Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает
Насыщенный маршрут и история региона
В Красную Поляну мы отправимся по старому горному шоссе, обратно — по новой трассе. По дороге вы откроете хроники города-курорта Сочи и поселка Красная Поляна, узнаете о Кавказской войне, о подготовке к Олимпиаде-2014 и ее наследии. А маршрут у нас такой:
- Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м! Я поделюсь историей этого яркого парка приключений.
- Ахштырская пещера: по живописной тропе мы попадем в подземный мир и поговорим о первобытной жизни.
- Ущелье Ахцу и заброшенный тоннель. В этом атмосферном месте остановимся на смотровой площадке и вспомним любимые советские фильмы, которые здесь снимались.
- Минеральный источник Чвижепсе и пасека — возможность охладиться природной газированной водой, а затем попробовать краснополянский мед в гостях у пчеловодов.
- Три курорта Красной Поляны. Я обзорно покажу вам «Газпром» и бывший «Горки Город», а на «Розе Хутор» у вас будет 1 час свободного времени. Вы увидите спортивные объекты, погуляете по набережной с Ратушью и европейским улочками, по желанию покатаетесь по канатной дороге и посетите этнографический комплекс «Моя Россия».
- Кавказский заповедник-зоопарк. В вольерах этого эко-центра живут спасенные дикие животные: волки, олени, леопард, шакалы, зубр, а также 15 видов птиц.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном легковом авто или микроавтобусе в зависимости от количества человек
- Экскурсия начинается в Адлере или Хосте. Трансфер из Сочи возможен (+1000 руб. к стоимости), но рекомендуем добираться до Адлера самостоятельно, чтобы не терять время в пробках.
- Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Источник Чвижепсе — 100 руб. с человека
- Канатная дорога (по желанию) — 1950 руб. с человека
- Кавказский заповедник — 300 руб. с человека
- Ахштырская пещера — 250 руб. с человека
- Скайпарк — 1700 руб. с человека
- Еда и напитки (в программе оригинальный ресторанчик с отличными блюдами кавказской кухни)