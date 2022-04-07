Гостеприимная Абхазия

Вас ждет обзорная экскурсия по городам Гагре и Пицунда

Групповая
Вас ждет обзорная экскурсия по городам Гагре и Пицунда.

Ланч в Бзыбском ущелье кафе «Кавказская пленница».

Выезд на озеро Рица! И посещение: Голубого озера, Юпшарского Каньона, медовой пасеки, дегустационного винного зала.
Гостеприимная Абхазия
Гостеприимная Абхазия
Гостеприимная Абхазия
Гостеприимная Абхазия
Гостеприимная Абхазия
Гостеприимная Абхазия
Гостеприимная Абхазия
Гостеприимная Абхазия
Гостеприимная Абхазия

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Гагра
  • Колоннада
  • Г. Пицунда
  • Медовая пасека
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Голубое
  • Озеро Рица
  • Село Лыхны
  • Собор Успения Пресвятой Богородицы
  • Дегустационный винный зал

Что вас ждет:

  • Вас встречает экскурсовод с группой на границе КПП «Псоу», который начнет экскурсию с г. Гагра.
  • Обзорная экскурсия по городу Гагра, с посещением архитектурного комплекса Колоннада(1956г.) и субтропического парка (1902г.).
  • Обзорная экскурсия по г. Пицунда. посещение реликтовой сосновой рощи и пляжа.
  • Ланч в Бзыбском ущелье кафе «Кавказская пленница».
  • Затем выезд на озеро Рица, а по дороге к озеру вы посетите: Голубое озеро, Юпшарский Каньон, медовую пасеку, дегустационный винный зал.
Озеро Рица
Экскурсия в горы на высоту 1000м над уровнем моря. Поход к сказочному по красоте высокогорному озеру Рица, являющимся самым большим и знаменитым озером Абхазии. Оно расположено на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Площадь водного зеркала Рицы 1,27кв. км, глубина 130м, температура верхних слоёв воды 22 градусов, зимой не замерзает, а толщина снежного покрова достигает 3-5 метров.

Пасека «Медовый двор»

Пасека «Медовый двор» расположена в Бзыпском ущелье. Гостей пасеки радушно встречает на входе гид, который расскажет массу интересной и полезной информации о меде, прополисе и цветочной пыльце. Затем наступает черед дегустации, во время которой вы сможете попробовать разнообразные сорта этого продукта. Ценители абхазского алкоголя, как правило, не отказываются от дегустации медовухи.

Дегустация вина

Абхазия всегда была и остается местом паломничества ценителей вина, она может похвастаться пятидесяти вековой историей виноделия. Даже не надейтесь найти и испить глоток настоящего абхазского вина где-то за пределами этого края. Традиционные абхазские вина отличаются легкостью своего вкуса, свежестью и глубоким ароматом, поэтому пьются легко и помногу.
Абхазское застолье и фольклорный концерт
В селе Дурипш Вас ждет Абхазское застолье с посещением Абхазского подворья, где пройдет экскурсия по саду, виноградникам, винному погребу, здесь Вас познакомят с сельским бытом абхазов и пригласят за стол, где по абхазским традициям тамада поднимет с Вами тосты. На столе Вы попробуете настоящую абхазскую кухню: шашлык на мангале, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли), домашний сыр сулугун, овощи, соления, хлеб, аджика, подлива из алычи, чача, вино (белое, красное), лимонад. В завершении вечера Вас ждет Фольклорный концерт: исполнение абхазских народных и кавказских эстрадных песен, выступление танцевального коллектива с зажигательной лезгинкой.

Рекомендуемая форма одежды:

  • Удобная (по возможности спортивная одежда и обувь, желательно головной убор).

На маршруте можно приобрести:

    Мед, вино, сувениры

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Трансфер (туда и обратно) — 750 руб. /чел.
    • Эко-сбор на озере Рица — 350 руб. /чел.
    • Праздничный ужин и программа — 850 руб. /чел
    Место начала и завершения?
    Ближайшая к вам остановка
    Когда и сколько длится
    Когда: Среда, Воскресенье 5:20 (время ориентировочное)
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Среда, Воскресенье 5:20 (время ориентировочное)

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