Экскурсии с посещением Скайпарка

Найдено 23 экскурсии в категории «SkyPark» в Сочи, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
187 отзывов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«Изюминка Скайпарка — самый протяженный в мире пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Сочи, Скайпарк и Олимпийская деревня»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«высокогорный парк развлечений Skypark»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
1383 отзыва
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«Первая – в Ахштырской теснине, где вы сможете сфотографироваться у «корабельных» скал и увидите подвесной мост парка «Скайпарк» на высоте 207 метров»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500 за человека
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
«По пути заглянем и в другие локации: смотровая площадка под подвесным мостом Скайпарк, ущелье Кавказского заповедника, а также Олимпийский парк, где вечером начнется красочное шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200 за человека
Сочи: удивись перед отъездом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Дополнительная опция: Скайпарк и форелевое хозяйство»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет и Дагомысские корыта»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Начнём с посещения современного и самого активного в городе места — Скайпарка»
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
«Далее Скайпарк — единственный в России и крупнейший на планете парк экстремальных развлечений на высоте»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.
Сочи: вид сверху
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
«Отличное место, чтобы заземлиться после экстрима в Скайпарке»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 6 чел.
Красная поляна - горы и море
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Над нами величественно весит подвесной мост Скайбридж (Скайпарк
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене
Начало: В Адлере
«Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
700 за человека
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Очень многие поднимаются вверх, в Скайпарк»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Сочи четырёх стихий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Парк приключений Skypark
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Парк приключений Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Четверг в 14:00
900 за человека
Парк приключений Skypark
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Парк приключений Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 22 000 за экскурсию
Красная Поляна и Skypark
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Красная Поляна и Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 20 000 за экскурсию
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
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    его истории и легендах. Дал информацию не только историческую, но и о современной жизни города. В Красной Поляне его советы позволили нам оптимально спланировать время пребывания и увидеть максимум. А еще Сергей аккуратный водитель комфортного автомобиля! Оценка самая высокая и 100% рекомендация!

  • Л
    Лидия
    29 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге узнали много информации о
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    разных объектах. За время экскурсии Сергей рекомендовал и подсказывал на что обратить внимание и что пользуется спросом у посетителей. Большое спасибо. Рекомендую организатора.

    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Забрали вовремя от отеля. Предварительно согласовали время и место встречи. Ехали на чистом комфортном автобусе. Гид Кристина рассказывала об объектах,
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    которые были построены к Олимпиаде. Маршрут хорошо организован. Это из плюсов. Из минусов. Экскурсия за указанные 500 руб-это, конечно, миф. На самом деле она обойдётся дороже больше, чем в 10 раз. Обед в специально отведённом месте+ билеты на канатную дорогу и родельбан (ну как без них) + там поесть и что-то купить. Так что 6000-10000-это вполне себе стандарты ценник

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Отличный гид!
  • Н
    Николаева
    28 мая 2024
    К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
    Экскурсия понравилась. Собрали всех. По дороге рассказывали о всех местах, по которым ехали. Гид Дарья вежливая и обаятельная девушка. Курорт
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    Красная Поляна просто пофоткались. Подьемники были закрыты на профилактику. ФОНТАНЫ ТОЖЕ не работали. Дали больше 3х часов на Роза Хутор и советы как лучше его освоить. Для меня минус кафе, в котором останавливаются на обел. Дорого и невкусно. Оплата за наличку или перевод. Но есть туалет и интернет. Мед и вино не покупали. Все дешевле есть на курортах. Кофе 3в1 за 100р тоже меня ре сооблазнило. Купила кофе на Поляне и на ладились им с видом на горы. Цезарь кстати в кафе тоже отвратительный. Уха если только хочется похлебать бульончик и покушать 5 кусочков картолечки и кусочек рыбки. Покушать дешевле и вкуснее можно на Роза ХУТОР. ИЛИ бюддетно там же во Вкусно и точка. В любом случае это не испортило экскурсию. АВТОБУСЫ тоже удобные и безопасные

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
    Отличная экскурсия, особенно для поездки в первый раз. На экскурсию ездила 24 мая. Проехали много локаций, конечно, главное целью была
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    Роза Пик, все что было до, хотелось чтобы прошло побыстрей и скорей бы добраться до вершины, но все было очень приятно быстро и можно было успеть ознакомиться с местностью, а уже в дальнейшем для себя оценить понравившиеся места и приехать самостоятельно туда. Всех мест за один день было бы невозможно обойти, так что поверхностно идеально для ознакомления. С погодой нам повезло, в один момент, пошел дождь и все канатки остановились, но наша приятна гид Алена была на связи с коллегами на пике и давала нам не пустые надежды, что к моменту нашего приезда к Розе Пик движение канатных дорог восстановится, так это и сложилось. Виды невероятные, достойная цена, удобно, что не нужно уже на месте ничего докупать из билетов Спасибо 💖

  • В
    Валерия
    27 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Экскурсия очень понравилась, была насыщенная программа и дегустации. Больше всего запомнилось покорение горных вершин. В рамках экскурсии мы посетили наивысшую
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    точку Розы хутор - Роза Пик высотой 2320 метров. Хочу поблагодарить экскурсовода Дарью за чудесное проведение экскурсии, эти впечатления останутся надолго🏔️☀️

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Экскурсию провел Петрос, отличная организация, профессиональный водитель, много интересного рассказал, много исторических и современных фактов. Интересные локации, спокойно и размеренно. Программу корректировали по интересам и времени. Наше путешествие прошло отлично. Огромное спасибо, Петросу!
  • А
    Адель
    15 мая 2024
    Сочи: удивись перед отъездом
    Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Были на экскурсии с супругой. Получили массу положительных эмоций и впечатлений. Сергей увлекательно рассказал о Сочи и всем регионе -
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    про архитектуру, историю, геологию, вплоть до топонимики. Видно, что человек любит свой край. Организация отличная - Сергей спланировал поездку с учетом погоды, наших пожеланий и интересов. В итоге получился яркий запоминающийся день!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «SkyPark»

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  5. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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