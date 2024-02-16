Горнолыжный мастер-класс
Получите профессиональное обучение и освоите навыки катания на лыжах или сноуборде всего за 2 часа тренировки. Наслаждайтесь активным отдыхом в горах, улучшайте физическую форму и проведите время на природе.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Горнолыжный спорт — это не только увлекательная активность, но и отличный способ провести время в горах на природе и поддержать физическую форму. Однако, чтобы насладиться всеми преимуществами горнолыжного катания, необходимо приобрести навыки и уверенность на склонах. Именно для этого существуют горнолыжные школы, где вы можете получить профессиональное обучение и научиться кататься на лыжах или сноуборде за 2 часа тренировки. Мы обучаем все уровни Даже школу Олимпийского резерва« Фрирайд. Карвинг. Прогрессирующие. Новички» Уточняйте,бронируйте все заранее. Цена может меняться от уровня инструктора. Во время высокого сезона стоят большие очереди, мест не хватает. Расписание - примерно через каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, Дорогие друзья! мы выполняем большую,сложную работу по организации. Могут возникать разные нюансы. Большая просьба если у кого-то остались просьбы или претензии не оставляйте негатив в отзывах на сайте. Скажите мне это лично я все пойму и приму меры. Спасибо мы ценим и любим каждого нашего гостя, Важная информация:
- Снаряжение арендуйте самостоятельно на месте за дополнительную плату.
- Расписание. Примерно через каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
- Приезжайте не менее, чем за 30 минут до начала занятия к месту встречи с инструктором. Вечерние занятия с 17.00 проводятся на Красной Поляне это рядом с Роза Хутор.
Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение
- Что не входит
- В стоимость занятие не входят прокат снаряжения
- Ски пасс и страховка
- Но Вы можете обратиться к нам за помощью в подборе снаряжения и оформления страховки на время катания
- Место начала и завершения?
- Сочи. Горнолыжная школа Роза Хутор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Памятка для гостей курортов Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром:
- Приезжайте не менее, чем за 30 минут до начала занятия к месту встречи с инструктором.
- Занятие начинается и заканчивается в оговоренное время, если у Вас 2 - ух часовое занятие с 10:00 и Вы опоздали — занятие закончится все равно в 12:00, и оплачиваете инструктору оба часа работы.
- Занятие оплачивается полностью до его начала любым удобным для Вас способом.
- Если Вы забронировали курс обучения (от 2-ух) дней, то оплачиваете весь курс в первый день занятий.
- В стоимость занятие не входят прокат снаряжения, ски пасс и страховка, но Вы можете обратиться к нам за помощью в подборе снаряжения и оформления страховки на время катания.
- Учитывайте, что подъем на гору к месту встречи с инструктором занимает 20–45 минут в зависимости от загруженности канатных дорог (новогодние праздники, вторая половина февраля — дольше).
- Если Вы живете на курорте, выходите не менее, чем за 45 минут до начала занятия.
- Если Вы живете в Красной Поляне, то выезжайте на такси за час до занятия, на автобусе за 1,5 часа.
- Если Вы живете в Адлере - прибавляйте еще час на машине, 1,5 часа на автобусе.
- Условия возврата бронирования
- 100% при отмене за 72 часа или док. подтверждённых форс-мажорных обстоятельствах
- 50% при отмене за 72–24 часа
- В других случаях бронирование не возвращается
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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