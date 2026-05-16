На нашей ферме вы услышите много увлекательных историй о появлении, развитии и применении улиток. Мы познакомим вас с особенностями содержания, выращивания и переработки этого моллюска.
А после экскурсии вы сможете попробовать в нашем кафе деликатесные блюда — всемирно известное эскарго, паштет из печени улитки, жемчужную икру.
А после экскурсии вы сможете попробовать в нашем кафе деликатесные блюда — всемирно известное эскарго, паштет из печени улитки, жемчужную икру.
Описание экскурсии
Знакомство с фермой
Наша экоферма занимается разведением и переработкой улиток. Почва, по которой здесь ползают улитки, не содержит тяжёлые металлы. А обожаемые улитками лопухи, виноград и капуста — максимально экологичные.
Мы расскажем:
- секреты жизни улиток: как растут, чем питаются, почему сочинские — особенные
- научные факты о пользе улиток: как муцин омолаживает кожу и почему улиточная икра — гастрономическая редкость
- нюансы приготовления: классические рецепты и современные тренды
Гастрономия
После экскурсии вы самостоятельно можете посетить кафе на территории фермы и попробовать различные деликатесы: эскарго, паштет из печени улитки, жемчужную икру. Наши блюда подаются красиво и необычно, а улитки всегда готовятся свежими, а не замороженными.
Организационные детали
- Мы находимся в 35 км от Сочи. На ферму вы добираетесь самостоятельно
- Питание в кафе оплачивается дополнительно. Стоимость порции улиток — 900 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Вардане Верино
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша экоферма занимается разведением и переработкой улиток. Экологичность – прежде всего. Разведение улиток на ферме является гарантией чистоты продукта, ведь почва, по которой здесь ползают улитки, не содержит тяжелые металлы. А обожаемые улитками лопухи, виноград и капуста – максимально экологичные.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень интересная экскурсия, советую к посещению
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Экскурсия по улиточной экоферме в Сочи»
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Познакомьтесь с историей Сочи и его связью со Сталиным. Уникальные места и захватывающие виды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПриродные жемчужины Сочи
Экоферма, чайные плантации, субтропические водопады и многое другое - за 1 день
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
18 мая в 08:30
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
18 мая в 09:00
18 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Сочи
Вечерний Сочи раскрывает свои тайны: знаковые места, истории о прошлом и настоящем, закат на горе Ахун. Погрузитесь в атмосферу курорта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
18 мая в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
1000 ₽ за человека