Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Вы полюбуетесь невероятными закатами, совершите треккинг на гору Мамзышха и познакомитесь с популярными достопримечательностями: озером Рица, Новоафонским монастырём и Анакопийской крепостью, Голубым озером и водопадами. А эстетики и уюта в ваш отдых добавит проживание в купольном глэмпинге в горах.
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Описание
Организационные детали
С собой вам понадобятся: паспорт РФ (для прохождения российско-абхазской границы), удобная обувь (лучше треккинговые ботинки или кроссовки) и удобная одежда для похода, дождевик или непромокаемая куртка, головной убор, небольшой рюкзак для воды и перекуса, солнцезащитный крем (желательно 50 spf), резиновые тапочки (для бани), наличные деньги (для входных билетов и питания в кафе, в Абхазии мало где принимают карты) и, конечно же, хорошее настроение!
Программа тура по дням
Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопад Мужские слёзы
Встречаемся и после прохождения российско-абхазской границы отправляемся в сторону Гагры. Осмотрим руины Бзыбского храма на скалистом возвышении, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Заедем на Голубое озеро, цвет воды в котором удивляет, и полюбуемся Юпшарским каньоном, чьи огромные отвесные стены словно сжимают узкую асфальтированную дорогу.
Затем окажемся у самой популярной достопримечательности Абхазии — озера Рица. Вы полюбуетесь отражением покрытых лесом гор на его зеркальной поверхности. На обратном пути остановимся у водопада Мужские слёзы, и я расскажу вам, почему он так называется.
Пообедаем в абхазском дворе (за доплату) и заглянем на домашнюю винодельню, где вы продегустируете вино и чачу. К 17:00 приедем в экоотель на высоте 1500 метров (заброска на ратраке или снегоходе), вечером поужинаем.
Треккинг на гору Мамзышха, баня и игры
Позавтракав в 09:00, наслаждаясь потрясающим видом, в компании местного гида отправимся покорять гору Мамзышха. Добравшись до вершины, устроим обед-пикник на свежем воздухе, а к 17:00 вернёмся в глэмпинг, где после ужина вас ждут банька на дровах и увлекательные настольные игры.
Достопримечательности Нового Афона
Сегодня в 09:00 отправляемся в Новый Афон. Посетим Новоафонский монастырь и бывшую дачу Сталина. Поднимемся к Анакопийской крепости на вершину Иверской горы, откуда полюбуемся панорамой города и моря.
В 14:30 пообедаем в кафе (оплачивается дополнительно) и поедем к искусственному Псырцхинскому водопаду или к заброшенной железнодорожной станции «Псырцха», одной из самых красивых на юге. Затем побываем у Новоафонской пещеры, желающие смогут заглянуть внутрь (вход — 700 руб. с человека, по желанию). В 20:00 — трансфер в Адлер.
По вашему желанию маршрут этого дня можно изменить. Например, посетить Сухум и горячие источники.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлер, 08:00Завершение: Адлер, после 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.