На нашей ферме вы услышите много увлекательных историй о появлении, развитии и применении улиток. Мы познакомим вас с особенностями содержания, выращивания и переработки этого моллюска. А после экскурсии вы сможете попробовать в нашем кафе деликатесные блюда — всемирно известное эскарго, паштет из печени улитки, жемчужную икру.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знакомство с фермой

Наша экоферма занимается разведением и переработкой улиток. Почва, по которой здесь ползают улитки, не содержит тяжёлые металлы. А обожаемые улитками лопухи, виноград и капуста — максимально экологичные.

Мы расскажем:

секреты жизни улиток: как растут, чем питаются, почему сочинские — особенные

научные факты о пользе улиток: как муцин омолаживает кожу и почему улиточная икра — гастрономическая редкость

нюансы приготовления: классические рецепты и современные тренды

Гастрономия

После экскурсии вы самостоятельно можете посетить кафе на территории фермы и попробовать различные деликатесы: эскарго, паштет из печени улитки, жемчужную икру. Наши блюда подаются красиво и необычно, а улитки всегда готовятся свежими, а не замороженными.

Организационные детали