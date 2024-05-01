Экскурсии на Озеро Любви из Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Озеро Любви» в Сочи, цены от 2 565 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
27002 565 за человека
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
    Классная экскурсия на УАЗ с открытым верхом. Материала рассказывают минимум, весь кайф в поездке с ветерком на скорости под Мияги
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    и прекрасной природе😍Очень добрый и милый водитель-гид Эдуард👍 По наполнению экскурсия полностью как в описании. Единственное не 6, а часов 8, но для нас это не было проблемой. П. с. В процессе бесплатной дегустации можно купить вино, мед, сыр, но не навязывают.

  • Н
    Наталья
    8 октября 2022
    На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
    Если вы хотите полюбоваться красотами в окрестностях Сочи, подышать чистейшим горным воздухом, услышать удивительные легенды, отправляйтесь на экскурсию "На краю
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    земли: сокровища Солох-Аула". А комфортабельный минивэн сделает ваше путешествие еще более приятным. Но самое главное - это общение с замечательным гидом Сергеем. Влюбленный в свой край, он рассказывает интереснейшие истории и делает это профессионально и с юмором. Наша маленькая группа побывала на этой экскурсии 2 октября, а уже 3-го захотела вернуться и узнать о других сокровищах Сочи. Спасибо Вам, Сергей!!!

  • А
    Алексей
    25 сентября 2022
    Чайные домики и Озера Любви в Сочи
    Все прошло отлично! Гид Алексей - местный знаток всех тем, маршрутов, людей, мест. Комфортная машина. Любые коррективы в пути, забота, внимание, беседы. Все классно! Впечатления отличные! При любой следующей поездке - обязательно обращусь еще. Уверен, что подберем классные варианты и маршруты. Спасибо!!!
  • В
    Виктория
    14 сентября 2022
    Чайные домики и Озера Любви в Сочи
    Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!
    Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!
  • М
    Михаил
    4 августа 2022
    Чайные домики и Озера Любви в Сочи
    Провели просто потрясающий по насыщенности день. Экскурсию проводил Денис. Начали с обсуждения плана мест для посещения, но в процессе экскурсовод дополнительно
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    предлогал различные локации, которые могли бы быть нам интересны. В итоге посетили целых 7 мест. В каждой локации экскурсовод давал информацию по месту и добавлял свои комментарии, благодаря чему информация довольно хорошо воспринималась. Не сумбурно, как это обычно бывает в групповых экскурсиях. Денис - внимательный экскурсовод и водитель, хороший рассказчик. Не пожалели ни минуты, что выбрали эту экскурсию. Хотя мы бы с женой назвали это путешествием одного дня.

    Провели просто потрясающий по насыщенности деньПровели просто потрясающий по насыщенности деньПровели просто потрясающий по насыщенности деньПровели просто потрясающий по насыщенности день
  • Э
    Эльвира
    10 апреля 2022
    На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
    Спасибо большое Сергею за увлекательное путешествие! Красивейшие виды, интересные рассказы, очень комфортное передвижение. Были на экскурсии с ребёнком 3.5 лет
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    и подростком. Поездка понравилась всем, даже маленькому путешественнику. Получилось за небольшое время совместить великолепные природные пейзажи, приятное общение и новые знания об истории края!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Озеро Любви»

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  7. Юпшарский каньон
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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Озеро Любви" можно забронировать 4 экскурсии от 2 565 до 16 999 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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