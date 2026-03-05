Вас ждет атмосферное путешествие по жемчужинам Абхазии.
Вы увидите изумрудное Голубое озеро и главную гордость края — озеро Рица, полюбуетесь мощью водопадов и знаменитой Колоннадой в Гагре.
По вашему выбору маршрут дополнит Пицунда с морским купанием или Новый Афон с величественным монастырем и таинственной пещерой.
Описание экскурсииПриглашаем вас в потрясающее, атмосферное путешествие на комфортабельном транспорте в компании веселых и профессиональных гидов по самым красивым местам Абхазии — от реликтовых лесов и высокогорных озер до уютных курортов. Вы увидите: Голубое озеро, изумрудная гладь которого поражает своей чистотой и отсутствием посторонних вкраплений; озеро Рица — главная высокогорная жемчужина Абхазии. У вас будет время погулять, вдохнуть чистейший воздух и насладиться умиротворяющей атмосферой на высоте более 1000 метров; водопады — их красота и мощь никого не оставляют равнодушными; Гагра — вы увидите символ курорта: полукруглую белоснежную Колоннаду в стиле сталинского ампира. Также при бронировании вы сможете выбрать, какой еще город хотите посетить. Можно отправиться в Пицунду, где мы купаемся в море и наслаждаемся мягким климатом. Или же сделать выбор в пользу Нового Афона. Здесь вы сможете прогуляться по территории величественного Новоафонского монастыря и (при желании и наличии времени) спуститься в таинственную Новоафонскую пещеру, чтобы увидеть одно из величайших подземных творений природы. Какие документы нужны для въезда в Абхазию: Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ, или заграничный паспорт. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной. Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт. Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубое озеро
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Озеро Рица
- Водопады
- Гагра
- Пицунда или Новый Афон (в зависимости от выбранной опции)
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Страховка
- Сопровождение дипломированного экскурсовода
Что не входит в цену
- Сбор на посещение
- По желанию:/n Ново-Афонская пещера - 1000 рублей (до 8 лет - бесплатно), в летний сезон (до 30 октября) - ежедневно, в другое время года уточняйте график работы при бронировании/n водопады "Молочный" и "Птичий клюв"/n тарзанка (зиплайн) /n село Лыхны (храм X века) /n дача Сталина
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
- Возьмите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
- Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля
- Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер из Центрального Сочи. Менеджер сориентирует вас после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 660 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
5 мар 2026
Наш гид Елена, просто замечательная. Очень интересные факты рассказывала про Абхазию, было приятно её слушать!
Апсны-страна души, хочется возвращаться вновь и вновь. Мы за день проехали около 350 км по ней. Посетили очееень много интересных и безумно красивых мест. Благодарна компании за прекрасное мини путешествие❤️
Анна
4 мар 2026
Невероятная экскурсия, Фатима гид от Бога, интересная, весёлая, очень интересно рассказывает о своей стране Абхазия!!! С удовольствием съездим ещё!
Ирина
26 фев 2026
Тур по Абхазии -это просто сказка. Посетили столько красивых,интересных,атмосферных мест за один день!!! Теперь Абхазия моя любовь!!! Гид Азамат настоящий профессионал!!! Узнала очень много нового и интересного!!! Не думайте, заказывайте тур,не пожалеете. Лучше один раз увидеть всё своими глазами!!!
Елизавета
25 фев 2026
Это была восхитительная экскурсия!
Всё было организовано на высшем уровне.
Через границу нас провели опытные проводники-гиды, после этого всех распределили по машинам, и мы поехали. Наш гид Астамур (Астик) невероятно эрудированный, очень
Нина
24 фев 2026
Экскурсия очень понравилась, несмотря на ненастную погоду. Она, наоборот, прибавила некоторого драйва. Гид Беслан, отлично знающий свой край, всю дорогу сопровождал свои рассказы шутками, народными поговорками, что прибавляло шарма всему настроению экскурсии. Большое спасибо всем организаторам! Хочется ещё раз посетить этот замечательный и доброжелательный край!
Алмаз
23 фев 2026
Были на экскурсии 20.02.2026. Всё очень понравилось. Утром водитель приехал на оговоренное место нас забрать. Микроавтобус Мерседес чистый и водитель аккуратный. Далее на границе нас встретил гид Рашит. Очень живой
Ляйсан
23 фев 2026
Очень понравилась экскурсия. Поразило абхазское гостеприимство: у супруга был юбилей в этот день- принимали и поздравляли как давнего знакомого. Огромная благодврность гиду Кристине и водителю Алясу- настоящие профессионалы. 12 часовое путешествие прошло на одном дыхании. Природа неописуемо красивая: горы, море, водопады. Вернулись с желанием ещё раз посетить эту страну
Мария
23 фев 2026
Большое спасибо гиду Азамату и водителю Сергею! Абхазский колорит передан сполна, голубое озеро, Рица, павлины, местная еда - на любителя, ориентируйтесь на свои предпочтения. Начало с дегустаций сомнительно, я бы перенесла их в конец программы. Очень красивый Новый Афон, доп локации по желанию, подумайте, что бы Вы хотели заранее.
Денис
22 фев 2026
Увидел очень красивую природу!!!!!
Спасибо ВОДИТЕЛЮ И ЭКСКУРСОВОДУ!!!!
ВСЁ БЫЛО СУПЕР!!!!
Елена
21 фев 2026
Отличная поездка
Ангелина
16 фев 2026
Первые 2 остановки очень короткие, по 10 и 15 минут. В то время как остановка на даче сталина, и у монастыря длится 1 час. Нам было интереснее на других локациях
Анжелика
11 фев 2026
Экскурсия очень понравилась, дождик правда немного подпортил, но это не страшно. Интересные локации,замечательный экскурсовод Фатима,все подробно рассказывала, веселая, на позитиве,да и компашка у нас была 🔥, водитель тоже молодец, вез нас аккуратно. В общем понравилось всё))))
Евгения
11 фев 2026
Очередной раз побывала в Абхазии. Все хорошо. Автобус забрал с ближайшей остановки и привез туда же. Водитель, гид Беслан знают свою работу, достойны похвалы. С погодой повезло. Первый раз в Абхазии зимой, есть свои прелести.
Что не понравилось: дегустации. Я бы с удовольствием от них отказалась, а в высвободившееся время лучше бы погуляла по природным достопримечательностям.
Марина
8 фев 2026
Рекомендую однозначно! Всё хорошо организовано. Прекрасная гид Мактина и водитель Тамаз. Как-то все весело, душевно и интересно. Ездили в Абхазию, в отель вернулись уже в 19. В автобусе ехало 18 человек.
Елена
3 фев 2026
Хорошо организованная экскурсия, прекрасные локации. Гид, Оксана, с интересом рассказывала о местных достопримечательностях. Много узнали о жизни, культуре, традициях Абхазии. Спасибо большое!
