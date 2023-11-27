Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе

Мастер-класс в группе в Сочи

Создать своими руками лучший сувенир, который можно привезти из Сочи

Лепка — один из самых древних способов релаксации.

Когда вы месите глину, вы отключаетесь от внешней суеты и погружаетесь в мир творчества и внутренней гармонии. В нашей мастерской вы познакомитесь с основами лепки из глины и создадите уникальное изделие. Кто знает: вдруг в вас погибает керамист, а вы об этом не догадываетесь?
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Ближайшие даты:
27
ноя
3
дек
4
дек
10
дек
11
дек
17
дек
18
дек
Ещё
даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся в секретное местечко — мастерскую, где всего за 1 час вы сумеете вылепить из качественной глины персональный сувенир. Эта фигурка будет напоминать вам о неповторимых моментах отдыха в Сочи.

В мастерской вы познакомитесь с основами лепки и свойствами глины, узнаете надёжные способы сохранить свой шедевр и отлично проведёте время в компании таких же творческих людей.

Кому подойдёт

Этот вид творческого досуга подойдёт как взрослым, так и детям. Если вы ни разу в жизни не лепили из глины, не стесняйтесь, приходите — у вас всё получится!

Организационные детали

  • Время проведения может меняться в зависимости от вашего желания и наших возможностей. После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения времени начала мастер-класса.
  • Пожалуйста, не надевайте дорогие наряды. Фартуки мы выдаём, но шанс испачкаться всё равно есть.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Вы можете запечь своё изделие, но для этого нужно его высушить и затем обжечь. На это уйдёт 2-3 недели. Стоимость обжига — 200 руб. за изделие.
  • Также можно покрыть изделие глазурью но это более длительный и дорогостоящий процесс — цена по запросу.
  • Если вы уже уедете, мы отправим готовое изделие компанией СДЭК. Доставку вы оплачиваете сами.

в понедельник в 10:00, 11:00 и 12:00, в воскресенье в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТРЦ «Атриум»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 11:00 и 12:00, в воскресенье в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеМастер-классыМастер-классы для детейУникальный опытАктивности

Похожие туры из Сочи

Фотопрогулка по центральному Сочи
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Популярное предложение
Фотопрогулка по центральному Сочи
Привезти из отпуска профессиональные снимки в декорациях южного города
у Морского вокзала
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
5 500 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
215 отзывов
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, центр Сочи и Олимпийский парк - авто-экскурсия
Адлер
29 ноя
30 ноя
1 дек
2 дек
11 000 за всё до 4 чел.
Морская рыбалка в Сочи без доплат
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
Морская рыбалка в Сочи без доплат
Гранд Марина, ул. Войкова, 1
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
2 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ