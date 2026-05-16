Экскурсия по улиточной экоферме в Сочи

Узнать об особенностях сочинских улиток и рецептах их приготовления - современных и классических
На нашей ферме вы услышите много увлекательных историй о появлении, развитии и применении улиток. Мы познакомим вас с особенностями содержания, выращивания и переработки этого моллюска.

А после экскурсии вы сможете попробовать в нашем кафе деликатесные блюда — всемирно известное эскарго, паштет из печени улитки, жемчужную икру.
Описание экскурсии

Знакомство с фермой

Наша экоферма занимается разведением и переработкой улиток. Почва, по которой здесь ползают улитки, не содержит тяжёлые металлы. А обожаемые улитками лопухи, виноград и капуста — максимально экологичные.

Мы расскажем:

  • секреты жизни улиток: как растут, чем питаются, почему сочинские — особенные
  • научные факты о пользе улиток: как муцин омолаживает кожу и почему улиточная икра — гастрономическая редкость
  • нюансы приготовления: классические рецепты и современные тренды

Гастрономия

После экскурсии вы самостоятельно можете посетить кафе на территории фермы и попробовать различные деликатесы: эскарго, паштет из печени улитки, жемчужную икру. Наши блюда подаются красиво и необычно, а улитки всегда готовятся свежими, а не замороженными.

Организационные детали

  • Мы находимся в 35 км от Сочи. На ферму вы добираетесь самостоятельно
  • Питание в кафе оплачивается дополнительно. Стоимость порции улиток — 900 ₽
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Вардане Верино
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша экоферма занимается разведением и переработкой улиток. Экологичность – прежде всего. Разведение улиток на ферме является гарантией чистоты продукта, ведь почва, по которой здесь ползают улитки, не содержит тяжелые металлы. А обожаемые улитками лопухи, виноград и капуста – максимально экологичные.

Отзывы и рейтинг

Н
Очень интересная экскурсия, советую к посещению
Входит в следующие категории Сочи

