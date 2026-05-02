Вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы увидеть потрясающую панораму с высоты птичьего полета, а затем отправитесь в Пицунду, где посетите величественный Патриарший собор с уникальными фресками.



Завершится день погружением в атмосферу гостеприимства в частном доме-музее в старинном абхазском селе. Откройте для себя два знаковых курорта Абхазии в один день! Вас ждет увлекательное путешествие по старой и новой Гагре с ее знаменитой Колоннадой, Приморским парком, древней крепостью Абаата и роскошным

Олег Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 8 часов 1-8 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Две жемчужины Абхазского побережья: Гагра и Пицунда Отправьтесь в насыщенное путешествие, чтобы за один день познакомиться с двумя главными курортами Абхазии, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и богатейшую историю. Гагра: от древности к роскоши Начнем с Новой Гагры, символа курорта – Гагрской Колоннады, откуда открывается вид на море и Приморский парк. Увидим знаменитый ресторан «Гагрипш» – историческое здание, собранное без единого гвоздя, место сбора российской аристократии начала XX века. Прогуляемся по тенистому Приморскому парку с его уникальной коллекцией растений со всего мира. Перенесемся в Старую Гагру, где посетим древнюю крепость Абаата и старинный храм Святого Ипатия, почувствовав дыхание средневековья. Увидим изящный Замок принца Ольденбургского – родственника царя Николая II, основателя курорта. Яркий акцент: поднимемся на смотровую площадку, чтобы запечатлеть потрясающую панораму Гагры, гор и моря с высоты птичьего полета. Пицунда: древняя святыня Отправляемся на мыс Пицунда, где нас ждет главная историческая жемчужина – Патриарший собор в честь Апостола Андрея Первозванного. Вы узнаете о временах, когда здесь был древнеримский порт и крепость Питиунт, один из центров распространения христианства на Кавказе. Услышите уникальную акустику собора и увидите фрагменты древних фресок. Абхазское гостеприимство и традиции Завершим день в частном доме-музее в старинном абхазском селе. Это уникальная возможность погрузиться в местный колорит, прикоснуться к быту и традициям абхазского народа, услышать увлекательные истории от хозяев.

Ежедневно с 8:00 до 12:00. Выбрать дату