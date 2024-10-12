А Анастасия Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад Все очень понравилось! Была с подругой. Остались обе довольны) Получили массу положительных эмоций, после поездки на джипе ощутили адреналин и драйв) Благодарим гида Евгения!

А Александр Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи читать дальше экскурсовод 🤝 Одна проблема - пробки в Сочи - перекладываются на клиента. Поэтому в моём случае стоимость экскурсии «немного» выросла - с 9К до 23-х и было бы неплохо про такие изменения предупреждать заранее (я понимал что будет дороже, но не ожидал что настолько. А в остальном - замечательно. 🤷‍♂️ Очень хорошая экскурсия. Много лет часто бываю в Сочи - ничего из рассказанного - не знал. Виктор - очень хороший

И Инна Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи читать дальше знает о Сочи,рассказывал удивительные факты. Я давно не была в этом городе,поэтому экскурсия была для меня значима. Очень рада,что город выглядит молодым и комфортным. Дороги прекрасные. Экскурсия с Виктором была познавательной и оставила приятные впечатления. Спасибо. Экскурсия замечательная. Экскурсовод Виктор очень интересно обо всём рассказывал,показывал,отвечал на вопросы. Экскурсия организована чётко,везде успели и всё посмотрели. Виктор много

Д Дарья Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом Огромное спасибо Елене, за столько прекрасную и познавательную экскурсию! Елена удивительный человек! Знает очень многое о городе Сочи! Всем советую!

М Майя Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом Спасибо Елене за великолепный день. Полностью оправдались ожидания, и даже больше. Спасибо за неожиданные бонусы (купание в горной реке). Легко и профессионально. Прекрасный собеседник, программа разносторонняя, подобранная под наши запросы. Плюс Елене, как отличному водителю. Однозначно рекомендуем!

С Софья Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом Интересная экскурсия! Слушали, не пропуская ни слова. Глубокие и разносторонние знания материала. Будем рекомендовать.

Е Елена Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая Сергей замечательный человек и достаточно эрудированный экскурсовод. Интересно рассказывал исторические факты и местные легенды. Посетили красивые локации, природные парки и чайную плантацию. Спасибо за интересную беседу и увлекательную прогулку.