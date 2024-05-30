1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
«Аквапарк Галактика закрыт до 28 апреля 2024 г»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
«Кроме прекрасной панорамы и ярких фото у вас будет возможность воспользоваться аттракционами банджо и качели, освоить веревочный парк и скалодром»
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
«Здесь вы можете насладиться пейзажами субтропического колхидского леса среди горных хребтов и ущелий, прогуляться по подвесному мосту прямо над пропастью, и дать детям вволю поползать по аттракционам в Панда-парке»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2.5 часа
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене
Начало: В Адлере
«Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Парк приключений Skypark
«Аттракцион Megatroll – одно из популярных развлечений в Скайпарке»
Расписание: Четверг в 14:00
900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Парк приключений Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 22 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Красная Поляна и Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 20 000₽ за экскурсию
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 202410 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде не торопились и давали
- ННаталья24 мая 2024Ездили на данную экскурсию 18.05.2024. Очень комфортабельный автомобиль - со мной был ребенок, 4 года, в наличии детское кресло, и
- ЕЕлена5 мая 2024Прекрасная экскурсия по потрясающим местам! Ян- житель города Сочи, знает все уголки,живописные пейзажи. Очень приятный молодой человек, любящий свой край.
- ММарина2 мая 2024Были на экскурсии с семьёй. Нам всё понравилось, очень красиво и с комфортом.
- MMorozova2 мая 2024Экскурсия получилась очень интересной, познавательной и не напряжной. Буду всем рекомендовать.
- ННаталья26 апреля 2024Все четко по расписанию, забрали и привезли обратно вблизи от отеля проживания. Организатор связался по телефону и сообщил время и место посадки в автобус.
- ЮЮлия13 апреля 2024Очень положительные эмоции остались после экскурсии. Ян прекрасный рассказчик.
- ЕЕлена12 апреля 2024Это был удивительный день! Мы посетили несколько интересных объектов, начиная с ботанического сада "Дерево дружбы" и заканчивая Скай парком! В конце насыщенного
- ООльга10 апреля 2024Содержательный рассказ, позитивный и внимательный гид, отличное настроение, восхищение от заворачивающих видов ждёт вас на этой экскурсии. Дмитрий ответственно организовал путешествие и учёл все наши пожелания. Огромная ему благодарность!
- ННиколай10 апреля 2024Экскурсия великолепна. Анна большой профессионал своего дела, который буквально с первых минут встречи, просто захватил все наше внимание удивительными фактами
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парки аттракционов»
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