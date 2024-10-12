Солохаул – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Солохаул» в Сочи, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
19 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
9000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Джиппинг
30 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Сбор от ближайшей остановки к вам
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
2000 за человека
Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом
На воздушном шаре
12 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом
Начало: По адресу туриста
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    12 октября 2024
    Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
    Все очень понравилось! Была с подругой. Остались обе довольны) Получили массу положительных эмоций, после поездки на джипе ощутили адреналин и драйв) Благодарим гида Евгения!
  • А
    Александр
    22 сентября 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
    Очень хорошая экскурсия. Много лет часто бываю в Сочи - ничего из рассказанного - не знал. Виктор - очень хороший
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    экскурсовод 🤝 Одна проблема - пробки в Сочи - перекладываются на клиента. Поэтому в моём случае стоимость экскурсии «немного» выросла - с 9К до 23-х и было бы неплохо про такие изменения предупреждать заранее (я понимал что будет дороже, но не ожидал что настолько. А в остальном - замечательно. 🤷‍♂️

  • И
    Инна
    20 сентября 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
    Экскурсия замечательная. Экскурсовод Виктор очень интересно обо всём рассказывал,показывал,отвечал на вопросы. Экскурсия организована чётко,везде успели и всё посмотрели. Виктор много
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    знает о Сочи,рассказывал удивительные факты. Я давно не была в этом городе,поэтому экскурсия была для меня значима. Очень рада,что город выглядит молодым и комфортным. Дороги прекрасные. Экскурсия с Виктором была познавательной и оставила приятные впечатления. Спасибо.

  • Д
    Дарья
    20 августа 2024
    Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом
    Огромное спасибо Елене, за столько прекрасную и познавательную экскурсию! Елена удивительный человек! Знает очень многое о городе Сочи! Всем советую!
  • М
    Майя
    20 июля 2024
    Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом
    Спасибо Елене за великолепный день. Полностью оправдались ожидания, и даже больше. Спасибо за неожиданные бонусы (купание в горной реке). Легко и профессионально. Прекрасный собеседник, программа разносторонняя, подобранная под наши запросы. Плюс Елене, как отличному водителю. Однозначно рекомендуем!
  • С
    Софья
    19 июля 2024
    Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом
    Интересная экскурсия! Слушали, не пропуская ни слова. Глубокие и разносторонние знания материала. Будем рекомендовать.
  • Е
    Елена
    30 августа 2023
    Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
    Сергей замечательный человек и достаточно эрудированный экскурсовод. Интересно рассказывал исторические факты и местные легенды. Посетили красивые локации, природные парки и чайную плантацию. Спасибо за интересную беседу и увлекательную прогулку.
  • С
    Светлана
    18 июня 2023
    Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
    Спасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию, интересную информацию и самые красивые локации для фото и видео 😁❤️ Очень рады, что взяли индивидуальную, без толпы людей, все по высшему разряду!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Солохаул»

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  1. Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
  2. Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
  3. Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Солохаул" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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