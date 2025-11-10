Скайпарк — это уникальное место в Сочи, сочетающее в себе одновременно красоту природной локации и урбанистический пейзаж, спокойствие и отдых от городской суеты и настоящий адреналин.
Место со своими высотными аттракционами, сумасшедшими видами на леса и горы и самым длинным в России подвесным пешеходным мостом, который буквально парит в воздухе.
Место со своими высотными аттракционами, сумасшедшими видами на леса и горы и самым длинным в России подвесным пешеходным мостом, который буквально парит в воздухе.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансферСкайпарк Приглашаем вас на экскурсию в уникальное место — Скайпарк. Это потрясающее живописное место подходит для неспешных прогулок, открытий, ярких эмоций, а ещё это отличная локация для любых мероприятий. Самый длинный подвесной мост в России Вместе мы прогуляемся по самому длинному подвесному мосту в России над живописным Ахштырским ущельем. Протяженность моста — 439 метров, только нужно пройти по нему до конца и вернуться обратно! На чём держится мост, что такое анкерные сваи, как и кто его строил — обо всем этом ты узнаешь в ходе экскурсии «Инженерный Скайпарк».
Вторник, четверг и выходные по времени, согласованному с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скайпарк
- Самый длинный в России подвесной мост
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Развлечения в Скайпарке
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или любой удобной остановке
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг и выходные по времени, согласованному с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 5 чел.
Красная Поляна: треккинг на гору Монашка
Погрузитесь в атмосферу Красной Поляны, поднимитесь на гору Монашка и откройте для себя панорамы Кавказа. Подходит для всей семьи, включая детей от 4 лет
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты, побывать в Скайпарке и открыть для себя историю и легенды края
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириус. Если вы прож...
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
9800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Завтра в 09:30
3 дек в 09:30
14 700 ₽ за всё до 6 чел.