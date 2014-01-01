Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель

Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края

Поездка в Красную Поляну — пожалуй, самая разнообразная из экскурсий в окрестностях Сочи! Она понравится любителям природы и спорта, фотографий и легенд.

Вы побываете в экстремальном Скайпарке, загадочной Ахштырской пещере и зоопарке.

Проедете по чарующей дороге и мимо олимпийских объектов.

А на курорте Роза Хутор погуляете по набережной и взлетите по канатной дороге.
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна — путешествие в русский Куршевель

Что вас ожидает

Насыщенный маршрут и история региона

В Красную Поляну мы отправимся по старому горному шоссе, обратно — по новой трассе. По дороге вы откроете хроники города-курорта Сочи и поселка Красная Поляна, узнаете о Кавказской войне, о подготовке к Олимпиаде-2014 и ее наследии. А маршрут у нас такой:

  • Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м! Я поделюсь историей этого яркого парка приключений.
  • Ахштырская пещера: по живописной тропе мы попадем в подземный мир и поговорим о первобытной жизни.
  • Ущелье Ахцу и заброшенный тоннель. В этом атмосферном месте остановимся на смотровой площадке и вспомним любимые советские фильмы, которые здесь снимались.
  • Минеральный источник Чвижепсе и пасека — возможность охладиться природной газированной водой, а затем попробовать краснополянский мед в гостях у пчеловодов.
  • Три курорта Красной Поляны. Я обзорно покажу вам «Газпром» и бывший «Горки Город», а на «Розе Хутор» у вас будет 1 час свободного времени. Вы увидите спортивные объекты, погуляете по набережной с Ратушью и европейским улочками, по желанию покатаетесь по канатной дороге и посетите этнографический комплекс «Моя Россия».
  • Кавказский заповедник-зоопарк. В вольерах этого эко-центра живут спасенные дикие животные: волки, олени, леопард, шакалы, зубр, а также 15 видов птиц.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном легковом авто или микроавтобусе в зависимости от количества человек
  • Экскурсия начинается в Адлере или Хосте. Трансфер из Сочи возможен (+1000 руб. к стоимости), но рекомендуем добираться до Адлера самостоятельно, чтобы не терять время в пробках.
  • Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Источник Чвижепсе — 100 руб. с человека
  • Канатная дорога (по желанию) — 1950 руб. с человека
  • Кавказский заповедник — 300 руб. с человека
  • Ахштырская пещера — 250 руб. с человека
  • Скайпарк — 1700 руб. с человека
  • Еда и напитки (в программе оригинальный ресторанчик с отличными блюдами кавказской кухни)
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Пётр
Пётр
Добрый день, меня зовут Пётр. Представляю команду гидов: мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет, а также по окрестностям Сочи. С радостью покажем вам эти живописные места и расскажем об их истории, традициях и культуре.
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