Описание экскурсии
Бирюзовые водопады. Гладкие скалы для прыжков с 3 до 12 метров. Натуральные водные горки. Дикие каньоны с изумрудными лагунами.
Всего 3 часа и ты: Испытаешь восторг свободного падения Проскользишь по природным аквагоркам Увидишь места, ради которых стоит жить
Всё включено: снаряжение, страховка, трансфер, фото.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктор на всем протяжении пути
- Входные билеты
- Гидрокостюм
- Гидроносочки
- Каска
- Страховка
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание после каньона на базе отдыха
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Пройти маршрут сто раз туда, и сто раз обратно и все равно открывать для себя что-то новое. Ведь каждый гость в моей программе - дает мне что-то новое: Новый взгляд,
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Каньонинг - главное приключение лета»
Индивидуальная
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Каньонинг - лучшее приключение лета
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: Курортный проспект
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Поход по Агурскому ущелью: от Прометея к парящим купелям
Покорить Орлиные скалы, полюбоваться панорамами и искупаться в водопадах
Начало: В Мацесте
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Виа феррата на Орлиных скалах
Групповая экскурсия на Орлиные скалы - уникальная возможность испытать себя на альпинистском маршруте с безопасной страховкой и потрясающими видами
Начало: Из Адлера, Хосты или Мацеста
Расписание: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
8000 ₽ за человека
от 6500 ₽ за человека