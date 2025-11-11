Е Екатерина Замечательная экскурсия, прекрасный гид Вячеслав, который искренне любит Абхазию. Мы посетили интересные, живописные, исторические и очень вкусные места. Интересно было и дочери (15 лет) и нам с мужем. Болтали всю дорогу, машина очень комфортная и чистая. Спасибо большое за такие впечатления! Искренняя рекомендация от всей нашей семьи!

А Александр 5 ноября были с семьей в путешествии с гидом Вячеславом. Приятный, знающий рассказчик. Посетили очень живописные локации, попробовали местные дары природы. Чистейший воздух и небольшая группа, спасибо за поездку!

Владислав Повезло найти данную экскурсию с прекрасным гидом Вячеславом, который не только профессионально и аккуратно водит, но и максимально полно и интересно проводит рассказ, максимально погружая в местный колорит и не давая заскучать!

Екатерина Вау! Спасибо огромное Вячеславу за эту экскурсию. Очень информативно, очень интересно, красиво, незабываемо. Аԥсны - потрясающая! Рекомендую!

П Паймикина Все очень понравилось, Вячеслав супер гид - интересно рассказывает.



Прекрасная экскурсия, красиво, живописно и интересно! Рекомендую к посещению!



Ездили 06.11.2025

Г Галина Очень хорошо организована была экскурсия. Сопровождение безупречное. Тимури, наш водитель-гид, человек, который очень любит свою Родину, Абхазию, и всей душой стремится передать и нам, туристам, эту любовь! Абхазия осенью оооочень красива: первозданная природа, великолепные виды, вкусная еда! Спасибо большое организаторам! Советуем всем взять индивидуальную экскурсию и получить максимум впечатлений ❤️

В Виктория Великолепная экскурсия! Организация — 10/10. Комфортный транспорт, прекрасный маршрут. Абхазия осенью очень красива! Рекомендую без сомнений!

Оксана Все было великолепно! Огромная благодарность Алиму.

Чудесная поездка, рассказ про Абхазию и безопасность на всех этапах 🔆

Н Наталья Замечательная экскурсия, с замечательным гидом Алимом! Это был чудесный,насыщенный день, полных эмоций и ощущений. Спасибо нашему Алиму, за такое интересное и незабываемое знакомство с обворожительной Абхазией.

Анна Ездили на групповую экскурсию по Абхазии с гидом Славиком. Замечательный маршрут, мини-группа, интересный рассказ об истории и обычаях страны. Очень рада, что из всех вариантов остановили свой выбор именно на этой экскурсии.

А Александр Отличная экскурсия. Понравилось все от маршрута и подачи материала гидом до организации дегустаций. Море впечатлений!

М Марина читать дальше и содержательные рассказы об истории и культуре Абхазии. Все дегустации на маршруте очень кстати, угостили вкусным чаем, сыром, вином, особенно восхитили мандарины, которые мы собирали прямо с веток в саду и ели прям там, это вау! Отдельно хочется отметить Алима, слушать его одно удовольствие, грамотная речь, четкое изложение, вежливый и заботливый по отношению к своей группе, в общем замечательный человек, очень рады, что выбрали эту экскурсию с данным организатором! От всей души рекомендуем! Были на экскурсии 27 октября в составе группы из 6 человек с гидом Алимом. Остались в полном восторге! Живописный маршрут на протяжении всей поездки, прекрасные локации, чудесная природа, комфортный автомобиль

А Анастасия Сегодня были на экскурсии вместе с Алимом. Остались в полном восторге. Алим всю поездку сопровождал рассказами об истории, культуре и традициях своей страны. Алим коренной житель, аккуратный водитель, интересный рассказчик. Показал интересные локации. В целом вся экскурсия прошла на одном дыхании, в незабываемых эмоциях.

А АнжеликаОрлова Спасибо огромное Славику за замечательное путешествие по Абхазии. Увлекательно и неимоверно красиво, мы увидели знакомые ранее места совсем с необычных ракурсов. Отдельное спасибо за дегустацию и сад с мандаринами. Остались очень довольны.