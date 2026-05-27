Мои заказы

Каньонинг - главное приключение лета

Бирюзовые водопады. Гладкие скалы для прыжков с высоты от 3 до 12 метров
Каньонинг - главное приключение летаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Каньонинг - главное приключение летаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Каньонинг - главное приключение летаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Бирюзовые водопады. Гладкие скалы для прыжков с 3 до 12 метров. Натуральные водные горки. Дикие каньоны с изумрудными лагунами.

Всего 3 часа и ты: Испытаешь восторг свободного падения Проскользишь по природным аквагоркам Увидишь места, ради которых стоит жить

Всё включено: снаряжение, страховка, трансфер, фото.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Инструктор на всем протяжении пути
  • Входные билеты
  • Гидрокостюм
  • Гидроносочки
  • Каска
  • Страховка
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание после каньона на базе отдыха
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Пройти маршрут сто раз туда, и сто раз обратно и все равно открывать для себя что-то новое. Ведь каждый гость в моей программе - дает мне что-то новое: Новый взгляд,
читать дальшеуменьшить

новое мнение, новую идею. Я считаю что похожие люди - притягивают похожих людей. Как-то так выходит, что энергетика гостей всегда похожа. Однажды мы болтали без умолку, на следующий тур - молчали всю дорогу, удивительно, но и те и те - остались довольны.

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Каньонинг - главное приключение лета»

Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Пешая
4 часа
229 отзывов
Индивидуальная
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Каньонинг - лучшее приключение лета
5 часов
185 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Каньонинг - лучшее приключение лета
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: Курортный проспект
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
8000 ₽ за человека
Поход по Агурскому ущелью: от Прометея к парящим купелям
Пешая
5 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Поход по Агурскому ущелью: от Прометея к парящим купелям
Покорить Орлиные скалы, полюбоваться панорамами и искупаться в водопадах
Начало: В Мацесте
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
4000 ₽ за человека
Виа феррата на Орлиных скалах
6 часов
29 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Виа феррата на Орлиных скалах
Групповая экскурсия на Орлиные скалы - уникальная возможность испытать себя на альпинистском маршруте с безопасной страховкой и потрясающими видами
Начало: Из Адлера, Хосты или Мацеста
Расписание: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
8000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 6500 ₽ за человека