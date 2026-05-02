Откройте для себя два знаковых курорта Абхазии в один день! Вас ждет увлекательное путешествие по старой и новой Гагре с ее знаменитой Колоннадой, Приморским парком, древней крепостью Абаата и роскошным
Описание экскурсииДве жемчужины Абхазского побережья: Гагра и Пицунда Отправьтесь в насыщенное путешествие, чтобы за один день познакомиться с двумя главными курортами Абхазии, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и богатейшую историю. Гагра: от древности к роскоши Начнем с Новой Гагры, символа курорта – Гагрской Колоннады, откуда открывается вид на море и Приморский парк. Увидим знаменитый ресторан «Гагрипш» – историческое здание, собранное без единого гвоздя, место сбора российской аристократии начала XX века. Прогуляемся по тенистому Приморскому парку с его уникальной коллекцией растений со всего мира. Перенесемся в Старую Гагру, где посетим древнюю крепость Абаата и старинный храм Святого Ипатия, почувствовав дыхание средневековья. Увидим изящный Замок принца Ольденбургского – родственника царя Николая II, основателя курорта. Яркий акцент: поднимемся на смотровую площадку, чтобы запечатлеть потрясающую панораму Гагры, гор и моря с высоты птичьего полета. Пицунда: древняя святыня Отправляемся на мыс Пицунда, где нас ждет главная историческая жемчужина – Патриарший собор в честь Апостола Андрея Первозванного. Вы узнаете о временах, когда здесь был древнеримский порт и крепость Питиунт, один из центров распространения христианства на Кавказе. Услышите уникальную акустику собора и увидите фрагменты древних фресок. Абхазское гостеприимство и традиции Завершим день в частном доме-музее в старинном абхазском селе. Это уникальная возможность погрузиться в местный колорит, прикоснуться к быту и традициям абхазского народа, услышать увлекательные истории от хозяев.
Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагрская колоннада
- Ресторан «Гагрипш»
- Приморский парк
- Крепость Абаата
- Храм Святого Ипатия
- Замок принца Ольденбургского
- Патриарший собор в честь Апостола Андрея Первозванного
- Частный дом-музей
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше местоположение
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.