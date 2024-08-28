1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
27 сен в 11:15
3 янв в 11:15
23 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
22 июля в 10:00
5 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новый Афон»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Новый Афон" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 54 000.
Забронируйте тур в Сочи на 2024 год по теме «Новый Афон», цены от 23900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август