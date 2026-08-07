Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Приглашаем полюбоваться невероятной природой и уютными курортами Абхазии! Вы увидите могучие ущелья, сосновые леса и волшебные озера с прозрачной водой.
Погуляете по Гагре, отдохнете на чистом пляже Пицунды и заглянете на дачу Сталина, утопающую в липах. А мы расскажем, как складывалась история страны и как живут здесь люди в наши дни.
Погуляете по Гагре, отдохнете на чистом пляже Пицунды и заглянете на дачу Сталина, утопающую в липах. А мы расскажем, как складывалась история страны и как живут здесь люди в наши дни.
Описание экскурсии
Великолепная Абхазия
Мы покажем вам самые живописные места Страны Души. В программе экскурсии:
- Гагра — вы увидите знаменитую колоннаду, проедете по эвкалиптовой аллее, посетите заброшенный санаторий и полюбуетесь курортом с высоты.
- Пицунда — один из самых приятных городов Абхазии. Вы подышите чистейшим воздухом с сосновым ароматом и по желанию искупаетесь в море.
- Три ущелья — мы проедем Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья. Погуляем по подвесному мосту над рекой и рассмотрим храм X века.
- Голубое озеро — вы оцените необычайно яркий цвет его воды и услышите связанные с ним легенды.
- Озеро Рица — главный символ страны. Вы узнаете историю его происхождения и полюбуетесь окружающими ландшафтами: лесами и горными склонами.
- Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные интерьеры и узнаете, какие знаменитые люди здесь бывали.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в 7:00 у вашего отеля в Центральном Сочи
- В стоимость включена дегустация
- Дополнительные расходы: Рицинский парк —1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, дача Сталина — 500 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Араик — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 5670 туристов
Добрый день, меня зовут Араик. Вместе с командой опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет. С радостью покажем вам эту живописную страну и расскажем о ее истории, традициях и культуре.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 546 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Побывали в Гаграх - прогулялись по набережной, в Пицунде на пляже с эвкалиптами и соснами, заехали
Побывали в Гаграх - прогулялись по набережной, в Пицунде на пляже с эвкалиптами и соснами, заехали
+3
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Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый и простой в общении. Спасибо большое за организацию этой экскурсии 🔥 Все было супер! В следующий (уже третий раз) будем с Вами 🔥
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Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых отзывов от знакомых. Араик показал и рассказал на местах, о стране, людях, местах отдыха,
+1
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Спасибо Араику за экскурсию. Приехал во время. Автомобиль комфортный и чистый. Очень много остановок. Останавливались где хотели. Был подробный экскурс в историю. Ни где не торопились. Даже заезжали в местные магазины и на дегустацию вина сыра мяса. Одним словом молодец.
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с
Экскурсия очень понравилась. Все места были посещены исходя из плана экскурсии. Также, мы посетили дегустационное место, где нас угощали вином, копчёным мясом и сыром. К себе домой мы взяли 3
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Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия комфортная по времени, всё успели, вкусно поели. Узнали много интересной информации об Абхазии и
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