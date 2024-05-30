1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Мини-группа
1 час
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
«Ваше путешествие пройдёт на моторной двухпалубной яхте премиум-класса со всеми удобствами»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 11 чел.
Групповая
10 часов
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие
Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Ваше путешествие будет проходить на яхте премиум-класса, оснащенной всем, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным и запоминающимся»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 23 800₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Вам доступны две яхты на выбор: класса «комфорт» и «премиум»»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тур на Багги BRP
Начало: Краснофлотская улица 1А, село Казачий Брод
«Уникальный и единственный проект экстрима и сервиса на багги premium класса Can-Am Maverick X3»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур
Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания
Начало: В порту Сочи
«Позвольте себе насладиться комфортом на яхте премиум-класса»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
41002 665₽ за человека
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Начало: Заберу из любого района, кроме Лазаревского
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая природа местных субтропиков
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа * Гостей проживающих в Лазаревском районе, гид забирает за дополнительную стоимость»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Затерянный поселок Аибга
Начало: Защитников Кавказа 116
«Эксклюзивный тур пролегает по вырубленной вручную в скалах дороге до недоступного обывателям посёлка»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
29 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Vip-тур по Красной Поляне
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 999₽ за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«🚤 Морская прогулка с вечеринкой проходит на яхте премиум-класса, где есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальные места в каюте, туалет, снасти, вся необходимая посуда, музыкальная система»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
«Перед вами судно премиум-класса для прогулок по морю»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 470₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка на яхте премиум-класса
«Насладитесь комфортом яхты премиум-класса»
1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Вечеринка на яхте премиум-класса
«Морские прогулки с вечеринкой проходят на яхте премиум-класса»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
10 800₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Начало: Сочи. Горнолыжная школа Роза Хутор
Расписание: Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 090₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Начало: Красная Поляна. Горнолыжная школа Роза Хутор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 375₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
- ЛЛюдмила29 мая 2024Это что-то невероятное! Потрясающей красоты природа, горы, реки, озёра, каньоны. С нами был обаятельный и весёлый водитель - гид Эрик, от которого мы узнали много нового и интересного про Абхазию. Спасибо ему огромное! Обязательно вернёмся ещё.
- ЛЛеонид24 мая 2024При заказе с сайта не стоит верить тому, что оплата будет на месте. Вечером придет сообщение, что надо сделать предоплату.
- ААльфия23 мая 202422 мая 2024. Увидела все что было заявлено. Природа очень красивая. Машина очень удобная. Гид огонь! Группа собралась клёвая и
- ЮЮрий16 мая 2024Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!
- ЯЯна13 мая 2024Морская прогулка на роскошной яхте премиум-классаПерсонал замечательный, очень вежливые все и улыбчивые! Яхта чистая, всё прекрасно. Но мы шли еле еле. Даже ветер в лицо
- ТТимур12 мая 2024Морская прогулка на роскошной яхте премиум-классаВсе понравилось, попали на закат🌅 Отличная майская прогулка по морю
- ЕЕлена12 мая 2024Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!
- ИИван11 мая 2024Морская прогулка на роскошной яхте премиум-классаОтличная организация прогулки! Заранее связались, уточнили все детали. Так как мы планировали встретить закат на лодке, прогулка вышла даже чуть
- ДДарья10 мая 2024Павел прекрасный гид, отличный человек и прекрасный собеседник. Безумно понравилось все, были учтены все наши пожелания. Обязательно приедем еще и поедем только с ним теперь)))
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