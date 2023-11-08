Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Вас ждет насыщенное путешествие: Дагомысские корыта, чайное производство, усадьба Кошмана, Ведьмина гора, водопад «Девичья коса», мужской монастырь и часовня, святой источник с купелью.
Вы полюбуетесь достопримечательностями, подышите чистейшим горным воздухом, прогуляетесь по плантациям чая и по желанию искупаетесь в целебном источнике.
Вы полюбуетесь достопримечательностями, подышите чистейшим горным воздухом, прогуляетесь по плантациям чая и по желанию искупаетесь в целебном источнике.
Ближайшие даты:
8
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Смотровая площадка «На краю света» — чистейший горный воздух и потрясающий вид на горные панорамы и реку Шахе.
- Святой источник великомученика и целителя Пантелеймона с купелью, окружённый самшитовым лесом. По желанию вы искупаетесь в источнике.
- Дагомысские корыта (озёра) — живописнейший уголок природы, скрытый от посторонних глаз. Вы побываете в атмосфере полного умиротворения среди горных лесов и купелей с чистейшей водой.
- Чайная плантация и музей-усадьба Кошмана. Вы посетите родину краснодарского чая, прикоснётесь к истории русского чаеводства и прогуляетесь по красивейшим чайным плантациям.
- Часовня иконы Божией матери «Троеручица», построенная во имя Хиландарской иконы Божией Матери.
- Мужской монастырь «Крестовая пустынь». Здесь вам откроются потрясающие виды на живописные предгорья. Вы насладитесь красотой архитектуры монастыря и узнаете его историю.
- Водопад «Девичья коса» и Ведьмина гора. Вы оцените природные сокровища Солохаула — живописный водопад, реку и вдохновляющую горную местность.
- Также мы заедем на пасеку, где можно продегустировать горный мёд, и остановимся на обед и дегустацию вкуснейшего местного вина.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. По запросу предоставляется детское кресло.
- Дегустация мёда включена в стоимость. Обед и вино оплачиваются дополнительно — детали уточняйте в переписке.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Сочи
Проводим живописные и запоминающиеся маршруты в Сочи, Красной Поляне и Абхазии.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Групповые
На машине
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Горы
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Водопады
Панорамы
Озеро Любви
Популярные места
Смотровые площадки
Джиппинг
Похожие туры из Сочи
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Ваш адрес или ближайшая остановка
Завтра
9 ноя
10 ноя
11 ноя
от 1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
На джипах в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
По договоренности
Завтра
9 ноя
10 ноя
11 ноя
от 1 600₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в Солохаул
Ваш адрес в Сочи или Адлере
Завтра
10 ноя
12 ноя
14 ноя
2 400₽ за человека