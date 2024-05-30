Билеты в парки аттракционов и развлечений Сочи

Найдено 12 экскурсий в категории «Парки аттракционов» в Сочи, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
«Аквапарк Галактика закрыт до 28 апреля 2024 г»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
«Кроме прекрасной панорамы и ярких фото у вас будет возможность воспользоваться аттракционами банджо и качели, освоить веревочный парк и скалодром»
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Сочи: вид сверху
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
«Здесь вы можете насладиться пейзажами субтропического колхидского леса среди горных хребтов и ущелий, прогуляться по подвесному мосту прямо над пропастью, и дать детям вволю поползать по аттракционам в Панда-парке»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 6 чел.
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене
Начало: В Адлере
«Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
700 за человека
Сочи четырёх стихий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Парк приключений Skypark
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Парк приключений Skypark
«Аттракцион Megatroll – одно из популярных развлечений в Скайпарке»
Расписание: Четверг в 14:00
900 за человека
Парк приключений Skypark
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Парк приключений Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 22 000 за экскурсию
Красная Поляна и Skypark
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Красная Поляна и Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 20 000 за экскурсию
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде не торопились и давали
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    время посмотреть и пофотографироваться. Экскурсия великолепная. Мы посмотрели много всего за один день. Успели насладиться и Олимпийскими объектами, и величественной красотой гор. Побывали на Роза Хуторе, поднялись на подъемнике на 2320 метров. Заезжали в самые красивые места. Вся экскурсия сопровождалась интересными рассказами и приятными беседами. Арутюн довольно много рассказал о местах, которые мы посещали. И очень любезно соглашался на все, что мы просили. Приятным завершением стало посещение аквапарка «Галактика», с невероятным видом на горы. От всей души благодарим за такое знакомство с прекрасными местами.

    10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде
  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    Ездили на данную экскурсию 18.05.2024. Очень комфортабельный автомобиль - со мной был ребенок, 4 года, в наличии детское кресло, и
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    2 его бабушки - всем было удобно, предупредительный водитель - гид. В машине бесплатная вода. Рассказывает очень интересно, отвечает на любые вопросы. у нас экскурсия получилась даже дольше заявленного по времени. Всем очень понравилось. Рекомендую.

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Прекрасная экскурсия по потрясающим местам! Ян- житель города Сочи, знает все уголки,живописные пейзажи. Очень приятный молодой человек, любящий свой край.
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    Получила огромное удовольствие от экскурсии! Отдельное спасибо за обед! Обалденно вкусно и очень не дорого. В следующий раз посетим с Яном другие локации. Рекомендую!!!

  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Были на экскурсии с семьёй. Нам всё понравилось, очень красиво и с комфортом.
  • M
    Morozova
    2 мая 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    Экскурсия получилась очень интересной, познавательной и не напряжной. Буду всем рекомендовать.
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
    Все четко по расписанию, забрали и привезли обратно вблизи от отеля проживания. Организатор связался по телефону и сообщил время и место посадки в автобус.
  • Ю
    Юлия
    13 апреля 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Очень положительные эмоции остались после экскурсии. Ян прекрасный рассказчик.
  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
    Это был удивительный день! Мы посетили несколько интересных объектов, начиная с ботанического сада "Дерево дружбы" и заканчивая Скай парком! В конце насыщенного
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    дня Дмитрий привёз нас в совершенно потрясающее место, где мы вкусно и колоритно поужинали. Домой приехали "без ног", но ОООЧЕНЬ довольные! Дмитрий, привет с Электростали!

    Это был удивительный день!Это был удивительный день!Это был удивительный день!Это был удивительный день!Это был удивительный день!Это был удивительный день!Это был удивительный день!Это был удивительный день!Это был удивительный день!Это был удивительный день!
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
    Содержательный рассказ, позитивный и внимательный гид, отличное настроение, восхищение от заворачивающих видов ждёт вас на этой экскурсии. Дмитрий ответственно организовал путешествие и учёл все наши пожелания. Огромная ему благодарность!
  • Н
    Николай
    10 апреля 2024
    Сочи четырёх стихий
    Экскурсия великолепна. Анна большой профессионал своего дела, который буквально с первых минут встречи, просто захватил все наше внимание удивительными фактами
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    о Сочи, распределив их по всему заготовленному для этой экскурсии материалу. Хорошо поставленная речь, прекрасный выбор локаций экскурсии, сочетающийся с мастерством Анны не только как рассказчика и историка, но и как человека, не отпускал нас всю нашу встречу. Мы очень благодарны Анне за такую потрясающую экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парки аттракционов»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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