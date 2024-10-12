5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
9000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Сбор от ближайшей остановки к вам
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
2000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом
Начало: По адресу туриста
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 октября 2024Все очень понравилось! Была с подругой. Остались обе довольны) Получили массу положительных эмоций, после поездки на джипе ощутили адреналин и драйв) Благодарим гида Евгения!
- ААлександр22 сентября 2024Очень хорошая экскурсия. Много лет часто бываю в Сочи - ничего из рассказанного - не знал. Виктор - очень хороший
- ИИнна20 сентября 2024Экскурсия замечательная. Экскурсовод Виктор очень интересно обо всём рассказывал,показывал,отвечал на вопросы. Экскурсия организована чётко,везде успели и всё посмотрели. Виктор много
- ДДарья20 августа 2024Огромное спасибо Елене, за столько прекрасную и познавательную экскурсию! Елена удивительный человек! Знает очень многое о городе Сочи! Всем советую!
- ММайя20 июля 2024Спасибо Елене за великолепный день. Полностью оправдались ожидания, и даже больше. Спасибо за неожиданные бонусы (купание в горной реке). Легко и профессионально. Прекрасный собеседник, программа разносторонняя, подобранная под наши запросы. Плюс Елене, как отличному водителю. Однозначно рекомендуем!
- ССофья19 июля 2024Интересная экскурсия! Слушали, не пропуская ни слова. Глубокие и разносторонние знания материала. Будем рекомендовать.
- ЕЕлена30 августа 2023Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чаяСергей замечательный человек и достаточно эрудированный экскурсовод. Интересно рассказывал исторические факты и местные легенды. Посетили красивые локации, природные парки и чайную плантацию. Спасибо за интересную беседу и увлекательную прогулку.
- ССветлана18 июня 2023Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чаяСпасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию, интересную информацию и самые красивые локации для фото и видео 😁❤️ Очень рады, что взяли индивидуальную, без толпы людей, все по высшему разряду!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Солохаул»
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