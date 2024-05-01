1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
27002 565₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
8 часов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 мая 2024Классная экскурсия на УАЗ с открытым верхом. Материала рассказывают минимум, весь кайф в поездке с ветерком на скорости под Мияги
- ННаталья8 октября 2022Если вы хотите полюбоваться красотами в окрестностях Сочи, подышать чистейшим горным воздухом, услышать удивительные легенды, отправляйтесь на экскурсию "На краю
- ААлексей25 сентября 2022Все прошло отлично! Гид Алексей - местный знаток всех тем, маршрутов, людей, мест. Комфортная машина. Любые коррективы в пути, забота, внимание, беседы. Все классно! Впечатления отличные! При любой следующей поездке - обязательно обращусь еще. Уверен, что подберем классные варианты и маршруты. Спасибо!!!
- ВВиктория14 сентября 2022Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!
- ММихаил4 августа 2022Провели просто потрясающий по насыщенности день. Экскурсию проводил Денис. Начали с обсуждения плана мест для посещения, но в процессе экскурсовод дополнительно
- ЭЭльвира10 апреля 2022Спасибо большое Сергею за увлекательное путешествие! Красивейшие виды, интересные рассказы, очень комфортное передвижение. Были на экскурсии с ребёнком 3.5 лет
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Озеро Любви»
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