1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«Изюминка Скайпарка — самый протяженный в мире пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Сочи, Скайпарк и Олимпийская деревня»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«высокогорный парк развлечений Skypark»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«Первая – в Ахштырской теснине, где вы сможете сфотографироваться у «корабельных» скал и увидите подвесной мост парка «Скайпарк» на высоте 207 метров»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500₽ за человека
Групповая
10 часов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
«По пути заглянем и в другие локации: смотровая площадка под подвесным мостом Скайпарк, ущелье Кавказского заповедника, а также Олимпийский парк, где вечером начнется красочное шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Дополнительная опция: Скайпарк и форелевое хозяйство»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет и Дагомысские корыта»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Начнём с посещения современного и самого активного в городе места — Скайпарка»
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
«Далее Скайпарк — единственный в России и крупнейший на планете парк экстремальных развлечений на высоте»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
«Отличное место, чтобы заземлиться после экстрима в Скайпарке»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Над нами величественно весит подвесной мост Скайбридж (Скайпарк)»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене
Начало: В Адлере
«Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
700₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Очень многие поднимаются вверх, в Скайпарк»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Парк приключений Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Четверг в 14:00
900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Парк приключений Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 22 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Красная Поляна и Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 20 000₽ за экскурсию
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
- ЛЛидия29 мая 2024Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге узнали много информации о
- ЕЕлена29 мая 2024Забрали вовремя от отеля. Предварительно согласовали время и место встречи. Ехали на чистом комфортном автобусе. Гид Кристина рассказывала об объектах,
- ООльга29 мая 2024Отличный гид!
- ННиколаева28 мая 2024Экскурсия понравилась. Собрали всех. По дороге рассказывали о всех местах, по которым ехали. Гид Дарья вежливая и обаятельная девушка. Курорт
- ММария28 мая 2024Отличная экскурсия, особенно для поездки в первый раз. На экскурсию ездила 24 мая. Проехали много локаций, конечно, главное целью была
- ВВалерия27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, была насыщенная программа и дегустации. Больше всего запомнилось покорение горных вершин. В рамках экскурсии мы посетили наивысшую
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсию провел Петрос, отличная организация, профессиональный водитель, много интересного рассказал, много исторических и современных фактов. Интересные локации, спокойно и размеренно. Программу корректировали по интересам и времени. Наше путешествие прошло отлично. Огромное спасибо, Петросу!
- ААдель15 мая 2024Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
- ССергей13 мая 2024Были на экскурсии с супругой. Получили массу положительных эмоций и впечатлений. Сергей увлекательно рассказал о Сочи и всем регионе -
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «SkyPark»
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