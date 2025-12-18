Отправляемся в путешествие по живописным ущельям и каньонам Сочи. В программе — вершина Роза Пик, дегустация мёда, аутентичный обед, невероятные пейзажи и современная архитектура. Впечатлений будет много, а встреча горной тишины и оживлённого курорта напомнит, как могут гармонично уживаться природа, история и ритм сегодняшнего дня.

Описание экскурсии

9:30–10:30

Сбор группы и отправление.

10:30–13:00

Дорога в Красную Поляну, прогулка по курорту и знакомство с его архитектурой и атмосферой.

13:10–13:30

Неспешный променад по живописным тропам ущелья Ахцу.

13:40–14:00

Экскурсия по Ахштырскому каньону. Вы узнаете о геологии и экосистеме региона, полюбуетесь природными водопадами и уникальными ландшафтами.

14:00–14:50

Дегустация местного мёда и погружение в традиции пчеловодства. Потом, если захотите, — обед в ресторане местной кухни.

15:00–18:00

Подъём на канатной дороге на вершину Роза Пик. Перед вами — захватывающие виды на горы и долины с высоты 2320 метров. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и сделать фотографии.

18:10–18:30

Посетим комплекс «Газпром» — вы рассмотрите его современные архитектурные решения, прогуляетесь по развлекательному центру «Галактика», по желанию посетите магазины.

18:30–19:00

Едем обратно — туда же, где начали путешествие. В пути вы можете задать любые вопросы гиду и поделиться впечатлениями.

Организационные детали

Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно и им не предоставляется отдельное место в автобусе — едут на руках у родителей

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы