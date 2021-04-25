Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Доброго времени суток. Выбрали индивидуальную экскурсию по "Золотому кольцу Абхазии". Нашим водителем, проводником и гидом был Денис. Отличный комфортабельный минивэн Toyota Voxy. Забрали в 9. 00 от дверей нашего отеля "Цитрус" в Адлере и доставили туда же вечером. Денис сам из Абхазии. Очень общительный и приятный во всем человек. И как местный, кроме заезженных мест, показал нам еще много укромных уголочков с отличными видами и шикарной природой. Так же с ним прочувствовали колорит местных поселков, как живут обычные люди. И все это на фоне шикарной природы и гор.... Привезли нас с женой к отелю в часов 9 вечера. Уставших, но очень довольных. Однозначно рекомендую! Природа, горные реки, озера, горы... Действительно - Страна Души!