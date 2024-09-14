Индивидуальная экскурсия на кабриолете Volvo C70 или Chrysler Sebring lll предлагает уникальную возможность посетить Красную Поляну и Розу Хутор.
Путешествие по современным трассам и живописным серпантинам приведет вас к секретной обзорной
Путешествие по современным трассам и живописным серпантинам приведет вас к секретной обзорной
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальный транспорт
- 🏞️ Живописные виды
- 📸 Возможность сделать яркие фото
- 🗺️ Посещение малоизвестных мест
- 🕵️ Интересные истории и факты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для поездки на кабриолете в Красную Поляну и Розу Хутор - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что делает поездку комфортной и позволяет насладиться видами в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, однако в эти месяцы возможны дожди и прохладные дни. В остальное время года поездка тоже возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и вероятность осадков, что может повлиять на комфорт поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Смотровая площадка
Описание экскурсии
По дороге с открыточными видами, построенной ещё до олимпиады, мы отвезём вас на горные курорты «Красная Поляна» и «Роза Хутор». Заедем на смотровую площадку: место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо. Посетим и настоящий посёлок Красная Поляна. Да, это не ошибка, Красных Полян действительно две, и мы расскажем, как возникла путаница между ними. Покажем портал из лета в зиму и объясним, как он возник.
Организационные детали
- Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом
- Мы встретим вас в Сочи, если за вами нужно заехать в пгт Сириус или любую точку Адлера, вы можете заказать эту поездку здесь
- С вами поеду я или другой водитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Поездки - любая точка Сириуса или Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1343 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо организаторам за такую прекрасную и жизнерадостную поездку. Я ставлю 5 звезд, рука не поднимется поставить меньше. Но по сути - это не была экскурсия, это была просто аренда
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Была замена экскурсии,в связи с велопробегом в Сочи в это время. Предложили экскурсию на мотоциклах в Красную поляну. Ничуть не пожалели о замене,так как получили незабываемые эмоции и впечатления от
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Прекрасная экскурсия с Алексеем, с ветерком по серпантину в Роза Хутор!
Не забывайте кепки и солнцезащитный крем)))
Экскурсию рекомендую!
Не забывайте кепки и солнцезащитный крем)))
Экскурсию рекомендую!
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Большое спасибо за необычную поездку по Красной поляне! Посмотрели основные достопримечательности, пофоткались, погуляли)
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Все было чудесно! Спасибо ❤️
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Я
Все прошло отлично!
Очень понравилось
Очень понравилось
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