VIP-экскурсии в Сочи с премиальным подходом

Найдено 23 экскурсии в категории «VIP-туры» в Сочи, цены от 1 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
🛥 На яхте
скидка
30%
Мини-группа
1 час
9 отзывов
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
«Ваше путешествие пройдёт на моторной двухпалубной яхте премиум-класса со всеми удобствами»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 11 чел.
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
234 отзыва
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 1 600 за человека
Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие
Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Ваше путешествие будет проходить на яхте премиум-класса, оснащенной всем, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным и запоминающимся»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 23 800 за всё до 6 чел.
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Мини-группа
10 часов
67 отзывов
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Авторский тур в Мацесту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Вам доступны две яхты на выбор: класса «комфорт» и «премиум»»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
Красная поляна - горы и море
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Тур на Багги BRP
🛞 Багги
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Тур на Багги BRP
Начало: Краснофлотская улица 1А, село Казачий Брод
«Уникальный и единственный проект экстрима и сервиса на багги premium класса Can-Am Maverick X3»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60 000 за всё до 2 чел.
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
скидка
35%
Мини-группа
1 час
29 отзывов
Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур
Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания
Начало: В порту Сочи
«Позвольте себе насладиться комфортом на яхте премиум-класса»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
41002 665 за человека
Free Way - Составь свою экскурсию сам
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Начало: Заберу из любого района, кроме Лазаревского
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Незабываемая природа местных субтропиков
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая природа местных субтропиков
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа * Гостей проживающих в Лазаревском районе, гид забирает за дополнительную стоимость»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Затерянный поселок Аибга
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Затерянный поселок Аибга
Начало: Защитников Кавказа 116
«Эксклюзивный тур пролегает по вырубленной вручную в скалах дороге до недоступного обывателям посёлка»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
29 000 за всё до 4 чел.
Vip-тур по Красной Поляне
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Vip-тур по Красной Поляне
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 999 за всё до 6 чел.
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
На гидроцикле
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«🚤 Морская прогулка с вечеринкой проходит на яхте премиум-класса, где есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальные места в каюте, туалет, снасти, вся необходимая посуда, музыкальная система»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480 за всё до 11 чел.
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
«Перед вами судно премиум-класса для прогулок по морю»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 470 за человека
Прогулка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
Групповая
1 час
Прогулка на яхте премиум-класса
«Насладитесь комфортом яхты премиум-класса»
1 900 за человека
Вечеринка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Вечеринка на яхте премиум-класса
«Морские прогулки с вечеринкой проходят на яхте премиум-класса»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
10 800 за экскурсию
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Индивидуальная
2 часа
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Начало: Сочи. Горнолыжная школа Роза Хутор
Расписание: Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 090 за человека
Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Мини-группа
2 часа
Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Начало: Красная Поляна. Горнолыжная школа Роза Хутор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 375 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
    Это что-то невероятное! Потрясающей красоты природа, горы, реки, озёра, каньоны. С нами был обаятельный и весёлый водитель - гид Эрик, от которого мы узнали много нового и интересного про Абхазию. Спасибо ему огромное! Обязательно вернёмся ещё.
  • Л
    Леонид
    24 мая 2024
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
    При заказе с сайта не стоит верить тому, что оплата будет на месте. Вечером придет сообщение, что надо сделать предоплату.
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    И потом еще будет переписка с диспетчерами минимум на полчаса. За это минус балл. А сама экскурсия понравилась. Водитель-экскурсовод Алхас - большой респект ему за поездку!

  • А
    Альфия
    23 мая 2024
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
    22 мая 2024. Увидела все что было заявлено. Природа очень красивая. Машина очень удобная. Гид огонь! Группа собралась клёвая и
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    дружная. Погода прекрасная. Много локаций! Выехали в 9.00 вернулись примерно в 22:00. Под конец все устали) с учётом того что обедали в 14:00. По оплате в Абхазии - нужно или роуминг включать, чтобы делать переводы, потому что вай фай очень медленный. Либо брать наличные. Платили за вход нац парк 700, дача сталина 350, обед, и тд по мелочи. В общем хорошие впечатления у меня остались

  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
    Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!
    Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!
  • Я
    Яна
    13 мая 2024
    Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса
    Персонал замечательный, очень вежливые все и улыбчивые! Яхта чистая, всё прекрасно. Но мы шли еле еле. Даже ветер в лицо
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    не дул 😅🙈 Представление о прогулке на яхте было совсем другое. Что хоть на каком-то промежутке штурман прибавит оборотов и мы помчимся по волнам, но этого не случилось. Прогулка актуальна для 50+ Молодым хочется больше драйва! В любом случае прекрасные люди и для тех, кто боится или не хочет волн в лицо - вариант замечательный)

  • Т
    Тимур
    12 мая 2024
    Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса
    Все понравилось, попали на закат🌅 Отличная майская прогулка по морю
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Авторский тур в Мацесту
    Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!
  • И
    Иван
    11 мая 2024
    Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса
    Отличная организация прогулки! Заранее связались, уточнили все детали. Так как мы планировали встретить закат на лодке, прогулка вышла даже чуть
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    дольше заявленного времени. Просторная яхта с множеством посадочных мест, и мы сидели не битком, а можно было перемещаться по яхте и подобрать удобное для себя место. Закат встретили, сделали множество красивейших фото. Спасибо!

  • Д
    Дарья
    10 мая 2024
    Авторский тур в Мацесту
    Павел прекрасный гид, отличный человек и прекрасный собеседник. Безумно понравилось все, были учтены все наши пожелания. Обязательно приедем еще и поедем только с ним теперь)))

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
  2. Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
  3. Морская VIP-прогулка на яхте
  4. VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
  5. Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "VIP-туры" можно забронировать 23 экскурсии от 1 600 до 60 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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