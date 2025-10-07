Живописный маршрут до Солохаула Трасса, лесистый горный серпантин, ошеломительные виды, чайные плантации и купание в источнике, насыщенная программа — все это уже ждет вас! Бронируйте в любое время года – мы ездим без перерывов на зиму! Маршрут до Солохаула — один из самых щедрых на виды и впечатления. Мы прокатимся вдоль побережья, любуясь морем, и начнем подниматься в горы по серпантину сквозь субтропические джунгли. Не волнуйтесь, поездку не омрачат пробки — мы в них не стоим. А комфортные мотоциклы Honda Gold Wing, оборудованные удобными креслами и динамиками, позволят в полной мере насладиться путешествием. Отдых на природе: чаепитие и святой источник • По дороге мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках с горными панорамами.

В конечной точке, селении Солох-Аул, посетим чайные плантации и обязательно насладимся самым северным в мире чаем с ароматными блинами.

Также мы остановимся у источника Св. Пантелеймона, чтобы искупаться и зарядиться целебной силой этого места. Или, при желании, заедем в монастырь Крестовая Пустынь.

Дополнительно в Солохауле вы сможете пролететь над горной долиной на zip-line или подняться в небо на воздушном шаре (шар поднимают на закате). Продолжительность поездки указана при старте из Адлера, из других районов уточняйте при бронировании. Важная информация:.

