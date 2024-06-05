1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«Орлиные скалы и завораживающие панорамы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
«Дополнительные бонусы: купание в водопаде (в тёплое время года) и панорама Гагринского хребта на пути назад»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Вам откроются живописные панорамы моря и города»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
«Затем, вместо традиционной остановки на склонах горы Мамзышха, вы окажетесь в потрясающем месте, с которого вам откроется незабываемая панорама Гагры»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
«Здесь, в компании опытных проводников, вы откроете фантастические панорамы известных трехтысячников Западного Кавказа»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
«Панорамы гор и сочные зелёные луга, поляны с самым северным чаем в мире и колорит природных пейзажей — это всё о чайных плантациях, куда мы отправимся первым делом»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
«В ходе прогулки нам встретится перевал Медвежьи ворота, смотровая площадка которого подарит нам первую горную панораму»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
«Конечно, стоит побывать на смотровой башне: отсюда открываются панорамы Главного Кавказского хребта, Олимпийского парка и почти всех районов Большого Сочи»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689₽ за всё до 4 чел.
скидка
65%
Групповая
10 часов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
«Особое удовольствие приносит канатка — с каждой высотой вам откроются незабываемые горные панорамы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
«— Панорама Красной Поляны, высота 2200 метров н»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Там вас ждёт «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
«Узнаете, как создавался великолепный памятник архитектуры 19 века, оцените горно-морские панорамы и исследуете легендарные Новоафонские пещеры, куда по тоннелю вас доставит специальный поезд»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«— на Панораму (2200 м): взрослый — 1950 рублей, детский — 1200 рублей»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«А еще посетим самую высокую гору на побережье Сочи — Ахун, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения и увидеть панораму окрестностей города»
9 июня в 09:00
10 июня в 12:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
«Смотровая площадка «На краю света» — чистейший горный воздух и потрясающий вид на горные панорамы и реку Шахе»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
27002 565₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады и величия Кавказских гор, посетив легендарные курорты и уникальные природные объекты
Начало: В Адлере
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мацестинский вояж
Познакомиться с чайными традициями, посетить знаменитый источник и оценить панорамы с горы Ахун
Начало: В вашем отеле
«Впечатляющие панорамы с горы Ахун»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«В Абхазии вкусный воздух и величие гор создают непередаваемую атмосферу, красивые панорамы обостряют чувства и остаются в памяти надолго»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
«В середине программы вы подниметесь на высоту 2320 м, с которой откроете великолепную панораму главного Кавказского хребта, предгорьев хребта Ачишхо и проплывающих под вами облаков»
9 июня в 08:00
7 июля в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Визитная карточка Сочи
Агурские водопады, Орлиные скалы и великолепные панорамы с высоты птичьего полета
Начало: На остановке «Спутник»
«Панорама горы Ахун — со стороны Орлиных скал вы также взглянет на самую высокую точку в окрестностях Сочи (высота 662,7 м)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды
«А на вершине вас ждут скульптура прикованного цепями к скале Прометея, вид на Черное море и потрясающая панорама Кавказских гор, частично покрытых снегом даже в летние дни»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«Вы откроете лучшие панорамы и красивые труднодоступные места от Лазаревского района до Красной Поляны»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи
Начало: Красная Поляна или Роза хутор
«Мы пересечем альпийские луга, усеянные цветущими рододендронами, поймаем в объективы захватывающие дух панорамы Главного Кавказского хребта, массивов Ачишхо, Псеашхо, Аишхо и Чёрного моря»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
«Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца»
11 июня в 09:00
16 июня в 09:30
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Вдохновляющий поход к трем ярким местам Большого Сочи
Начало: в районе остановки Старая Мацеста
«Орлиные скалы — фантастические панорамы и дух античных мифов»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
- ННаталья5 июня 2024Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
- ЕЕлена4 июня 2024Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
- ЮЮрий3 июня 202420 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
- ВВячеслав3 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось
- ННадежда2 июня 2024День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
- ТТатьяна1 июня 2024Ездила с 11 летним ребенком 31.05.2024г., билеты брали по акции 350₽. Экскурсовод Ксения очень понравилась-обаятельная, общительная, внимательная, очень интересно рассказывала
- ННаталья1 июня 2024Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
- ССветлана31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Отличный гид Юлия, аккуратный водитель. Ну и незабываемая природа. Впечатления на всю жизнь.
- ТТатьяна31 мая 2024Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Панорамы»
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