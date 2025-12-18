Мои заказы

Из Сочи - в Красную Поляну и на Розу Хутор

Каньоны, ущелья, горы и мёд - за 1 день
Отправляемся в путешествие по живописным ущельям и каньонам Сочи.

В программе — вершина Роза Пик, дегустация мёда, аутентичный обед, невероятные пейзажи и современная архитектура.

Впечатлений будет много, а встреча горной тишины и оживлённого курорта напомнит, как могут гармонично уживаться природа, история и ритм сегодняшнего дня.
Описание экскурсии

9:30–10:30

Сбор группы и отправление.

10:30–13:00

Дорога в Красную Поляну, прогулка по курорту и знакомство с его архитектурой и атмосферой.

13:10–13:30

Неспешный променад по живописным тропам ущелья Ахцу.

13:40–14:00

Экскурсия по Ахштырскому каньону. Вы узнаете о геологии и экосистеме региона, полюбуетесь природными водопадами и уникальными ландшафтами.

14:00–14:50

Дегустация местного мёда и погружение в традиции пчеловодства. Потом, если захотите, — обед в ресторане местной кухни.

15:00–18:00

Подъём на канатной дороге на вершину Роза Пик. Перед вами — захватывающие виды на горы и долины с высоты 2320 метров. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и сделать фотографии.

18:10–18:30

Посетим комплекс «Газпром» — вы рассмотрите его современные архитектурные решения, прогуляетесь по развлекательному центру «Галактика», по желанию посетите магазины.

18:30–19:00

Едем обратно — туда же, где начали путешествие. В пути вы можете задать любые вопросы гиду и поделиться впечатлениями.

Организационные детали

  • Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно и им не предоставляется отдельное место в автобусе — едут на руках у родителей
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • обед — 1000 ₽ за чел.
  • канатная дорога — 2450 ₽ за взрослого до 60 лет, 2200 ₽ за взрослого 60–69 лет, 1 ₽ за взрослого от 70 лет, 1800 ₽ за ребёнка до 14 лет, дети до 7 лет едут бесплатно

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 100 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.

