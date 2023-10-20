Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии

Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаем отдохнуть душой и провести запоминающиеся выходные в Абхазии.

Вы полюбуетесь невероятными закатами, совершите треккинг на гору Мамзышха и познакомитесь с популярными достопримечательностями: озером Рица, Новоафонским монастырём и Анакопийской крепостью, Голубым озером и водопадами. А эстетики и уюта в ваш отдых добавит проживание в купольном глэмпинге в горах.
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Ближайшие даты:
20
окт
4
ноя
24
ноя
8
дек
22
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобятся: паспорт РФ (для прохождения российско-абхазской границы), удобная обувь (лучше треккинговые ботинки или кроссовки) и удобная одежда для похода, дождевик или непромокаемая куртка, головной убор, небольшой рюкзак для воды и перекуса, солнцезащитный крем (желательно 50 spf), резиновые тапочки (для бани), наличные деньги (для входных билетов и питания в кафе, в Абхазии мало где принимают карты) и, конечно же, хорошее настроение!

Программа тура по дням

1 день

Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопад Мужские слёзы

Встречаемся и после прохождения российско-абхазской границы отправляемся в сторону Гагры. Осмотрим руины Бзыбского храма на скалистом возвышении, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Заедем на Голубое озеро, цвет воды в котором удивляет, и полюбуемся Юпшарским каньоном, чьи огромные отвесные стены словно сжимают узкую асфальтированную дорогу.

Затем окажемся у самой популярной достопримечательности Абхазии — озера Рица. Вы полюбуетесь отражением покрытых лесом гор на его зеркальной поверхности. На обратном пути остановимся у водопада Мужские слёзы, и я расскажу вам, почему он так называется.

Пообедаем в абхазском дворе (за доплату) и заглянем на домашнюю винодельню, где вы продегустируете вино и чачу. К 17:00 приедем в экоотель на высоте 1500 метров (заброска на ратраке или снегоходе), вечером поужинаем.

Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопад Мужские слёзыГолубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопад Мужские слёзыГолубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопад Мужские слёзыГолубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопад Мужские слёзыГолубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопад Мужские слёзы
2 день

Треккинг на гору Мамзышха, баня и игры

Позавтракав в 09:00, наслаждаясь потрясающим видом, в компании местного гида отправимся покорять гору Мамзышха. Добравшись до вершины, устроим обед-пикник на свежем воздухе, а к 17:00 вернёмся в глэмпинг, где после ужина вас ждут банька на дровах и увлекательные настольные игры.

Треккинг на гору Мамзышха, баня и игрыТреккинг на гору Мамзышха, баня и игрыТреккинг на гору Мамзышха, баня и игрыТреккинг на гору Мамзышха, баня и игрыТреккинг на гору Мамзышха, баня и игры
3 день

Достопримечательности Нового Афона

Сегодня в 09:00 отправляемся в Новый Афон. Посетим Новоафонский монастырь и бывшую дачу Сталина. Поднимемся к Анакопийской крепости на вершину Иверской горы, откуда полюбуемся панорамой города и моря.

В 14:30 пообедаем в кафе (оплачивается дополнительно) и поедем к искусственному Псырцхинскому водопаду или к заброшенной железнодорожной станции «Псырцха», одной из самых красивых на юге. Затем побываем у Новоафонской пещеры, желающие смогут заглянуть внутрь (вход — 700 руб. с человека, по желанию). В 20:00 — трансфер в Адлер.

По вашему желанию маршрут этого дня можно изменить. Например, посетить Сухум и горячие источники.

Достопримечательности Нового АфонаДостопримечательности Нового АфонаДостопримечательности Нового АфонаДостопримечательности Нового АфонаДостопримечательности Нового АфонаДостопримечательности Нового Афона

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, 08:00
Завершение: Адлер, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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