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предлогал различные локации, которые могли бы быть нам интересны. В итоге посетили целых 7 мест. В каждой локации экскурсовод давал информацию по месту и добавлял свои комментарии, благодаря чему информация довольно хорошо воспринималась. Не сумбурно, как это обычно бывает в групповых экскурсиях. Денис - внимательный экскурсовод и водитель, хороший рассказчик. Не пожалели ни минуты, что выбрали эту экскурсию. Хотя мы бы с женой назвали это путешествием одного дня.