Мы отправимся верхом к смотровой площадке, где открываются чудесные виды на поля, леса и горы.
Некогда здесь произрастали виноградники, киви, орех. После распада совхоза поля превратились в места выпаса крупного рогатого скота. Очень любопытно будет встретить здесь буйволов.
Маршрут проходит по открытой местности к каньону, где после верховой езды можно освежиться в прохладном ущелье с чистой речной водой.
В этом маршруте можно немного проскакать рысью по полям, если все в группе будут согласны.
Важно знать:
- В путешествии пригодится удобная одежда, длинные штаны, чтобы не натереть ноги, не спадающая обувь, головные уборы, питье, перекус, купальники.
- Не допускаются люди весом выше 100 кг.
- Продолжительность конной прогулки 2, 5-3 часа.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер от остановки «Хоста мост»,
- конная прогулка.
Туристы оплачивают самостоятельно: