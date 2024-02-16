Снаряжение арендуйте самостоятельно на месте за дополнительную плату.

Расписание. Примерно через каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.

Приезжайте не менее, чем за 30 минут до начала занятия к месту встречи с инструктором. Вечерние занятия с 17.00 проводятся на Красной Поляне это рядом с Роза Хутор.

Что вас ожидает: Горнолыжный спорт — это не только увлекательная активность, но и отличный способ провести время в горах на природе и поддержать физическую форму. Однако, чтобы насладиться всеми преимуществами горнолыжного катания, необходимо приобрести навыки и уверенность на склонах. Именно для этого существуют горнолыжные школы, где вы можете получить профессиональное обучение и научиться кататься на лыжах или сноуборде за 2 часа тренировки. Мы обучаем все уровни Даже школу Олимпийского резерва« Фрирайд. Карвинг. Прогрессирующие. Новички» Уточняйте,бронируйте все заранее. Цена может меняться от уровня инструктора. Во время высокого сезона стоят большие очереди, мест не хватает. Расписание - примерно через каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, Дорогие друзья! мы выполняем большую,сложную работу по организации. Могут возникать разные нюансы. Большая просьба если у кого-то остались просьбы или претензии не оставляйте негатив в отзывах на сайте. Скажите мне это лично я все пойму и приму меры. Спасибо мы ценим и любим каждого нашего гостя, Важная информация: