Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
На полноразмерном кабриолете Volvo C70 или Chrysler Sebring lll вы с комфортом отправитесь в красивое путешествие по сочинским курортам. Проедете по современным трассам и антуражному серпантину к секретной обзорной площадке. И пополните свою копилку впечатлений поездкой «как в кино», а фотоколлекцию — яркими снимками.
Описание
Что вас ожидает
По дороге с открыточными видами мы отвезём вас в горные курорты Красная Поляна и Роза Хутор. Заедем на прекрасную смотровую площадку: место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо. Также мы поднимемся по серпантину к очередной порции вдохновения — и новым пейзажам, уже со смотровой Горной Олимпийской деревни на высоте 1170 м.
Организационные детали
- Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом
- Мы встретим вас в Сочи, если за вами нужно заехать в пгт Сириус или любую точку Адлера, вы можете заказать эту поездку здесь
- С вами поеду я или другой гид нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ваш отель в центральном Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 268 туристов
Я и моя команда специализируемся на индивидуальных экскурсиях на кабриолетах и самых лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем, что испытывали ранее!
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На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Выездные
На весь день
Роза Хутор
Популярные места
Красная поляна
Олимпийская деревня
Смотровые площадки
На кабриолете
Природа и пейзажи
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