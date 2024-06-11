«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов

Приглашаем вас отправиться в удивительный сафари-тур по Абхазии, во время которого вы не только увидите достопримечательности Страны души, но и побываете в необычном месте — парке львов «Прайд».

Здесь вы понаблюдаете за животными и их малышами, которые проживают в условиях, приближенных к их естественной среде обитания.
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Что вас ожидает:

  • Гагрская колоннада
  • Зимний театр
  • Парк львов «Прайд»
  • Село Лыхны (по желанию)
  • Дача Сталина в г. Новый Афон (по желанию)
  • Рукотворный водопад
  • Набережная Сухума

Описание экскурсии

Приглашаем Вас на увлекательный авторский сафари-тур по солнечной Абхазии. Экскурсия проходит на комфортабельном 18-местном автобусе. Вас будет сопровождать гид, который не даст вам скучать, и от поездки у вас останутся положительные эмоции и красочные фотографии. Сафари-тур — это возможность увидеть уникальное место, где животные находятся в условиях, приближенных к естественной среде обитания. В парке есть львята — ваши дети с удовольствием будут наблюдать за этими затейниками. Важная информация: Возьмите с собой:купальные принадлежности (летний сезон), удобную обувь, солнцезащитный крем, наличные деньги, заряженные гаджеты, питьевую воду. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной. Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт. Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.

вторник, четверг, суббота в 06:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)3 500 ₽
Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)3 500 ₽
Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)4 500 ₽
Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)4 000 ₽
Взрослый (Адлер, Сириус, Курортный городок Адлера)3 000 ₽
Пенсионный (Адлер, Сириус, Курортный городок Адлера)2 700 ₽
Детский (Адлер, Сириус, Курортный городок Адлера)2 700 ₽
Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)4 000 ₽
Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)4 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гагрская колоннада
  • Зимний театр
  • Парк львов «Прайд»
  • Село Лыхны (по желанию)
  • Дача Сталина в г. Новый Афон (по желанию)
  • Рукотворный водопад
  • Набережная Сухума
Что включено
  • Завтрак
  • Дегустации
  • Сопровождение гида
  • Трансфер до пограничного контроля
Что не входит в цену
  • Входной билет в парк львов: взрослый - 1000 руб., детский - 700 руб.
  • Посещение дачи Сталина - 300 руб.
  • Посещение храма Лыхны - 300 руб.
  • Комплексный обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выезд с ближайших остановок по адресу проживания
Завершение: После завершения экскурсии мы развозим гостей курорта по местам их посадки
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
  • Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
  • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
  • Экскурсия не отменяется из-за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
  • Фирма обязана:
  • Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
  • Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
  • Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
  • Клиент обязан:
  • Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
  • Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
  • Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
  • Клиент имеет право:
  • 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
  • 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
  • 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
  • ✅ за 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
  • ❌ менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
  • Фирма не несет ответственности:
  • За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
  • За вред, причиненный клиентам третьими лицами
  • В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
  • За совершение клиентом противоправных действий
  • ❌ Предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
  • ❌ Фирма вправе отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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