Создать своими руками лучший сувенир, который можно привезти из Сочи
Лепка — один из самых древних способов релаксации.
Когда вы месите глину, вы отключаетесь от внешней суеты и погружаетесь в мир творчества и внутренней гармонии. В нашей мастерской вы познакомитесь с основами лепки из глины и создадите уникальное изделие. Кто знает: вдруг в вас погибает керамист, а вы об этом не догадываетесь?
Когда вы месите глину, вы отключаетесь от внешней суеты и погружаетесь в мир творчества и внутренней гармонии. В нашей мастерской вы познакомитесь с основами лепки из глины и создадите уникальное изделие. Кто знает: вдруг в вас погибает керамист, а вы об этом не догадываетесь?
Ближайшие даты:
27
ноя
ноя
3
дек
дек
4
дек
дек
10
дек
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11
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дек
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18
дек
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся в секретное местечко — мастерскую, где всего за 1 час вы сумеете вылепить из качественной глины персональный сувенир. Эта фигурка будет напоминать вам о неповторимых моментах отдыха в Сочи.
В мастерской вы познакомитесь с основами лепки и свойствами глины, узнаете надёжные способы сохранить свой шедевр и отлично проведёте время в компании таких же творческих людей.
Кому подойдёт
Этот вид творческого досуга подойдёт как взрослым, так и детям. Если вы ни разу в жизни не лепили из глины, не стесняйтесь, приходите — у вас всё получится!
Организационные детали
- Время проведения может меняться в зависимости от вашего желания и наших возможностей. После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения времени начала мастер-класса.
- Пожалуйста, не надевайте дорогие наряды. Фартуки мы выдаём, но шанс испачкаться всё равно есть.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Вы можете запечь своё изделие, но для этого нужно его высушить и затем обжечь. На это уйдёт 2-3 недели. Стоимость обжига — 200 руб. за изделие.
- Также можно покрыть изделие глазурью но это более длительный и дорогостоящий процесс — цена по запросу.
- Если вы уже уедете, мы отправим готовое изделие компанией СДЭК. Доставку вы оплачиваете сами.
в понедельник в 10:00, 11:00 и 12:00, в воскресенье в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТРЦ «Атриум»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 10:00, 11:00 и 12:00, в воскресенье в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 597 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!
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