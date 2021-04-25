Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Добрый день, меня зовут Араик. Вместе с командой опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет. С радостью покажем вам эту живописную страну и расскажем о ее истории, традициях и культуре.
Экскурсия с гидом Аланом оказалось просто великолепной! На комфортной машине с очень приятным и знающим гидом мы проехали по местам удивительной красоты. Сама Абхазия поражает своим гостеприимством, спокойствием, уютом и прекрасными видами! Будем обязательно рекомендовать Ваши экскурсии друзьям, хотя и самим безусловно хотелось бы еще вернуться. Спасибо!!
Екатерина
23 апр 2021
Огромное спасибо за экскурсию гиду Араику. Покупала для родителей, остались в полнейшем восторге. Все очень понравилось, останавливался в прекрасных местах, рассказывал много интересных фактов. Также завез на дегустацию сыров и вина. Очень рекомендую данного гида. В следующий раз обращусь еще раз к нему обязательно. Еще раз огромное спасибо за прекрасную экскурсию!
Андрей
19 апр 2021
Доброго времени суток. Выбрали индивидуальную экскурсию по "Золотому кольцу Абхазии". Нашим водителем, проводником и гидом был Денис. Отличный комфортабельный минивэн Toyota Voxy. Забрали в 9. 00 от дверей нашего отеля "Цитрус" в Адлере и доставили туда же вечером. Денис сам из Абхазии. Очень общительный и приятный во всем человек. И как местный, кроме заезженных мест, показал нам еще много укромных уголочков с отличными видами и шикарной природой. Так же с ним прочувствовали колорит местных поселков, как живут обычные люди. И все это на фоне шикарной природы и гор.... Привезли нас с женой к отелю в часов 9 вечера. Уставших, но очень довольных. Однозначно рекомендую! Природа, горные реки, озера, горы... Действительно - Страна Души!
Елена
16 апр 2021
Огромное спасибо за экскурсию гиду Анану. Первое знакомство с Абхазиец запомнится надолго. Алан с большой любовью рассказал про родную страну, делал остановки в удивительной красоты местах. Обязательно вернусь в Абхазию!
Александр
9 апр 2021
Всё было отлично, и погода и экскурсия!
Дмитрий
8 апр 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид Алмас молодец!Было очень интересно и весело!
Ирина
3 апр 2021
Мы полетели в Сочи на 4 дня и уже в аэропорту решили съездить в Абхазию. На сайте выбрали свободное время и уже через 10 минут с нами связался гид, договорились о времени и на следующий день у отеля нас ждала машина. Мы брали индивидуальную экскурсию, что для нас очень удобно не надо никого ждать где захотели там и остановят. В тот день группы на дачу Сталина не возили а мы проехали и все посмотрели. Спасибо за экскурсию!!!
Александра
30 мар 2021
Всё просто отлично. Отличный экскурсовод. Отличный водитель. Отличный собеседник. И это - Алан.
Вероника
23 мар 2021
Спасибо огромное за это путешествие, мы просто открыли для себя новый мир!!!! Все было на высшем уровне: комфортный автомобиль, организация поездки (перезвонили все согласовали), Гид Алан -лучший!! Просто влюбил нас в Абхазию. Интересный рассказчик и собеседник, уверенный водитель!!!! На обратном пути заезжали на дегустацию вин к его друзьям, побегали по всей ферме, посмотрели всех домашних животных. А пока мы наслаждались, Алан собрал нам апельсинов прям с веток деревьев, вот сидим кушаем и вспоминаем нашу поездку, она однозначно попала в копилочку самых ярких. Алан, если ты это читаешь, апельсины -огонь!!! Спасибо огромное!!! Мы благодарны вам за поездку!!!!
Татьяна
23 мар 2021
Экскурсия очень понравилась! Мираб много знает и интересно было узнать об Абхазии, традициях народа, вкусили абхазскую кухню и насладится природными красотами. Экскурсия была насыщенной по информации и впечатлениям и очень комфортной! Душевное Вам спасибо! Абхазия необыкновенная!
Воронова
21 мар 2021
У нас был гид Алан. Все прошло отлично и интересно, только погода подвела:(Впечатлений от экскурсии она нам не испортила, Алан супер гид. Спасибо!