Аренда яхты из Адлера и Сочи

Предлагаем арендовать яхту или катер и незабываемо провести время.

У вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор, организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших предпочтений.
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Что вас ожидает:

  • Олимпийский Сочи
  • Кавказский хребет
  • Черное море

Описание экскурсии

Добро пожаловать на Черное море в Сочи — место, где лето круглый год. Если вы ищете идеальный способ провести свой отпуск или выходные, то аренда катера или яхты — это именно то, что вам нужно! Город Сочи известен своими пляжами, морем и невероятными местами на горах. Что может быть лучше, чем провести день на воде, наслаждаясь природой и красотой бриза? Преимущества аренды:
  • быстрая и динамичная езда по водной глади;
  • возможность посещения удаленных мест и открытых водных пространств;
  • идеально подходит для активного отдыха, водного спорта и рыбалки;
  • спортивный или наоборот релакс-отдых;
  • возможность выбора между парусной или моторной яхтой;
  • красота и грациозность судна;
  • отличные виды и фотографии;
  • возможность проведения мероприятий: праздников, корпоративов, дней рождения, свадьбы и др.;
возможность арендовать с капитаном или без него. Вам доступны парусные и моторные модели. Если хочется арендовать водный транспорт на несколько дней, выбирайте вариант с одной или двумя каютами. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Что касается развлечений, то вы можете организовать на яхте рыбалку, чтобы вернуться домой не только с яркими впечатлениями, но и с богатым уловом. Рыбачить в Черном море всегда интересно и продуктивно. Важная информация:.
возможность арендовать с капитаном или без него. Вам доступны парусные и моторные модели. Если хочется арендовать водный транспорт на несколько дней, выбирайте вариант с одной или двумя каютами. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Что касается развлечений, то вы можете организовать на яхте рыбалку, чтобы вернуться домой не только с яркими впечатлениями, но и с богатым уловом. Рыбачить в Черном море всегда интересно и продуктивно. Важная информация:.
• возможность арендовать с капитаном или без него. Вам доступны парусные и моторные модели. Если хочется арендовать водный транспорт на несколько дней, выбирайте вариант с одной или двумя каютами. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Что касается развлечений, то вы можете организовать на яхте рыбалку, чтобы вернуться домой не только с яркими впечатлениями, но и с богатым уловом. Рыбачить в Черном море всегда интересно и продуктивно. Важная информация:
  • Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
  • В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
  • Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении.

8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Олимпийский Сочи
  • Кавказский хребет
  • Черное море
Что включено
  • Работа капитана
  • Аренда яхты
  • Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
  • Кальян
  • Гидроцикл
  • Сап-борд
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее
  • Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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