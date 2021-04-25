Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Путешествие по солнечной Абхазии

Гагра, Пицунда и озеро Рица на авто-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом

5
11 отзывов
Араик
Араик – представитель из Сочи
Приглашаем полюбоваться невероятной природой и уютными курортами Абхазии! Вы увидите могучие ущелья, сосновые леса и волшебные озера с прозрачной водой.

Погуляете по Гагре, отдохнете на чистом пляже Пицунды и заглянете на дачу Сталина, утопающую в липах.

А мы расскажем, как складывалась история 📖 страны и как живут здесь люди в наши дни.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
Путешествие по солнечной Абхазии
Путешествие по солнечной Абхазии

Что вас ожидает

Великолепная Абхазия
Мы покажем вам самые живописные места «страны души». В программе экскурсии:

  • Гагра — вы увидите знаменитую колоннаду, проедете по эвкалиптовой аллее, посетите заброшенный санаторий и полюбуетесь курортом с высоты.
  • Пицунда — один из самых приятных городов Абхазии. Вы подышите чистейшим воздухом с сосновым ароматом и по желанию искупаетесь в море 🌊.
  • Три ущелья — мы проедем Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья. Погуляем по подвесному мосту над рекой и рассмотрим храм X века.
  • Голубое озеро — вы оцените необычайно яркий цвет его воды и услышите связанные с ним легенды.
  • Озеро Рица — главный символ страны. Вы узнаете историю 📖 его происхождения и полюбуетесь окружающими ландшафтами: лесами и горными ⛰️ склонами.
  • Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные интерьеры и узнаете, какие знаменитые люди здесь бывали.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: Рицинский парк 🌳 — 350 р. взрослые, 100 р. дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, дача Сталина — 250 р. с человека
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
Путешествие по солнечной Абхазии
Путешествие по солнечной Абхазии
Путешествие по солнечной Абхазии
Путешествие по солнечной Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Араик
Араик
Добрый день, меня зовут Араик. Вместе с командой опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет. С радостью покажем вам эту живописную страну и расскажем о ее истории, традициях и культуре.
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11 реальных отзывов от туристов

25 апр 2021
Экскурсия с гидом Аланом оказалось просто великолепной! На комфортной машине с очень приятным и знающим гидом мы проехали по местам удивительной красоты. Сама Абхазия поражает своим гостеприимством, спокойствием, уютом и прекрасными видами! Будем обязательно рекомендовать Ваши экскурсии друзьям, хотя и самим безусловно хотелось бы еще вернуться. Спасибо!!
23 апр 2021
Огромное спасибо за экскурсию гиду Араику. Покупала для родителей, остались в полнейшем восторге. Все очень понравилось, останавливался в прекрасных местах, рассказывал много интересных фактов. Также завез на дегустацию сыров и вина. Очень рекомендую данного гида. В следующий раз обращусь еще раз к нему обязательно. Еще раз огромное спасибо за прекрасную экскурсию!
19 апр 2021
Доброго времени суток. Выбрали индивидуальную экскурсию по "Золотому кольцу Абхазии". Нашим водителем, проводником и гидом был Денис. Отличный комфортабельный минивэн Toyota Voxy. Забрали в 9. 00 от дверей нашего отеля "Цитрус" в Адлере и доставили туда же вечером. Денис сам из Абхазии. Очень общительный и приятный во всем человек. И как местный, кроме заезженных мест, показал нам еще много укромных уголочков с отличными видами и шикарной природой. Так же с ним прочувствовали колорит местных поселков, как живут обычные люди. И все это на фоне шикарной природы и гор.... Привезли нас с женой к отелю в часов 9 вечера. Уставших, но очень довольных. Однозначно рекомендую! Природа, горные реки, озера, горы... Действительно - Страна Души!
16 апр 2021
Огромное спасибо за экскурсию гиду Анану. Первое знакомство с Абхазиец запомнится надолго. Алан с большой любовью рассказал про родную страну, делал остановки в удивительной красоты местах. Обязательно вернусь в Абхазию!
9 апр 2021
Всё было отлично, и погода и экскурсия!
8 апр 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид Алмас молодец!Было очень интересно и весело!
3 апр 2021
Мы полетели в Сочи на 4 дня и уже в аэропорту решили съездить в Абхазию. На сайте выбрали свободное время и уже через 10 минут с нами связался гид, договорились о времени и на следующий день у отеля нас ждала машина. Мы брали индивидуальную экскурсию, что для нас очень удобно не надо никого ждать где захотели там и остановят. В тот день группы на дачу Сталина не возили а мы проехали и все посмотрели. Спасибо за экскурсию!!!
30 мар 2021
Всё просто отлично. Отличный экскурсовод. Отличный водитель. Отличный собеседник. И это - Алан.
23 мар 2021
Спасибо огромное за это путешествие, мы просто открыли для себя новый мир!!!! Все было на высшем уровне: комфортный автомобиль, организация поездки (перезвонили все согласовали), Гид Алан -лучший!! Просто влюбил нас в Абхазию. Интересный рассказчик и собеседник, уверенный водитель!!!! На обратном пути заезжали на дегустацию вин к его друзьям, побегали по всей ферме, посмотрели всех домашних животных. А пока мы наслаждались, Алан собрал нам апельсинов прям с веток деревьев, вот сидим кушаем и вспоминаем нашу поездку, она однозначно попала в копилочку самых ярких. Алан, если ты это читаешь, апельсины -огонь!!! Спасибо огромное!!! Мы благодарны вам за поездку!!!!
23 мар 2021
Экскурсия очень понравилась! Мираб много знает и интересно было узнать об Абхазии, традициях народа, вкусили абхазскую кухню и насладится природными красотами. Экскурсия была насыщенной по информации и впечатлениям и очень комфортной! Душевное Вам спасибо! Абхазия необыкновенная!
21 мар 2021
У нас был гид Алан. Все прошло отлично и интересно, только погода подвела:(Впечатлений от экскурсии она нам не испортила, Алан супер гид. Спасибо!

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