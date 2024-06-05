Экскурсии на Змейковские водопады в Сочи

Найдено 16 экскурсий в категории «Змейковские водопады» в Сочи, цены от 2 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500 за человека
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
Удивительные окрестности Сочи на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Чарующие Змейковские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Чарующие Змейковские водопады
Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов
Начало: Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Насладиться яркими пейзажами Сочи с вершины горы Пикет и отдохнуть у знаменитого каскада водопадов
Начало: у Ж/Д вокзала Сочи
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Сокровища Мацесты
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за человека
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000 за экскурсию
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Увидеть огненную воду, послушать шум лесного водопада и набрать горсть зеленого чая
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
Хайкинг к Змейковским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Хайкинг к Змейковским водопадам
Прогуляться вдоль горной реки к живописному каскаду из 5 водопадов на групповой экскурсии
Начало: На автобусной остановке «Змейковские водопады»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
2 900 за всё до 2 чел.
Гастрономическое приключение в долине Мацесты
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое приключение в долине Мацесты
Попробовать Сочи на вкус, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799 за всё до 4 чел.
Долина реки «Огненная»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Долина реки «Огненная»
Отправиться в дружеское путешествие по одному из лучших экскурсионных маршрутов Сочи
Начало: у вашего отеля
9 июня в 09:00
19 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Сбор чая и купание в водопаде
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Сбор чая и купание в водопаде
Побывать на самой северной чайной плантации в мире и окунуться в воды горной реки
Начало: в Мацесте
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
57005 415 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
    читать дальше

    И дальше мы целый день в своё удовольствие любовались красотами окрестностей Сочи. Роман не ограничивал нас во времени ни в одной из локации, мы гуляли и смотрели в свое удовольствие. Хочется подчеркнуть, как прекрасно прокатиться по такой очень красивой дороге, любуясь этими пейзажами… Во время такой индивидуальной экскурсии можно в любой момент остановиться, пофотографировать окружающую нас местность… Конечно фотокамера телефона не способна передать всех тех эмоций, которые нас переполняли… Мы сделали много красивых фотографий, выпили очень вкусный кофе в кафе ahun на одноименной горе Ахун)) рекомендую взять с собой легкий перекус или голодным дотерпеть именно до этого кафе и не есть в кафе у водопадов (не очень понравилось) Могу подытожить: осталось масса положительных эмоций и классных общих фотографий. Спасибо за это Роману!

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
    читать дальше

    увидеть весь город Сочи. Александр интересный собеседник, может ответить на любой вопрос, а виртуозная езда на внедорожнике через ручьи и по серпантинам - это отдельный вид искусства. Можно корректировать маршрут исходя из предпочтений. Рекомендую, не пожалеете!!!

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
    читать дальше

    дороги в окрестностях Сочи очень непростые!), но поездка для дочки оказалась очень комфортной и интересной, Роман за рулём настоящий профи, а машина - просто зверь! Все прошло в комфортном для нас темпе, очень ненапряжно и в дружеской атмосфере. Ну и локации, конечно, очень красивые, особенно впечатлили Чайные плантации! Ну и ещё, как многие здесь отмечают, Роман - фотограф от бога, у нас с дочкой теперь есть много отличных совместных фото в красивейших местах и с необычных ракурсов! И самое главное, ради чего мы и приехали - у дочки просто масса ярких впечатлений от этой поездки!

    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
    Сказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людей, которые горят и любят
    читать дальше

    то, чем занимаются! Подробный и необходимый инструктаж, я столько нового узнала, маршрут очень интерсный, по таким красивым местам. Было весело, даже валяясь в кустах после падения! Не бойтесь, я перевыполнила план падений за вас, значит у вас их не будет:))) Максимально безопасно, Александр тщательно следит за этим. Поеду ли я еще раз, когда окажусь в Сочи - обязательно! Если бы я жила в Сочи, то каждую неделю бы ездила кататься))

    Сказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людейСказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людейСказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людейСказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людей
  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
    все понравилось!
  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
    Только что приехали с экскурсии. 17.05.24 Эмоции переполняют. Качественно подготовленая и проведённая экскурсия. Наш гид Александр показал образец работы. Отличное знание и владение
    читать дальше

    материалом как по теме экскурсии так и по доп. вопросам возникающие во время экскурсии. Ненавязчивость и терпение по отношению к туристам. Мы не спокойная семейка)) Небольшие, но приятные бонусы в течении экскурсии и по её окончанию. Сам маршрут очень интересный. Несколько не связанных локаций с разной тематикой, но в результате дающие общее представление о природе, истории и развития Сочи. Буду рекомендовать.

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
    Спасибо большое, Александр! Мы были на экскурсии с подругой и моим сыном, 10 лет. Александр очень интеллигентный, интересный рассказчик, чувствуется, что
    читать дальше

    он очень глубоко знает историю своего родного края. Мы узнали много удивительных историй и малоизвестных фактов. Увидели прекрасную природу Сочи. Маршрут включает в себя очень живописные локации: лес, водопады, чайные плантации, гора б. Ахун! Сплошная зелень- пиршество для глаз! Благодаря Александру, мы смогли увидеть все эти места в один день! Александр очень чутко относился к сыну, ориентировался на его темп и заинтересовывал его рассказом. Эмоций и впечатлений очень много, не возможно выразить все в отзыве! А вот воспоминания об этом дне, всегда останутся с нами! Одназначно рекомендуем гида Александра!

  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Добрый день! Экскурсию проводил Александр! Супер! Супер! Нам с мужем очень понравилось все! Рекомендую! Огромное спасибо! С уважением
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
    Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные! Гид Александр провел нас по всем местам в комфортном темпе
    читать дальше

    и с увлекательными рассказами про всё, что попадало на наши глаза: архитектура, природа, люди и т. д. Так как с погодой нам повезло, то смогли прокатититься на колесе обозрения (если будет такая возможность - даже не думайте отказаться).

    Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные!Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные!Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные!Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Спасибо Роману большое за экскурсию! Живо, весело, интересно. Получили массу приятных эмоций и фото на память. Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Змейковские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
  2. Приключение в окрестностях Сочи
  3. Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
  4. Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
  5. Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Змейковские водопады" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 2 900 до 19 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 458 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Змейковские водопады», 458 ⭐ отзывов, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам