Что вас ждет:

Вас встречает экскурсовод с группой на границе КПП «Псоу», который начнет экскурсию с г. Гагра.

Обзорная экскурсия по городу Гагра, с посещением архитектурного комплекса Колоннада(1956г.) и субтропического парка (1902г.).

Обзорная экскурсия по г. Пицунда. посещение реликтовой сосновой рощи и пляжа.

Ланч в Бзыбском ущелье кафе «Кавказская пленница».

Затем выезд на озеро Рица, а по дороге к озеру вы посетите: Голубое озеро, Юпшарский Каньон, медовую пасеку, дегустационный винный зал.

Озеро Рица

Экскурсия в горы на высоту 1000м над уровнем моря. Поход к сказочному по красоте высокогорному озеру Рица, являющимся самым большим и знаменитым озером Абхазии. Оно расположено на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Площадь водного зеркала Рицы 1,27кв. км, глубина 130м, температура верхних слоёв воды 22 градусов, зимой не замерзает, а толщина снежного покрова достигает 3-5 метров.

Пасека «Медовый двор»

Пасека «Медовый двор» расположена в Бзыпском ущелье. Гостей пасеки радушно встречает на входе гид, который расскажет массу интересной и полезной информации о меде, прополисе и цветочной пыльце. Затем наступает черед дегустации, во время которой вы сможете попробовать разнообразные сорта этого продукта. Ценители абхазского алкоголя, как правило, не отказываются от дегустации медовухи.

Дегустация вина

Абхазия всегда была и остается местом паломничества ценителей вина, она может похвастаться пятидесяти вековой историей виноделия. Даже не надейтесь найти и испить глоток настоящего абхазского вина где-то за пределами этого края. Традиционные абхазские вина отличаются легкостью своего вкуса, свежестью и глубоким ароматом, поэтому пьются легко и помногу.

Абхазское застолье и фольклорный концерт

В селе Дурипш Вас ждет Абхазское застолье с посещением Абхазского подворья, где пройдет экскурсия по саду, виноградникам, винному погребу, здесь Вас познакомят с сельским бытом абхазов и пригласят за стол, где по абхазским традициям тамада поднимет с Вами тосты. На столе Вы попробуете настоящую абхазскую кухню: шашлык на мангале, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли), домашний сыр сулугун, овощи, соления, хлеб, аджика, подлива из алычи, чача, вино (белое, красное), лимонад. В завершении вечера Вас ждет Фольклорный концерт: исполнение абхазских народных и кавказских эстрадных песен, выступление танцевального коллектива с зажигательной лезгинкой.

Рекомендуемая форма одежды:

Удобная (по возможности спортивная одежда и обувь, желательно головной убор).

На маршруте можно приобрести:

Мед, вино, сувениры