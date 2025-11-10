Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Скайпарк — это уникальное место в Сочи, сочетающее в себе одновременно красоту природной локации и урбанистический пейзаж, спокойствие и отдых от городской суеты и настоящий адреналин.



Место со своими высотными аттракционами, сумасшедшими видами на леса и горы и самым длинным в России подвесным пешеходным мостом, который буквально парит в воздухе.

Полина Ваш гид в Сочи

Описание трансфер Скайпарк Приглашаем вас на экскурсию в уникальное место — Скайпарк. Это потрясающее живописное место подходит для неспешных прогулок, открытий, ярких эмоций, а ещё это отличная локация для любых мероприятий. Самый длинный подвесной мост в России Вместе мы прогуляемся по самому длинному подвесному мосту в России над живописным Ахштырским ущельем. Протяженность моста — 439 метров, только нужно пройти по нему до конца и вернуться обратно! На чём держится мост, что такое анкерные сваи, как и кто его строил — обо всем этом ты узнаешь в ходе экскурсии «Инженерный Скайпарк».

