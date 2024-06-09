Предлагаем арендовать яхту или катер и незабываемо провести время.
У вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор, организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших предпочтений.
У вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор, организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших предпочтений.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Что вас ожидает:
- Олимпийский Сочи
- Кавказский хребет
- Черное море
Описание экскурсии
Добро пожаловать на Черное море в Сочи — место, где лето круглый год. Если вы ищете идеальный способ провести свой отпуск или выходные, то аренда катера или яхты — это именно то, что вам нужно! Город Сочи известен своими пляжами, морем и невероятными местами на горах. Что может быть лучше, чем провести день на воде, наслаждаясь природой и красотой бриза? Преимущества аренды:
- быстрая и динамичная езда по водной глади;
- возможность посещения удаленных мест и открытых водных пространств;
- идеально подходит для активного отдыха, водного спорта и рыбалки;
- спортивный или наоборот релакс-отдых;
- возможность выбора между парусной или моторной яхтой;
- красота и грациозность судна;
- отличные виды и фотографии;
- возможность проведения мероприятий: праздников, корпоративов, дней рождения, свадьбы и др.;
возможность арендовать с капитаном или без него. Вам доступны парусные и моторные модели. Если хочется арендовать водный транспорт на несколько дней, выбирайте вариант с одной или двумя каютами. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Что касается развлечений, то вы можете организовать на яхте рыбалку, чтобы вернуться домой не только с яркими впечатлениями, но и с богатым уловом. Рыбачить в Черном море всегда интересно и продуктивно. Важная информация:.
возможность арендовать с капитаном или без него. Вам доступны парусные и моторные модели. Если хочется арендовать водный транспорт на несколько дней, выбирайте вариант с одной или двумя каютами. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Что касается развлечений, то вы можете организовать на яхте рыбалку, чтобы вернуться домой не только с яркими впечатлениями, но и с богатым уловом. Рыбачить в Черном море всегда интересно и продуктивно. Важная информация:.
• возможность арендовать с капитаном или без него. Вам доступны парусные и моторные модели. Если хочется арендовать водный транспорт на несколько дней, выбирайте вариант с одной или двумя каютами. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Что касается развлечений, то вы можете организовать на яхте рыбалку, чтобы вернуться домой не только с яркими впечатлениями, но и с богатым уловом. Рыбачить в Черном море всегда интересно и продуктивно. Важная информация:
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
- В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении.
8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский Сочи
- Кавказский хребет
- Черное море
Что включено
- Работа капитана
- Аренда яхты
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
- Кальян
- Гидроцикл
- Сап-борд
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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