Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас

Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...

«Здесь, в компании опытных проводников, вы откроете фантастические панорамы известных трехтысячников Западного Кавказа»