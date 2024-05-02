Д Дмитрий Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи Хорошая организация, хорошие лодки, опытный капитан

Е Елизавета Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA» Было очень классно, нам понравилось. Константин замечательный капитан, было очень приятно) Была возможность подключить музыку на колонке, море было не очень спокойным, поэтому чувствовали себя умеренно-экстримально)

В Вадим Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи Все очень понравилось, рекомендую!

А Аркадий Аренда яхты в Сочи С удовольствием покатались на яхте, увидели дельфинов. Капитан очень приятный, общительный. Организация на уровне. Можем смело рекомендовать!

Г Георгий Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA» Яхта просто фантастически красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! Мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!

Л Лев Аренда яхты в Сочи Очень понравилась поездка. Все было просто великолепно. Спасибо большое капитану и организаторам!

Д Дмитрий Откройте для себя максимальную роскошь с арендой яхты премиум-класса Андрей молодец. Организовал и провел морскую прогулку очень здорово. Все понравилось. Всем рекомендую к нему обращаться.