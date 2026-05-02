Этот насыщенный тур объединяет три ключевые достопримечательности региона.
Вы полюбуетесь мощью и красотой знаменитых Змейковских водопадов в Хостинском национальном парке, подниметесь на гору Ахун — самую высокую точку побережья — для
Вы полюбуетесь мощью и красотой знаменитых Змейковских водопадов в Хостинском национальном парке, подниметесь на гору Ахун — самую высокую точку побережья — для
Описание экскурсииЖемчужины Сочи: водопады, Ахун и Агурское ущелье На экскурсии вы узнаете древнейшую историю города Сочи, увидите знаменитый сероводородный Мацестинский источник и узнаете много интересного о нём. В районах города Сочи есть несчетное количество водопадов, но самыми красивыми и зрелищными являются Змейковские водопады, которые расположены в Хостинском национальном парке города Сочи на реке Дакара. Извиваясь змейкой, она течёт каменистыми берегами и никогда не пересыхает, т. к. подпитывается не только от водопадов, но и ключей, бьющих из земли. Именно это вам и предстоит увидеть. Следом вы поднимаетесь на самую высокую точку Приморской части города – гору Ахун. По пути на гору вам будут сопутствовать потрясающие виды моря и гор.
Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мацестинский источник
- Змейковские водопады
- Хостинский национальный парк
- Гора Ахун
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Экскурсия на Змейковские водопады и в Агурское ущелье»
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующие Змейковские водопады
Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов
Начало: Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три водопада за один день
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Сочи: Ореховский и Ажекские водопады. Уникальная возможность увидеть природу без толп туристов
Завтра в 08:00
4 мая в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Поход по Агурскому ущелью: от Прометея к парящим купелям
Покорить Орлиные скалы, полюбоваться панорамами и искупаться в водопадах
Начало: В Мацесте
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
4 мая в 10:00
4000 ₽ за человека
15 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.