Аренда яхт – экскурсии в Сочи

Найдено 14 экскурсий в категории «Аренда яхт» в Сочи, цены от 1 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
446 отзывов
Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 1 600 за человека
Только вы и море: аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900 за всё до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие
Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 23 800 за всё до 6 чел.
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«Вас ждет прогулка по морю в своей компании с арендой яхты и капитаном»
Расписание: Летом круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 930 за всё до 11 чел.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280
Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии
Начало: Центральный порт Сочи
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950 за всё до 11 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
Аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 11 чел.
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
Начало: Ул. Несербская, 3, Порт Сочи
Расписание: Круглосуточно в любые дни недели
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:00
22 000 за всё до 11 чел.
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
Начало: Центральный порт Сочи
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Начало: Ул. Несебрская, 3, Морпорт
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 11 чел.
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
На гидроцикле
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480 за всё до 11 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
10 000 за экскурсию
Аренда яхты из Адлера и Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
«Предлагаем арендовать яхту или катер и незабываемо провести время»
Расписание: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Только вы и море: аренда парусной яхты
    Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Морская прогулка на парусной яхте
    Благодарим Капитана за увлекательно путешествие с дельфинами! Потрясающие впечатления увидеть дельфинов в природе на расстоянии вытянутой руки!!!! Интересная экскурсия, приятная атмосфера! Невероятно красивая яхта. Полная безопасность.
  • Т
    Тимур
    28 мая 2024
    Морская прогулка на парусной яхте
    Все отлично👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2024
    Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
    Хорошая организация, хорошие лодки, опытный капитан
  • Е
    Елизавета
    28 апреля 2024
    Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA»
    Было очень классно, нам понравилось. Константин замечательный капитан, было очень приятно) Была возможность подключить музыку на колонке, море было не очень спокойным, поэтому чувствовали себя умеренно-экстримально)
  • В
    Вадим
    17 апреля 2024
    Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
    Все очень понравилось, рекомендую!
  • А
    Аркадий
    29 сентября 2023
    Аренда яхты в Сочи
    С удовольствием покатались на яхте, увидели дельфинов. Капитан очень приятный, общительный. Организация на уровне. Можем смело рекомендовать!
  • Г
    Георгий
    25 сентября 2023
    Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA»
    Яхта просто фантастически красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! Мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!
  • Д
    Дарья
    18 сентября 2023
    Аренда яхты в Сочи
    Оперативно отвечают, поездка прошла отлично, все остались в восторге
  • А
    Анна
    16 сентября 2023
    Аренда парусной яхты
    Всё очень понравилось, небольшая уютная парусная яхта. Прекрасный капитан Алексей, очень доброжелательный и внимательный к пассажирам. Интересная экскурсия и просто сказочно красиво

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аренда яхт»

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  2. Озеро Рица
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  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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