Конная прогулка на смотровую площадку

Прокатиться верхом с ветерком по полям к смотровой площадке, насладиться живописными видами южной...

Прокатиться верхом с ветерком по полям к смотровой площадке, насладиться живописными видами южной природы искупаться в чистой речной воде.
Конная прогулка на смотровую площадку
Конная прогулка на смотровую площадку
Конная прогулка на смотровую площадку
Конная прогулка на смотровую площадку
Мы отправимся верхом к смотровой площадке, где открываются чудесные виды на поля, леса и горы.
Некогда здесь произрастали виноградники, киви, орех. После распада совхоза поля превратились в места выпаса крупного рогатого скота. Очень любопытно будет встретить здесь буйволов.
Маршрут проходит по открытой местности к каньону, где после верховой езды можно освежиться в прохладном ущелье с чистой речной водой.
В этом маршруте можно немного проскакать рысью по полям, если все в группе будут согласны.

Важно знать:

  • В путешествии пригодится удобная одежда, длинные штаны, чтобы не натереть ноги, не спадающая обувь, головные уборы, питье, перекус, купальники.
  • Не допускаются люди весом выше 100 кг.
  • Продолжительность конной прогулки 2, 5-3 часа.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер от остановки «Хоста мост»,
  • конная прогулка.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • еда, напитки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
конная прогулка
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер от остановки «Хоста мост»
  • конная прогулка.
Что не входит
  • еда
  • напитки.
Где начинаем и завершаем
Начало: место сбора остановка «Хоста мост»
Завершение: остановка «Хоста мост»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Лошади в.
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