Описание экскурсии Жемчужины Сочи: водопады, Ахун и Агурское ущелье На экскурсии вы узнаете древнейшую историю города Сочи, увидите знаменитый сероводородный Мацестинский источник и узнаете много интересного о нём. В районах города Сочи есть несчетное количество водопадов, но самыми красивыми и зрелищными являются Змейковские водопады, которые расположены в Хостинском национальном парке города Сочи на реке Дакара. Извиваясь змейкой, она течёт каменистыми берегами и никогда не пересыхает, т. к. подпитывается не только от водопадов, но и ключей, бьющих из земли. Именно это вам и предстоит увидеть. Следом вы поднимаетесь на самую высокую точку Приморской части города – гору Ахун. По пути на гору вам будут сопутствовать потрясающие виды моря и гор.

Ежедневно с 8:00 до 12:00.