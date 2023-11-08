Джип-тур «Озёра любви»

Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни

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Ответы на вопросы
Вас ждет насыщенное путешествие: Дагомысские корыта, чайное производство, усадьба Кошмана, Ведьмина гора, водопад «Девичья коса», мужской монастырь и часовня, святой источник с купелью.

Вы полюбуетесь достопримечательностями, подышите чистейшим горным воздухом, прогуляетесь по плантациям чая и по желанию искупаетесь в целебном источнике.
Джип-тур «Озёра любви»
Джип-тур «Озёра любви»
Джип-тур «Озёра любви»
Джип-тур «Озёра любви»
Джип-тур «Озёра любви»
Джип-тур «Озёра любви»
Джип-тур «Озёра любви»
Ближайшие даты:
8
ноя
9
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Смотровая площадка «На краю света» — чистейший горный воздух и потрясающий вид на горные панорамы и реку Шахе.
  • Святой источник великомученика и целителя Пантелеймона с купелью, окружённый самшитовым лесом. По желанию вы искупаетесь в источнике.
  • Дагомысские корыта (озёра) — живописнейший уголок природы, скрытый от посторонних глаз. Вы побываете в атмосфере полного умиротворения среди горных лесов и купелей с чистейшей водой.
  • Чайная плантация и музей-усадьба Кошмана. Вы посетите родину краснодарского чая, прикоснётесь к истории русского чаеводства и прогуляетесь по красивейшим чайным плантациям.
  • Часовня иконы Божией матери «Троеручица», построенная во имя Хиландарской иконы Божией Матери.
  • Мужской монастырь «Крестовая пустынь». Здесь вам откроются потрясающие виды на живописные предгорья. Вы насладитесь красотой архитектуры монастыря и узнаете его историю.
  • Водопад «Девичья коса» и Ведьмина гора. Вы оцените природные сокровища Солохаула — живописный водопад, реку и вдохновляющую горную местность.
  • Также мы заедем на пасеку, где можно продегустировать горный мёд, и остановимся на обед и дегустацию вкуснейшего местного вина.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. По запросу предоставляется детское кресло.
  • Дегустация мёда включена в стоимость. Обед и вино оплачиваются дополнительно — детали уточняйте в переписке.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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