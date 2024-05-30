читать дальше

дружная. Погода прекрасная. Много локаций! Выехали в 9.00 вернулись примерно в 22:00. Под конец все устали) с учётом того что обедали в 14:00. По оплате в Абхазии - нужно или роуминг включать, чтобы делать переводы, потому что вай фай очень медленный. Либо брать наличные. Платили за вход нац парк 700, дача сталина 350, обед, и тд по мелочи. В общем хорошие впечатления у меня остались