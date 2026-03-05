любящий свою страну и обладает прекрасным чувством юмора. Он провёл экскурсию на высшем уровне! Так же не забываем про водителя Сергея, довёз он нас очень быстро и аккуратно. Все остановки были распределены по времени очень комфортно, даже дегустация. В некоторых отзывах я читала, что она может быть долгой и навязчивой, но у нас всё прошло замечательно. Дегустация была там же, где и булочка с чаем. Нам предложили попробовать местные сыры и вина, и всё было очень вкусно. Если вам что-то понравилось, вы могли взять это с собой, а если нет — никто не заставлял. Природа в этих местах просто потрясающая: цвет воды — как космос, а коровы и лошади гуляют повсюду. Мы посетили Гагры, Голубое озеро, Рицу и пообедали там. Обед был за свой счёт, но порции были большими, а цены более чем адекватными. Всё было очень вкусно. Затем мы отправились к храму X века, Новому Афону, Мандариновому саду и станции Псцырха. Было несколько локаций, где можно было совершить дополнительные активности за дополнительную плату: полетать на зиплайне, спуститься в пещеру в Новом Афоне и так далее.

Последней локацией была железнодорожная станция, которая напоминала мне сказку.

В целом, экскурсия была на 10 из 10!