Мы отправимся верхом к смотровой площадке, где открываются чудесные виды на поля, леса и горы.

Некогда здесь произрастали виноградники, киви, орех. После распада совхоза поля превратились в места выпаса крупного рогатого скота. Очень любопытно будет встретить здесь буйволов.

Маршрут проходит по открытой местности к каньону, где после верховой езды можно освежиться в прохладном ущелье с чистой речной водой.

В этом маршруте можно немного проскакать рысью по полям, если все в группе будут согласны.

Важно знать:

В путешествии пригодится удобная одежда, длинные штаны, чтобы не натереть ноги, не спадающая обувь, головные уборы, питье, перекус, купальники.

Не допускаются люди весом выше 100 кг.

Продолжительность конной прогулки 2, 5-3 часа.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер от остановки «Хоста мост»,

конная прогулка.

Туристы оплачивают самостоятельно: