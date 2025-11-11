Мои заказы

Групповая экскурсия по солнечной Абхазии

Гагра, Пицунда и озеро Рица на автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Приглашаем полюбоваться невероятной природой и уютными курортами Абхазии! Вы увидите могучие ущелья, сосновые леса и волшебные озера с прозрачной водой.

Погуляете по Гагре, отдохнете на чистом пляже Пицунды и заглянете на дачу Сталина, утопающую в липах. А мы расскажем, как складывалась история страны и как живут здесь люди в наши дни.
5
43 отзыва
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Великолепная Абхазия

Мы покажем вам самые живописные места Страны Души. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы увидите знаменитую колоннаду, проедете по эвкалиптовой аллее, посетите заброшенный санаторий и полюбуетесь курортом с высоты.
  • Пицунда — один из самых приятных городов Абхазии. Вы подышите чистейшим воздухом с сосновым ароматом и по желанию искупаетесь в море.
  • Три ущелья — мы проедем Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья. Погуляем по подвесному мосту над рекой и рассмотрим храм X века.
  • Голубое озеро — вы оцените необычайно яркий цвет его воды и услышите связанные с ним легенды.
  • Озеро Рица — главный символ страны. Вы узнаете историю его происхождения и полюбуетесь окружающими ландшафтами: лесами и горными склонами.
  • Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные интерьеры и узнаете, какие знаменитые люди здесь бывали.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия начинается в 7:00 у вашего отеля в Центральном Сочи
  • Дополнительные расходы: Рицинский парк — 700 ₽ взрослые, 200 ₽ дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, дача Сталина — 500 ₽ с чел.

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

ежедневно в 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Араик
Араик — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 4813 туристов
Добрый день, меня зовут Араик. Вместе с командой опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет. С радостью покажем вам эту живописную страну и расскажем о ее истории, традициях и культуре.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Е
Екатерина
11 ноя 2025
Замечательная экскурсия, прекрасный гид Вячеслав, который искренне любит Абхазию. Мы посетили интересные, живописные, исторические и очень вкусные места. Интересно было и дочери (15 лет) и нам с мужем. Болтали всю дорогу, машина очень комфортная и чистая. Спасибо большое за такие впечатления! Искренняя рекомендация от всей нашей семьи!
А
Александр
10 ноя 2025
5 ноября были с семьей в путешествии с гидом Вячеславом. Приятный, знающий рассказчик. Посетили очень живописные локации, попробовали местные дары природы. Чистейший воздух и небольшая группа, спасибо за поездку!
Владислав
Владислав
8 ноя 2025
Повезло найти данную экскурсию с прекрасным гидом Вячеславом, который не только профессионально и аккуратно водит, но и максимально полно и интересно проводит рассказ, максимально погружая в местный колорит и не давая заскучать!
Екатерина
Екатерина
6 ноя 2025
Вау! Спасибо огромное Вячеславу за эту экскурсию. Очень информативно, очень интересно, красиво, незабываемо. Аԥсны - потрясающая! Рекомендую!
П
Паймикина
6 ноя 2025
Все очень понравилось, Вячеслав супер гид - интересно рассказывает.

Прекрасная экскурсия, красиво, живописно и интересно! Рекомендую к посещению!

Ездили 06.11.2025
Г
Галина
5 ноя 2025
Очень хорошо организована была экскурсия. Сопровождение безупречное. Тимури, наш водитель-гид, человек, который очень любит свою Родину, Абхазию, и всей душой стремится передать и нам, туристам, эту любовь! Абхазия осенью оооочень красива: первозданная природа, великолепные виды, вкусная еда! Спасибо большое организаторам! Советуем всем взять индивидуальную экскурсию и получить максимум впечатлений ❤️
В
Виктория
1 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Организация — 10/10. Комфортный транспорт, прекрасный маршрут. Абхазия осенью очень красива! Рекомендую без сомнений!
Оксана
Оксана
31 окт 2025
Все было великолепно! Огромная благодарность Алиму.
Чудесная поездка, рассказ про Абхазию и безопасность на всех этапах 🔆
Н
Наталья
30 окт 2025
Замечательная экскурсия, с замечательным гидом Алимом! Это был чудесный,насыщенный день, полных эмоций и ощущений. Спасибо нашему Алиму, за такое интересное и незабываемое знакомство с обворожительной Абхазией.
Анна
Анна
30 окт 2025
Ездили на групповую экскурсию по Абхазии с гидом Славиком. Замечательный маршрут, мини-группа, интересный рассказ об истории и обычаях страны. Очень рада, что из всех вариантов остановили свой выбор именно на этой экскурсии.
А
Александр
30 окт 2025
Отличная экскурсия. Понравилось все от маршрута и подачи материала гидом до организации дегустаций. Море впечатлений!
М
Марина
28 окт 2025
Были на экскурсии 27 октября в составе группы из 6 человек с гидом Алимом. Остались в полном восторге! Живописный маршрут на протяжении всей поездки, прекрасные локации, чудесная природа, комфортный автомобиль
и содержательные рассказы об истории и культуре Абхазии. Все дегустации на маршруте очень кстати, угостили вкусным чаем, сыром, вином, особенно восхитили мандарины, которые мы собирали прямо с веток в саду и ели прям там, это вау! Отдельно хочется отметить Алима, слушать его одно удовольствие, грамотная речь, четкое изложение, вежливый и заботливый по отношению к своей группе, в общем замечательный человек, очень рады, что выбрали эту экскурсию с данным организатором! От всей души рекомендуем!

А
Анастасия
27 окт 2025
Сегодня были на экскурсии вместе с Алимом. Остались в полном восторге. Алим всю поездку сопровождал рассказами об истории, культуре и традициях своей страны. Алим коренной житель, аккуратный водитель, интересный рассказчик. Показал интересные локации. В целом вся экскурсия прошла на одном дыхании, в незабываемых эмоциях.
А
АнжеликаОрлова
27 окт 2025
Спасибо огромное Славику за замечательное путешествие по Абхазии. Увлекательно и неимоверно красиво, мы увидели знакомые ранее места совсем с необычных ракурсов. Отдельное спасибо за дегустацию и сад с мандаринами. Остались очень довольны.
Э
Элина
26 окт 2025
Отличная экскурсия! Сегодня мы в сопровождении гида Славика посетили Абхазию, великолепные виды, живописные места, интересная экскурсия. Наш гид с отменным чувством юмора, увлекательными рассказами не давал скучать нам ни минуты, чувствуется забота, внимание и любовь к своему делу! С удовольствием буду рекомендовать экскурсию со Славиком своим друзьям)
