Лепка — один из самых древних способов релаксации. Когда вы месите глину, вы отключаетесь от внешней суеты и погружаетесь в мир творчества и внутренней гармонии. В нашей мастерской вы познакомитесь с основами лепки из глины и создадите уникальное изделие. Кто знает: вдруг в вас погибает керамист, а вы об этом не догадываетесь?

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся в секретное местечко — мастерскую, где всего за 1 час вы сумеете вылепить из качественной глины персональный сувенир. Эта фигурка будет напоминать вам о неповторимых моментах отдыха в Сочи.

В мастерской вы познакомитесь с основами лепки и свойствами глины, узнаете надёжные способы сохранить свой шедевр и отлично проведёте время в компании таких же творческих людей.

Кому подойдёт

Этот вид творческого досуга подойдёт как взрослым, так и детям. Если вы ни разу в жизни не лепили из глины, не стесняйтесь, приходите — у вас всё получится!

Организационные детали

Время проведения может меняться в зависимости от вашего желания и наших возможностей. После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения времени начала мастер-класса.

Пожалуйста, не надевайте дорогие наряды. Фартуки мы выдаём, но шанс испачкаться всё равно есть.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)