чувствовали себя умеренно-экстримально)
- ВВадим17 апреля 2024Все очень понравилось, рекомендую!
- ААркадий29 сентября 2023С удовольствием покатались на яхте, увидели дельфинов. Капитан очень приятный, общительный. Организация на уровне. Можем смело рекомендовать!
- ГГеоргий25 сентября 2023Яхта просто фантастически красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! Мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!
- ЛЛев8 сентября 2023Очень понравилась поездка. Все было просто великолепно. Спасибо большое капитану и организаторам!
- ДДмитрий14 августа 2023Откройте для себя максимальную роскошь с арендой яхты премиум-классаАндрей молодец. Организовал и провел морскую прогулку очень здорово. Все понравилось. Всем рекомендую к нему обращаться.
- ЮЮлия26 июня 2023Все очень понравилось, яхта очень красива, чистая. Капитан вежливый и ответственный. Мы получили массу впечатлений)
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аренда элитной яхты премиум класса»
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