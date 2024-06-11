Приглашаем вас отправиться в удивительный сафари-тур по Абхазии, во время которого вы не только увидите достопримечательности Страны души, но и побываете в необычном месте — парке львов «Прайд». Здесь вы понаблюдаете за животными и их малышами, которые проживают в условиях, приближенных к их естественной среде обитания.

Описание экскурсии

Приглашаем Вас на увлекательный авторский сафари-тур по солнечной Абхазии. Экскурсия проходит на комфортабельном 18-местном автобусе. Вас будет сопровождать гид, который не даст вам скучать, и от поездки у вас останутся положительные эмоции и красочные фотографии. Сафари-тур — это возможность увидеть уникальное место, где животные находятся в условиях, приближенных к естественной среде обитания. В парке есть львята — ваши дети с удовольствием будут наблюдать за этими затейниками. Важная информация: Возьмите с собой:купальные принадлежности (летний сезон), удобную обувь, солнцезащитный крем, наличные деньги, заряженные гаджеты, питьевую воду. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной. Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт. Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.