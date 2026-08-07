Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель

Увидеть горные курорты, побывать в Скайпарке и открыть для себя историю и легенды края
Поездка в Красную Поляну — пожалуй, самая разнообразная из экскурсий в окрестностях Сочи! Она понравится любителям природы и спорта, фотографий.

Вы побываете в экстремальном Скайпарке и зоопарке, проедете по чарующей дороге и мимо олимпийских объектов. А на курорте «Роза Хутор» погуляете по набережной и взлетите по канатной дороге.
5
76 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель

Описание экскурсии

Насыщенный маршрут и история региона

В Красную Поляну мы отправимся по горному шоссе, обратно — по новой трассе. По дороге вы откроете хроники города-курорта Сочи и поселка Красная Поляна, узнаете о Кавказской войне, о подготовке к Олимпиаде-2014 и ее наследии. А маршрут у нас такой:

  • Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м! Я поделюсь историей этого яркого парка приключений.
  • Ущелье Ахцу. В этом атмосферном месте остановимся на смотровой площадке и вспомним любимые советские фильмы, которые здесь снимались.
  • Три курорта Красной Поляны. Я обзорно покажу вам «Газпром Поляну» и бывший «Горки Город», а на «Розе Хутор» у вас будет 3 часа свободного времени. Вы увидите спортивные объекты, погуляете по набережной с Ратушью и европейским улочками, по желанию покатаетесь по канатной дороге и посетите этнографический комплекс «Моя Россия».
  • Кавказский заповедник-зоопарк. В вольерах этого эко-центра живут спасенные дикие животные: волки, олени, леопард, шакалы, зубр, а также 15 видов птиц.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом авто или микроавтобусе в зависимости от количества человек
  • Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога (по желанию) — 2950 ₽/взрослый, 2360₽/льготный, 1800 ₽/детский
  • Кавказский заповедник — 300 ₽ с чел.
  • Скайпарк — 2800 ₽ с чел.
  • Еда и напитки (в программе оригинальный ресторанчик с отличными блюдами кавказской кухни)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Адлере или в Сириус. Если вы проживаете в Центральном районе или в Хостинском районе, место встречи будет г. Сочи ул. Ленина 187
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1330 туристов
Добрый день, меня зовут Пётр. Представляю команду гидов: мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет, а также по окрестностям Сочи. С радостью покажем вам эти живописные места и расскажем об их истории, традициях и культуре.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
3
2
2
1
Елена
спасибо большое за прекрасный день!
спасибо большое за прекрасный день!
спасибо большое за прекрасный день!
спасибо большое за прекрасный день!
спасибо большое за прекрасный день!
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Е
Классная поездка, много интересной информации. Петр рассказывает не заученный текст - живо, интересно, эмоционально. Маршрут также строится по потребностям и интересам. Ну и на обратном пути обязательна к посещению шашлычная по рекомендации - как же там вкусно 🤤 и душевно!
Классная поездка, много интересной информации. Петр рассказывает не заученный текст - живо, интересно, эмоционально. Маршрут также
Классная поездка, много интересной информации. Петр рассказывает не заученный текст - живо, интересно, эмоционально. Маршрут также
Классная поездка, много интересной информации. Петр рассказывает не заученный текст - живо, интересно, эмоционально. Маршрут также
Классная поездка, много интересной информации. Петр рассказывает не заученный текст - живо, интересно, эмоционально. Маршрут также
Классная поездка, много интересной информации. Петр рассказывает не заученный текст - живо, интересно, эмоционально. Маршрут также
Классная поездка, много интересной информации. Петр рассказывает не заученный текст - живо, интересно, эмоционально. Маршрут также
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А
отличная экскурсия. петр прекрасный человек, всю дорогу что-то показывал и рассказывал,время пролетело незаметно. мои родители остались в восторге. рекомендую
отличная экскурсия. петр прекрасный человек, всю дорогу что-то показывал и рассказывал,время пролетело незаметно. мои родители остались
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Е
экскурсия понравилась. все наши пожелания были учтены. по рекомендациям перекусили в хорошем кафе. все было замечательно
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Светлана
Сопровождал гид Карпо. Местный житель. Знает не только исторические факты, но и местные легенды. Забирал нас из Сочи, но дороге провел путевую экскурсию, считайте что в подарок. Очень интересно, забавно
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местами. На Красной поляне были ровно там, где договаривались. В очередях не стояли (Карпо использовал свой ресурс гида). По времени не ограничивал, показал самые интересные места. Гуляли с комфортом! Очень позитивно день прошел, завершили вкусным обедом в кафе "Рубеж". Спасибо большое за достойную организацию!

Сопровождал гид Карпо. Местный житель. Знает не только исторические факты, но и местные легенды. Забирал нас
Сопровождал гид Карпо. Местный житель. Знает не только исторические факты, но и местные легенды. Забирал нас
Сопровождал гид Карпо. Местный житель. Знает не только исторические факты, но и местные легенды. Забирал нас
Сопровождал гид Карпо. Местный житель. Знает не только исторические факты, но и местные легенды. Забирал нас
Сопровождал гид Карпо. Местный житель. Знает не только исторические факты, но и местные легенды. Забирал нас
Сопровождал гид Карпо. Местный житель. Знает не только исторические факты, но и местные легенды. Забирал нас
Сопровождал гид Карпо. Местный житель. Знает не только исторические факты, но и местные легенды. Забирал нас
Сопровождал гид Карпо. Местный житель. Знает не только исторические факты, но и местные легенды. Забирал нас
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Н
Считаю, что нам очень повезло с гидом. Петрос безусловно украсил наше маленькое путешествие. Интересная беседа, полезные советы и рекомендации, пунктуальность, доброжелательность, позитивный настрой с самого начала и до последней минуты.
Благодарю и желаю успехов в труде, здоровья и благополучия!
Считаю, что нам очень повезло с гидом. Петрос безусловно украсил наше маленькое путешествие. Интересная беседа, полезные
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