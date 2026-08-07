Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

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Индивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии

Гагра, Пицунда и озеро Рица на автопешеходной экскурсии из Сочи
Приглашаем полюбоваться невероятной природой и уютными курортами Абхазии! Вы увидите могучие ущелья, сосновые леса и волшебные озера с прозрачной водой.

Погуляете по Гагре, отдохнете на чистом пляже Пицунды и заглянете на дачу Сталина, утопающую в липах. А мы расскажем, как складывалась история страны и как живут здесь люди в наши дни.
5
546 отзывов
Индивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии
Индивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии
Индивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии

Описание экскурсии

Великолепная Абхазия

Мы покажем вам самые живописные места Страны Души. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы увидите знаменитую колоннаду, проедете по эвкалиптовой аллее, посетите заброшенный санаторий и полюбуетесь курортом с высоты.
  • Пицунда — один из самых приятных городов Абхазии. Вы подышите чистейшим воздухом с сосновым ароматом и по желанию искупаетесь в море.
  • Три ущелья — мы проедем Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья. Погуляем по подвесному мосту над рекой и рассмотрим храм X века.
  • Голубое озеро — вы оцените необычайно яркий цвет его воды и услышите связанные с ним легенды.
  • Озеро Рица — главный символ страны. Вы узнаете историю его происхождения и полюбуетесь окружающими ландшафтами: лесами и горными склонами.
  • Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные интерьеры и узнаете, какие знаменитые люди здесь бывали.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в 7:00 у вашего отеля в Центральном Сочи
  • В стоимость включена дегустация
  • Дополнительные расходы: Рицинский парк —1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, дача Сталина — 500 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Араик
Араик — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 5670 туристов
Добрый день, меня зовут Араик. Вместе с командой опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет. С радостью покажем вам эту живописную страну и расскажем о ее истории, традициях и культуре.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 546 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
535
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Эдуард
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Побывали в Гаграх - прогулялись по набережной, в Пицунде на пляже с эвкалиптами и соснами, заехали
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на винодельню и сыроварню, пообедали в очень интересном месте "Абхазский двор", по пути на Рицу несколько раз останавливались в очень красивых локациях. На Рице угостились вкусным кофе по-турецки, прогулялись в окрестностях. В конце путешествия посетили одну из дач Сталина. Вся экскурсия сопровождалась рассказами Араика об истории этих мест, ответами на кучу наших вопросов.
Экскурсия понравилась взрослым и детям.

Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.+3
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
Экскурсия одним днем с Араиком - прекрасная возможность познакомится с природой, кухней и историей Абхазии.
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Анастасия
Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый и простой в общении. Спасибо большое за организацию этой экскурсии 🔥 Все было супер! В следующий (уже третий раз) будем с Вами 🔥
Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый
Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый
Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый
Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый
Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый
Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый
Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый
Второй год путешествуем с данным организатором. В этот раз был у нас Алим🤝👍👌 Замечательный, ответственный, открытый
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Евгения
Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых отзывов от знакомых. Араик показал и рассказал на местах, о стране, людях, местах отдыха,
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пляжах, достопримечательностях. Формат экскурсии был удобен, что хотим посмотреть, обсуждали в процессе. Араик отличный рассказчик, много знает. После посещения Лдзаа и Пицунды, решили, что хотим приехать сюда на отдых на несколько дней. Араик посоветовал гостиницы. Вплоть до телефонов администраторов. Остановки делали, когда было удобно. Кофе, местная еда - все понравилось. Рекомендуем!

Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых
Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых
Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых
Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых
Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых
Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых
Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых
Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых+1
Это была отличная экскурсия. Мы с мужем впервые были в Абхазии, до поездки слышали много противоречивых
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Олег
Спасибо Араику за экскурсию. Приехал во время. Автомобиль комфортный и чистый. Очень много остановок. Останавливались где хотели. Был подробный экскурс в историю. Ни где не торопились. Даже заезжали в местные магазины и на дегустацию вина сыра мяса. Одним словом молодец.
Спасибо Араику за экскурсию. Приехал во время. Автомобиль комфортный и чистый. Очень много остановок. Останавливались где
Спасибо Араику за экскурсию. Приехал во время. Автомобиль комфортный и чистый. Очень много остановок. Останавливались где
Спасибо Араику за экскурсию. Приехал во время. Автомобиль комфортный и чистый. Очень много остановок. Останавливались где
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с
Экскурсия очень понравилась. Все места были посещены исходя из плана экскурсии. Также, мы посетили дегустационное место, где нас угощали вином, копчёным мясом и сыром. К себе домой мы взяли 3
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л вина, и Араик помог нам отправить все СДЭКом. Также, мы попробовали лимоны и мандарины прямо с дерева. Араик рассказывал историю, упоминал года. Экскурсия очень познавательная, безопасная и главное комфортная. Предоставляется личное время для прогулки и индивидуальной фотосессии. Экскурсия длилась весь день, время пролетело очень быстро. Также, обязательно нужно брать с собой наличные деньги. Мы потратили их на сыр с вином, еду в ресторане, зиплайн и билет в парк.

Экскурсия очень понравилась. Все места были посещены исходя из плана экскурсии. Также, мы посетили дегустационное место,
Экскурсия очень понравилась. Все места были посещены исходя из плана экскурсии. Также, мы посетили дегустационное место,
Экскурсия очень понравилась. Все места были посещены исходя из плана экскурсии. Также, мы посетили дегустационное место,
Экскурсия очень понравилась. Все места были посещены исходя из плана экскурсии. Также, мы посетили дегустационное место,
Экскурсия очень понравилась. Все места были посещены исходя из плана экскурсии. Также, мы посетили дегустационное место,
Экскурсия очень понравилась. Все места были посещены исходя из плана экскурсии. Также, мы посетили дегустационное место,
Экскурсия очень понравилась. Все места были посещены исходя из плана экскурсии. Также, мы посетили дегустационное место,
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Анна
Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия комфортная по времени, всё успели, вкусно поели. Узнали много интересной информации об Абхазии и
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её жителях. Заехали на вкусную дегустацию, где купили вино, сыры и мясо для себя и в подарок.
Особенно всем понравилось на даче Сталина.
Не удалось попасть на Рицу из-за погоды.
Поэтому обязательно ещё вернёмся.
Спасибо большое за интересную экскурсию!

Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия
Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия
Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия
Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия
Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия
Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия
Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия
Были на экскурсии в конце декабря с Вячеславом. Он - отличный гид, рассказчик и водитель. Экскурсия
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