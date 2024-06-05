Красивые виды и панорамы Сочи

Найдено 30 экскурсий в категории «Панорамы» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«Орлиные скалы и завораживающие панорамы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Треккинг-экскурсия по каньонам Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
«Дополнительные бонусы: купание в водопаде (в тёплое время года) и панорама Гагринского хребта на пути назад»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500 за всё до 12 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Вам откроются живописные панорамы моря и города»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
«Затем, вместо традиционной остановки на склонах горы Мамзышха, вы окажетесь в потрясающем месте, с которого вам откроется незабываемая панорама Гагры»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
«Здесь, в компании опытных проводников, вы откроете фантастические панорамы известных трехтысячников Западного Кавказа»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
«Панорамы гор и сочные зелёные луга, поляны с самым северным чаем в мире и колорит природных пейзажей — это всё о чайных плантациях, куда мы отправимся первым делом»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за человека
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
29 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Мини-поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
«В ходе прогулки нам встретится перевал Медвежьи ворота, смотровая площадка которого подарит нам первую горную панораму»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800 за человека
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
«Конечно, стоит побывать на смотровой башне: отсюда открываются панорамы Главного Кавказского хребта, Олимпийского парка и почти всех районов Большого Сочи»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
🚌 На автобусе
скидка
65%
Групповая
10 часов
410 отзывов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
«Особое удовольствие приносит канатка — с каждой высотой вам откроются незабываемые горные панорамы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350 за человека
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
918 отзывов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
«— Панорама Красной Поляны, высота 2200 метров н»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Там вас ждёт «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Все символы Абхазии из Сочи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
202 отзыва
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
«Узнаете, как создавался великолепный памятник архитектуры 19 века, оцените горно-морские панорамы и исследуете легендарные Новоафонские пещеры, куда по тоннелю вас доставит специальный поезд»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000 за всё до 4 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
9 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«— на Панораму (2200 м): взрослый — 1950 рублей, детский — 1200 рублей»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800 за человека
Узнать Сочи за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Узнать Сочи за 2 часа
Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«А еще посетим самую высокую гору на побережье Сочи — Ахун, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения и увидеть панораму окрестностей города»
9 июня в 09:00
10 июня в 12:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
«Смотровая площадка «На краю света» — чистейший горный воздух и потрясающий вид на горные панорамы и реку Шахе»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
27002 565 за человека
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
73 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады и величия Кавказских гор, посетив легендарные курорты и уникальные природные объекты
Начало: В Адлере
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Мацестинский вояж
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Мацестинский вояж
Познакомиться с чайными традициями, посетить знаменитый источник и оценить панорамы с горы Ахун
Начало: В вашем отеле
«Впечатляющие панорамы с горы Ахун»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«В Абхазии вкусный воздух и величие гор создают непередаваемую атмосферу, красивые панорамы обостряют чувства и остаются в памяти надолго»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500 за всё до 7 чел.
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
«В середине программы вы подниметесь на высоту 2320 м, с которой откроете великолепную панораму главного Кавказского хребта, предгорьев хребта Ачишхо и проплывающих под вами облаков»
9 июня в 08:00
7 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Визитная карточка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Визитная карточка Сочи
Агурские водопады, Орлиные скалы и великолепные панорамы с высоты птичьего полета
Начало: На остановке «Спутник»
«Панорама горы Ахун — со стороны Орлиных скал вы также взглянет на самую высокую точку в окрестностях Сочи (высота 662,7 м)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды
«А на вершине вас ждут скульптура прикованного цепями к скале Прометея, вид на Черное море и потрясающая панорама Кавказских гор, частично покрытых снегом даже в летние дни»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«Вы откроете лучшие панорамы и красивые труднодоступные места от Лазаревского района до Красной Поляны»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Треккинг к вершинам хребта Аибга
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи
Начало: Красная Поляна или Роза хутор
«Мы пересечем альпийские луга, усеянные цветущими рододендронами, поймаем в объективы захватывающие дух панорамы Главного Кавказского хребта, массивов Ачишхо, Псеашхо, Аишхо и Чёрного моря»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
«Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца»
11 июня в 09:00
16 июня в 09:30
от 10 000 за всё до 10 чел.
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Вдохновляющий поход к трем ярким местам Большого Сочи
Начало: в районе остановки Старая Мацеста
«Орлиные скалы — фантастические панорамы и дух античных мифов»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    20 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
  • В
    Вячеслав
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Отличная экскурсия, все понравилось
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
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    Его очень интересно слушать. Дети и взрослые остались в восторге. Водит машину плавно и не старается гнать по серпантину. Буду рекомендовать друзьям.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Ездила с 11 летним ребенком 31.05.2024г., билеты брали по акции 350₽. Экскурсовод Ксения очень понравилась-обаятельная, общительная, внимательная, очень интересно рассказывала
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    всё время экскурсии. Автобус удобный и чистый. Забрали на остановке в указанное время, туда же и вернулись через 10 часов. Впечатлений масса. Ребенок тоже в восторге. Мы даже на родельбане с ней прокатились)) Рекомендую. И небольшой совет-берите с собой деньги: обед, подъемники и пр развлечения стоят много… Некоторые люди из нашей группы сильно удивлялись, что у них вдруг дополнительные расходы.

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Очень понравилась экскурсия! Отличный гид Юлия, аккуратный водитель. Ну и незабываемая природа. Впечатления на всю жизнь.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Панорамы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  2. Треккинг-экскурсия по каньонам Псахо
  3. Впервые в Сочи
  4. Необыкновенная Абхазия: из Сочи
  5. Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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