Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

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л вина, и Араик помог нам отправить все СДЭКом. Также, мы попробовали лимоны и мандарины прямо с дерева. Араик рассказывал историю, упоминал года. Экскурсия очень познавательная, безопасная и главное комфортная. Предоставляется личное время для прогулки и индивидуальной фотосессии. Экскурсия длилась весь день, время пролетело очень быстро. Также, обязательно нужно брать с собой наличные деньги. Мы потратили их на сыр с вином, еду в ресторане, зиплайн и билет в парк.