На полноразмерном кабриолете Volvo C70 или Chrysler Sebring lll вы с комфортом отправитесь в красивое путешествие по сочинским курортам. Проедете по современным трассам и антуражному серпантину к секретной обзорной площадке. И пополните свою копилку впечатлений поездкой «как в кино», а фотоколлекцию — яркими снимками.

Описание

Что вас ожидает

По дороге с открыточными видами мы отвезём вас в горные курорты Красная Поляна и Роза Хутор. Заедем на прекрасную смотровую площадку: место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо. Также мы поднимемся по серпантину к очередной порции вдохновения — и новым пейзажам, уже со смотровой Горной Олимпийской деревни на высоте 1170 м.

Организационные детали