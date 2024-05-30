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Красная Поляна просто пофоткались. Подьемники были закрыты на профилактику. ФОНТАНЫ ТОЖЕ не работали. Дали больше 3х часов на Роза Хутор и советы как лучше его освоить. Для меня минус кафе, в котором останавливаются на обел. Дорого и невкусно. Оплата за наличку или перевод. Но есть туалет и интернет. Мед и вино не покупали. Все дешевле есть на курортах. Кофе 3в1 за 100р тоже меня ре сооблазнило. Купила кофе на Поляне и на ладились им с видом на горы. Цезарь кстати в кафе тоже отвратительный. Уха если только хочется похлебать бульончик и покушать 5 кусочков картолечки и кусочек рыбки. Покушать дешевле и вкуснее можно на Роза ХУТОР. ИЛИ бюддетно там же во Вкусно и точка. В любом случае это не испортило экскурсию. АВТОБУСЫ тоже удобные и безопасные