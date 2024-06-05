1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чарующие Змейковские водопады
Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов
Начало: Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Насладиться яркими пейзажами Сочи с вершины горы Пикет и отдохнуть у знаменитого каскада водопадов
Начало: у Ж/Д вокзала Сочи
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Увидеть огненную воду, послушать шум лесного водопада и набрать горсть зеленого чая
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Хайкинг к Змейковским водопадам
Прогуляться вдоль горной реки к живописному каскаду из 5 водопадов на групповой экскурсии
Начало: На автобусной остановке «Змейковские водопады»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
2 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое приключение в долине Мацесты
Попробовать Сочи на вкус, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Долина реки «Огненная»
Отправиться в дружеское путешествие по одному из лучших экскурсионных маршрутов Сочи
Начало: у вашего отеля
9 июня в 09:00
19 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Сбор чая и купание в водопаде
Побывать на самой северной чайной плантации в мире и окунуться в воды горной реки
Начало: в Мацесте
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
57005 415₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia5 июня 2024Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
- ААнна29 мая 2024Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
- ААнна28 мая 2024Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
- ММарина25 мая 2024Сказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людей, которые горят и любят
- ККсения20 мая 2024все понравилось!
- ССергей16 мая 2024Только что приехали с экскурсии. 17.05.24 Эмоции переполняют. Качественно подготовленая и проведённая экскурсия. Наш гид Александр показал образец работы. Отличное знание и владение
- ООльга12 мая 2024Спасибо большое, Александр! Мы были на экскурсии с подругой и моим сыном, 10 лет. Александр очень интеллигентный, интересный рассказчик, чувствуется, что
- ООксана12 мая 2024Добрый день! Экскурсию проводил Александр! Супер! Супер! Нам с мужем очень понравилось все! Рекомендую! Огромное спасибо! С уважением
- ААлександр12 мая 2024Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные! Гид Александр провел нас по всем местам в комфортном темпе
- ММария12 мая 2024Спасибо Роману большое за экскурсию! Живо, весело, интересно. Получили массу приятных эмоций и фото на память. Всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Змейковские водопады»
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